סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

שבוע המסחר בארץ ובעולם נפתח עם החלפת מהלומות חדשה בין ארה"ב ואיראן שהתרחשה במהלך הלילה (בין ראשון לשני). כוחות אמריקאיים תקפו שני משגרי טילים איראניים באי לאראק שבמצר הורמוז, לאחר שכוחות משמרות המהפכה נצפו נערכים לשגר רקטות הנושאות מוקשיים ימיים לעבר האזור. בתגובה, איראן ביצעה שיגורים נגד ספינות אמריקאיות וכן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאיים בירדן.

במקביל, הנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, סרטון AI בו נראה האי חארג', נמל יצוא הנפט המרכזי של איראן, מופצץ על־ידי כוחות אמריקאיים.

בתגובה לעלייה המחודשת במפלס המתיחות, מחירי הנפט מטפסים בכ-2%, כאשר נפט מסוג ברנט חוצה את רף ה-90 דולר לחבית, בורסות אסיה נסחרות בירידות וכן החוזים העתידיים על וול סטריט.

בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי התקיפה האמריקאית הלילית היא הראשונה שנודע עליה פומבית מאז סוף יולי. מחירי הנפט ירדו לאחרונה על רקע רגיעה גאופוליטית מסוימת, שנרשמה לנוכח המעבר של ארה"ב מהפעלת לחץ צבאי על איראן לסנקציות כלכליות, אך ההתפתחויות הנוכחיות מטילות ספק על האפשרות שזו תימשך.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות שערים. הניקיי היפני יורד במעל 1%, בורסת הונג קונג מאבדת מערכה כ-0.6%, בורסת שנגחאי נסוגה בכ-0.2% והקוספי הדרום־קוריאני נחלש בכ-1.5%.

וול סטריט

גם המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת בירידות שערים. החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.5%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.4% והחוזים על הדאו ג'ונס מאבדים כ-0.3%.

וול סטריט חוזרת משבוע חיובי. ה-S&P 500 עלה בכ-0.5%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה טיפס בכ-0.9% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

עם זאת, יום שישי האחרון הסתיים בירידות, כשברקע נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול. בעוד שוורש לא התחייב ללכת למהלך של העלאת ריבית ואף ביקש שלא יראו את דבריו כהכוונה עתידית (Forward Guidance), הוא ציין כי "עלינו להיות בטוחים שהאינפלציה נעה לעבר היעד בבהירות ובמהירות מספקת. אחרת, יש לנו עבודה לעשות". עוד בנימה ניצית, הוא ציין כי "קשה לגדיר את התנאים התנאים הפיננסיים הנוכחיים כמרסנים".

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לכל אורך העקום, במיוחד בטווח הקצר: התשואה לשנתיים קפצה בקרוב ל-12 נקודות בסיס לרמה של 4.35%, בעוד התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.72%. במקביל, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית הכפילה את עצמה ועומדת הבוקר על 60% לעומת כ-30% בתחילת השבוע שעבר.

תשואות גבוהות יותר נוטות להפעיל לחץ על שוקי המניות. סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, ציינה כי "תשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שמתקרבת ל-5% הופכת את האג"ח למתחרה אמיתי למניות ומעלה את שיעור ההיוון של נכסי צמיחה ארוכי־טווח". לדבריה, גם אם שוק המניות ימשיך ליהנות מצמיחה ברווחי החברות, סביבת תשואות גבוהה לאורך זמן הופכת את המשוואה עבור המשקיעים למאתגרת יותר.

שוקי הסחורות והמטבעות

כאמור, מחירי הנפט מטפסים כעת בכ-2%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 90 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 85 דולר לחבית.

גם הזהב ממשיך במסלול הירידה שלו מסוף השבוע, בעקבות התגברות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב. המתכת היקרה יורדת כעת במעל 1% ונסחרת סביב 4,470 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שבשבוע שעבר נגעה בשיא של מעל שלושה חודשים. כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה להניב ביצועים חלשים יותר בסביבה של ריבית גבוהה יותר.

תל אביב

יום המסחר האחרון של חודש אוגוסט בתל אביב צפוי להתנהל בירידות. המשקיעים בת"א טרם הגיבו לנאומו הניצי של וורש, וכעת תצטרף לכך המתיחות המחודשת בין ארה"ב ואיראן, אשר עלולה להשפיע גם על החלטת הריבית שיקבל מחר בנק ישראל ולפגוע בסיכויים להורדת ריבית.

בנוסף, המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל משמעותי של כ-1%. מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק ייפלו בשיעורים של 4% עד 7%, פאלו אלטו צפויה לאבד מעל 4% וטבע תיחלש במעל 1%. מנגד, נייס צפויה לטפס במעל 4%.

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף בירוק. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה מזערית, מדד ת"א 90 התקדם בכ-2.7% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-0.6%.

מתחילת החודש עד כה, מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.9% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-0.2%.

לעליות החודש אחראיות כמעט באופן בלעדי מניות הביטוח והבנקים, שזכו לרוח גבית בעקבות הפרסומים של עונת הדוחות. מדד הביטוח זינק בכ-11% ונמצא בדרך לחודש החזק ביותר שלו מאז יוני 2025, בעוד מדד הבנקים הוסיף לערכו כ-5.5%. את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שצנח במעל 14% ונמצא בדרך לחודש החלש ביותר שלו מאז השקתו בדצמבר 2025.

עוד משהו שכדאי לדעת

לא רק הסוחרים מעלים את ההימור שלהם על העלאת ריבית בארה"ב, אלא גם חלק מבנקי ההשקעות הגדולים.

בחודשים האחרונים, למעט בנק אוף אמריקה, שהחזיק בתחזית הניצית ביותר בוול סטריט וצופה שלוש העלאות ריבית עוד השנה, מרבית הבנקים הגדולים צפו שהריבית תישאר ללא שינוי. כעת, גם בברקליס צופים שתי העלאות ריבית עד סוף השנה - כך דווח ב-CNBC.

ג'ונתן מילאר, כלכלן בברקליס, התייחס לנאומו של יו"ר הפד קווין וורש בהודעה למשקיעים, וציין כי "למרות שאנו בספק אם הדבר נועד לרמוז מראש על הידוק מוניטרי בספטמבר, בהתחשב בסלידתו ממתן איתותים מוקדמים, הדיון הניצי שלו הופך העלאת ריבית של רבע אחוז בספטמבר לסבירה יותר. לאור נתוני האינפלציה שהוא מתבסס עליהם, תרחיש הבסיס שלנו צופה העלאה נוספת בדצמבר".