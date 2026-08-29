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איראן | סיקור שוטף

לקראת החגים: צה"ל מעלה כוננות ומתגבר כוחות ביהודה ושומרון

צה"ל מתגבר כוחות לקראת החגים על רקע העלייה בפשיעה הלאומנית • אוגדה נוספת הועמדה ב"כוננות הקפצה" מחשש להסלמה •  לקראת חגי תשרי ועל רקע הפשיעה הלאומנית, צה"ל מעלה כוננות ומתגבר כוחות ביהודה ושומרון • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:00 עודכן: 09:22
לוחמי צה''ל / צילום: דובר צה''ל
לוחמי צה''ל / צילום: דובר צה''ל

עדכונים שוטפים

9:22 - ממשלת איראן הודיעה כי היא מתחייבת לעמוד איתנה מול הסנקציות האמריקניות ומה שכינתה "קנוניות" אמריקניות-ישראליות, באומרה כי דיפלומטיה והגנה הן כלים "משלימים, מתואמים ובלתי נפרדים" להגנה על האינטרסים הלאומיים, הביטחון והשלמות הטריטוריאלית של המדינה

7:41 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר אמש כי הממשלה מתכננת להעלות את מחיר הדלק הנרכש מעבר למכסות המסובסדות הקיימות ל-10,000 טומאן (כ-100 אלף ריאל) לליטר, אך ציין כי מועד יישום המהלך טרם נקבע. מדובר בהעלאה של כ-5,000 טומאן מהמחיר הנהוג כיום. הוא אמר כי איראן מתמודדת עם מגבלות באספקת הדלק משום שנתיבי היבוא נחסמו במלחמה: "אנחנו במלחמה, וקודם כול עלינו לקבל את העובדה שאנחנו בתנאי מלחמה. הנתיב חסום כעת והסחורות לא מגיעות, אחת הסחורות האלה היא דלק"

2:58 - לקראת חגי תשרי ועל רקע הפשיעה הלאומנית, צה"ל מעלה כוננות ומתגבר כוחות ביהודה ושומרון. בצבא בחנו בשבועות האחרונים רידוד כוחות על מנת להוציא את חיילי המילואים לחגים, אבל בעקבות המציאות הביטחונית בשטח, הצבא נאלץ להגביר את הכוננות.

הרמטכ"ל החליט להחזיק עוד אוגדה סדירה נוספת ב"כוננות הקפצה" לטובת הזירה ביהודה ושומרון, למקרה של של הסלמה והידרדרות במרחב הזה. בצבא אמרו כי הרקע להחלטה זו היא העלייה בפשיעה הלאומנית והטרור היהודי, והחשש מתגובה נרחבת פלסטינית שהולכת וקורמת עור וגידים. ההחלטה כוללת גם היערכות לפעולה מיידית וקיצור כוננויות של יחידות מבצעיות נוספות, אם התגבור לא יספיק, כאשר העין גם על זירות נוספות. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.