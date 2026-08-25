הימים מתקצרים ויש אפילו רגעים שבהם נדמה שמעט צינה מצליחה להתגנב אל מצח נוטף זיעה. לימים האחרונים של אוגוסט, רגע לפני שחוזרים לשגרה, הכנו לכם ארבע הצעות לבילויים, שחלקם ינסכו בכם שקט ורוגע לפני הטירוף, ומחלקם זו פשוט הזדמנות אחרונה ליהנות.

● עם משתה בשרים מהמעשנה: היקב שמשנה פנים כשיורד הערב

● ביקרנו בעיר עם השקיעה הכי יפה בישראל וגילינו קולינריה משגעת

משהו לאכול: רוסטביף ורדרד עם שום קונפי וקורנישונים

בימות הקיץ של ילדותי נהגנו לנסוע במיוחד כדי לאכול את גלידת המשמש של אריה בחוף השרון בהרצליה. השבוע קיווינו בסתר למצוא אותו, או לפחות זכר לטעם ילדות בצבע כתמתם עם שקיעה ומפרש לבן באופק, אלא שבאותה פינה ותיקה של הקשתות הצבעוניות בכיכר דה־שליט מצאנו מקום אטרקטיבי לא פחות.

ממש לאחרונה נפתח שם קפה קשת. המרחב הפתוח והצבעוני מעל החוף מציע פיסת דשא, מחצלות וכריות, דק עץ, פרחים, מוזיקה קצבית וקצת וייב של בונדי ביץ' שהולם מאוד שקיעה של סוף אוגוסט.

המטבח הפתוח לדק מנפיק מנות קיץ קלילות וצבעוניות, בבוקר יש ויטרינת כריכים ומאפים, מאצ'ה (הלהיט הירוק של הקיץ) וקפה של בית הקלייה המצויין נחת. מאוחר יותר ביום נכנסים לתפריט פיצות, דגים, פסטות והצעקה האחרונה בעולם הקציצות - הסמאשבורגר.

אנחנו הלכנו דווקא על מנת הרוסטביף, וקיבלנו פרוסות ורדרדות של בשר איכותי עם שום קונפי וקורנישונים בליווי פוקאצ'ה שמנמנה וחרוכה. הטנגו הלוהט הזה היה לאחד הביסים הטובים של הקיץ. טעמנו גם סלט עגבניות קיץ צבעוניות עם קרעי מוצרלה ושתינו דרינק מתון של סודה עם ג'ין ולימון.

כדאי להגיע לקראת שקיעה, כשהחום מתחיל לרדת והדשא והמחצלות מתמלאים, ולהישאר עד שהים מנצנץ בעלטה.

קפה קשת, הרצליה

משהו לנשמה: שעה שבה אין לאן ללכת ואין במה להחזיק

בתפר היפה שבין שקיעת החמה לזריחת הירח התכנסנו סביב הבריכה בביתה של ורד בר בכפר שמריהו. היא מורה למדיטציה אינטגרטיבית ולתורת הזן, שיצרה את Simply Breathe, מפגש שמחבר בין מדיטציה, צלילים וציפה במים. סביבנו היו נרות ומוזיקת ערב קלילה לצד שולחן עמוס פירות ומיני מגדנות.

סאונד הילינג אצל ורד בר / צילום: רומי קרטש

בר התחילה בשאלה "מי כאן לא חש סטרס" וכולנו גיחכנו ופתחנו במדיטציה מונחית שנועדה להוריד את מפלס המתח. אחר כך נכנסנו למים, נשכבנו על מזרנים וצפנו במשך שעה בעיניים עצומות, בזמן שבנה של בר ניגן בפאנטם (כלי ממשפחת כלי הקשה).

הרעיון הוא להשתמש בצלילים ובתדרים, עם הציפה והנשימה, כדי לעודד רגיעה ולהפעיל את מערכת העצבים הפאראסימפתטית, שאחראית על הרגעה ושימור אנרגיה. בפועל, גם בלי להבין דבר בתדרים, יש משהו פשוט ונפלא בשעה שבה אין לאן ללכת ואין במה להחזיק, מלבד המזרן והצלילים שמגיעים מכיוון שפת הבריכה.

כשפקחנו עיניים כבר היה חשוך, והירח הציץ בין צלליות הצמרות שנבלעו בעלטה. הימים האחרונים של אוגוסט הם הזדמנות ליהנות מחוויה של מים כשבחוץ עדיין חם.

Simply Breath by Vered Bar, כפר שמריהו

משהו לעשות: להימלט מהאספלט במרוץ בין הכרמים

בשבוע שבו אנחנו נפרדים מאוגוסט אפשר להיפרד גם מהתירוץ שחם מדי לרוץ בחוץ. ביום שישי 4 בספטמבר יתקיים במושב לכיש מרוץ ענבי טלי בשבילי העפר שבין הכרמים. מאחורי המותג ענבי טלי עומדים כ־66 משקים חקלאיים במושב, שמגדלים ענבים במשך דורות.

המרוץ יחצה את הכרמים והשדות של לכיש, סמוך לתוואי שביל ישראל, ומציע שלושה מקצי שטח: 10 ו־5 ק"מ ו־2 ק"מ. ריצה בתחילת ספטמבר נשמעת הרבה יותר סבירה כשהדרך יפה.

מרוץ ענבי טלי, מושב לכיש

משהו לקטוף: פטל, אוכמניות, תותים וגם ארטיקים

יתיר, היער הנטוע הגדול בישראל, כמעט 37 אלף דונם של עצים, לכאורה בכלל לא אמור היה לשגשג, שכן הוא נמצא על גבול המדבר. בשוליים הצפוניים שלו, בכניסה ליישוב שני ליבנה, מגדלת החקלאית סיגלית ברייר פירות קיץ אדומים וסגולים.

קוקטיילים בבית של פטל / צילום: באדיבות הבית של פטל

בבית של פטל, המשק החקלאי של ברייר, מגדלים פטל אדום וצהוב, אסנה, אוכמניות ותותים מזנים שונים. בסוף השבוע האחרון של אוגוסט, סוף העונה, יתקיימו שני קטיפי פטל, הפרי הקטן, החמצמץ והקוצני, שגדל כאן ללא ריסוס.

מה בדיוק יבשיל לצד הפטל? תלוי בטבע ובאותו הבוקר, אבל לפעמים מצטרפות אוכמניות כחולות וורודות ותותי קיץ, בהם תות לבן בטעם אננס ותות בטעם ענבים. לאחר הקטיף אפשר לחזור לבית הקפה ולחנות הקטנה של המשק, שבה נמכרת התוצרת המקומית, לצד מאפים, גלידות וארטיקים.

הבית של פטל, שני ליבנה