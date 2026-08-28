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ישראל במלחמה

הערכות בישראל: ארה"ב לא תתקוף באיראן עד בחירות האמצע בנובמבר

טראמפ ברשת החברתית Truth Social: "האיראנים מתים להיפגש איתי ולסגור עסקה. אני לא רוצה" • צה"ל מעלה כוננות ומתגבר כוחות לקראת חגי תשרי

N12שירות גלובס 07:34
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

6:20 - טראמפ מסרב לחזור להסכם הגרעין: "דוקטרינת החנק הכלכלי" תימשך לפחות עד נובמבר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אינו מעוניין לחזור למזכר ההבנות המקורי עם איראן, כך דווח אמש (ה') בוול סטריט ג'ורנל. לפי מקורות המעורים בפרטים, הנשיא הבהיר את עמדתו שוב ושוב למתווכות, זאת על רקע המאמצים הבין-לאומיים לחדש את הנתיב הדיפלומטי בין הצדדים.

בישראל מעריכים כי לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו בחודש נובמבר, ימשיך הממשל האמריקני בקו הנוכחי ואולי אף יסלים ויחריף את הסנקציות במסגרת "החנק הכלכלי" על איראן שעליו הכריז הנשיא טראמפ. השאלה המרכזית העומדת לפתחו של הדרג המדיני והביטחוני היא האם הסגירה של מצר הורמוז והלחץ הכלכלי אכן יאלצו את איראן להתפשר ולוותר על תוכנית הגרעין שלה - או שמא הלחץ הכבד יוביל לתוצאה הפוכה.

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01:39 - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ברשת החברתית Truth Social: "האיראנים מתים להיפגש איתי ולסגור עסקה. אני לא רוצה"

23:50 - לקראת חגי תשרי ועל רקע הפשיעה הלאומנית, צה"ל מעלה כוננות ומתגבר כוחות ביהודה ושומרון, כך דווח אמש ב"מהדורה המרכזית" ב-N12. בצבא בחנו בשבועות האחרונים רידוד כוחות, על מנת להוציא את חיילי המילואים לחגים, אבל בעקבות המציאות הביטחונית בשטח, הצבא נאלץ להגביר את הכוננות

23:45 - דיווח בסוריה: כוחות צה"ל תקפו באמצעות שני פגזים סמוך לעיירה בית ג'ן, פרוורי דמשק

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12