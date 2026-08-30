לראשונה בישראל: מלון מלכת שבא יטמיע אוואטר הולוגרפי מבוסס AI

1 טכנולוגיה

רשת מלונות אסטרל מטמיעה לראשונה בישראל עמדת אוואטר הולוגרפי המבוססת על AI, אשר תפעל בעמדת הקבלה של מלון מלכת שבא.

2 קונספט

רשת טרקלין חשמל פתחה סניף קונספט של המותג De’Longhi בטיילת הנחל שלמה באילת. החנות משתרעת על שטח של כ־150 מ"ר.

סניף קונספט של המותג De’Longhi / צילום: יהודה אטיח

3 תרומה לקהילה

לשכת אביב של הבונים החופשיים הקימה קרן מלגות חדשה בהיקף של 750 אלף שקלים, שנועדה לסייע לסטודנטים המבקשים ללמוד בתחומי הרפואה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. במסגרת הקרן, הוענקו מלגות בגובה 4,000 שקלים לסטודנט, עבור לימודים באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית ספיר.

אוניברסיטת תל אביב / צילום: Shutterstock

4 מינוי חדש

עדי הוד זלצקבר מונתה למשנה למנכ"ל קבוצת BBB. הוד זלצקבר שימשה כסמנכ"לית כספים ברשת סופרטל וכמנהלת אגף כלכלה ובקרה בקבוצת יינות ביתן (כיום קרפור ישראל).

עדי הוד זלצקבר / צילום: יח''צ

עו״ד גלית וידרמן מונתה למנכ״לית החברה למתנ״סים, לאחר שכיהנה כסגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות.