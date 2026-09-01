פתיחה אדומה לספטמבר: הנפט ממריא והמדדים באסיה יורדים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

פסימיות נרשמת הבוקר בשווקים הגלובליים ברקע הסלמה צבאית במצר הורמוז, שגרמה לזינוק של מעל ל-3% במדד התנודתיות (VIX) והזניקה את מחירי הנפט מסוג ברנט אל מעל 91 דולר לחבית. השילוב בין פרמיית הסיכון הגיאופוליטית לעליית תשואות האג"ח שולח הבוקר את בורסות אסיה לירידות, ומייצר דריכות לקראת פתיחת המסחר באירופה ובתל אביב.

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אסיה

באסיה הבוקר, אווירת הזהירות מהנעילה השלילית בוול סטריט מדביקה את הבורסות ביבשת, שנסחרות כולן במגמה שלילית. מדד ההאנג סנג בהונג קונג מוביל את הירידות ביבשת עם צניחה של 1.1%. מדד הניקיי בטוקיו ומדד הקוספי בדרום קוריאה מאבדים 0.4%, כל אחד. מדד שנחאי בסין מאבד כ-0.2%.



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וול סטריט

החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר במגמה מעורבת וללא שינויים ניכרים, כאשר חוזי הדאו ג'ונס מוסיפים כ-0.1% בעוד חוזי ה-S&P 500 נחלשים מעט ונסחרים סביב רמות הבסיס, חוזי הנאסד"ק נסחרים בירידה קלה של כ-0.1%.

יום המסחר האחרון של חודש אוגוסט אתמול ננעל במגמה שלילית, תוך התמתנות ניכרת בירידות בסקטור הטכנולוגיה לקראת הנעילה. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה השלילית וסגר בירידה של 0.6%, בעוד ה-S&P 500 צמצם ירידות וננעל במינוס 0.3%, ומדד הנאסד"ק כמעט ומחק את ההפסדים לחלוטין עם ירידה מינורית של 0.1% בלבד. אווירת הזהירות בשווקים הושפעה מהסלמת המתיחות הגיאופוליטית מול איראן במפרץ, הנאום הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בכנס ג'קסון הול, וזינוק חד במדד התנודתיות (VIX) - שהגבירו את החשש מלחצים אינפלציוניים ומעליית תשואות האג"ח. עם זאת, ביקושים שנרשמו בסיום המסחר במניות הטכנולוגיה סייעו למתן את התמונה הכללית.

למרות המגמה השלילית ביומו האחרון של החודש, המדדים המובילים בוול סטריט חתמו את אוגוסט בטריטוריה חיובית עם עליות חודשיות של כ-2.6% במדד ה-S&P, כ-4.7% בנאסד"ק וכ-1.3% בדאו ג'ונס.

בזירת המניות הבולטות, ניצב סקטור התשתיות. מניות חברות החשמל בקליפורניה, אדיסון אינטרנשיונל ו-פי.ג'י אנד אי קרסו בעקבות חסימת הצעה בבית המחוקקים להגביל את גובה הפיצויים שיוטלו עליהן בגין שריפות ענק. מניית אפל נחלשה ברקע דיווחים על שינויים ניהוליים בצמרת ודיווח של בנק ג'פריס כי התחזקות היואן הסיני עלולה לשחוק את מרווחי הרווח שלה. מנגד, טסלה בלטה לחיוב, קבלנית הביטחון SAIC עלתה בעקבות העלאת תחזיות, ובית ההשקעות בארד שדרג את המלצתו על מניית דיר .

נפט

לאחר כחודש של שקט במפרץ הפרסי, ארה"ב ואיראן חזרו להחליף מהלומות והעלייה במפלס המתיחות דחפה כלפי מעלה את מחיר הנפט. מחירי הנפט רשמו זינוק חריף של כ-3% ביום המסחר האחרון של אוגוסט, כאשר חבית מסוג ברנט טיפסה מעל לרף ה-91 דולר ונפט מסוג WTI הגיע לאזור ה-86 דולר. הזינוק נרשם בעקבות הסלמה צבאית חריפה וחילופי אש ישירים בין ארה"ב לאיראן במצר הורמוז, לצד איומים מפורשים מצד הנשיא טראמפ לפגוע במסוף היצוא המרכזי באי ח'ארג'.

סטיבן אינס, שותף מנהל ב-SPI Asset Management, ציין כי העיתוי בעייתי במיוחד עבור השווקים: "התזמון כמעט ולא יכול היה להיות גרוע יותר, כשחבית ברנט חוזרת לאזור ה-90 דולר באותו הבוקר שבו המסר הניצי של יו"ר הפד, קווין וורש, מג'קסון הול עדיין מהדהד בשוק האג"ח. כל דולר נוסף במחיר הנפט נוחת על שוק שגילה מחדש את האפשרות להעלאת ריבית נוספת".

במבט קדימה, האנליסטים מעריכים כי פרמיית הסיכון התקופתית תמשיך ללחוץ את המחירים כלפי מעלה. תמאש וארגה, אנליסט ב-PVM Oil Associates, הדגיש כי "סיכון האספקה יימשך ומלאי הנפט ימשיכו להישחק בחודשים הקרובים; המשבר מול איראן שינה ככל נראה את הסטטוס-קוו הביטחוני במזרח התיכון".

במקביל, בתי ההשקעות מביעים ספקנות לגבי ישימות המהלכים של הממשל האמריקאי, כולל פגישת טראמפ הצפויה עם ראשי חברות האנרגיה וההכרזה על עסקה מול ונצואלה, ורואים בהם מהלך פוליטי לקראת בחירות האמצע. אולריקה הופמן-בורכרדי, ראש מערך המניות הגלובלי ב-UBS, הבהירה כי "בעוד שההכרזה מול ונצואלה מחזקת את הפוטנציאל לטווח הארוך, אנו צופים השפעה מיידית אפסית על מחירי הנפט והבנזין, שכן מחוללי המחיר המרכזיים נותרו העימות במפרץ, נפח השיט במצר הורמוז ומסלול הביקוש הגלובלי".

במהלך יום המסחר אתמול הכריז הנשיא טראמפ על הסכם נפט מקיף מול ונצואלה לשליטה ב-65 מיליארד חביות. עם זאת, המהלך לא בלם את העליות במחירי הנפט, לאחר שאנליסטים הבהירו כי התשתיות הרעועות במדינה דורשות השקעות עתק ושנים של שיקום - ולכן העסקה לא תספק הקלה מיידית במחירי הדלק.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו למסחר בתל אביב בפער אפסי, תוך תמונת מצב שמצביעה על פתיחה ניטרלית ויציבה לחלוטין בבורסה המקומית: פער הארביטראז' המשוקלל על מדד ת"א 35 עומד על ירידה מינורית של 0.02% (לצד השפעה כוללת משוקללת של מינוס 0.93% על המדד). היציבות נשענת על קיזוז הדדי בין פערים שליליים קלים באלביט מערכות (0.7%), נובה (0.6%) ואורמת (0.8%), לבין רוח גבית מפערים חיוביים בפאלו אלטו (1.3%), טבע (0.6%) ופורמולה מערכות (0.6%), כאשר טאואר ואיי.סי.אל חוזרות כמעט ללא שינוי.

עוד משהו שכדאי לדעת

בבנק ההשקעות סיטי מעריכים כי לשוק המניות יש עדיין מקום להתרחב מעבר לחברות ה-AI ולרשום עליות גם בסקטורים מחזוריים יותר, אך מתנים זאת בהמשך תרחיש של "נחיתה רכה" לכלכלה. בסקירה שפורסמה ב-CNBC, התייחס סקוט כרונרט, ראש תחום אסטרטגיית המניות בארה"ב בבנק, למדיניות המוניטרית וציין כי "בסך הכול, האיזון שמביא עמו מר וורש לתהליכי הפדרל ריזרב נראה סביר". עם זאת, בסיטי מזהירים כי היסודות הכלכליים האיתנים אינם מספיקים לבדם, וכי סביבת הריבית הגבוהה עלולה להמשיך ולהעיק על סנטימנט המשקיעים.

כדי שהתרחבות העליות אכן תתממש, בסיטי מסמנים מספר תנאים הכרחיים ובהם ירידה במחירי הנפט (WTI) אל מתחת ל-80 דולר לחבית וירידה בתשואות האג"ח ל-10 שנים. כרונרט הסביר בסקירתו כי תרחיש זה תלוי ב- "שילוב כלשהו של מחירי נפט נמוכים יותר, ירידה בלחצים האינפלציוניים כתוצאה מכך, ובסופו של דבר מרחב תמרון עבור הפד להגיב באופן יוני יותר למגמות המעורבות בשוק העבודה". בבנק סיכמו כי האמון ביציבות הכלכלית נותר קריטי להמשך הראלי, כפי שציין כרונרט: "הביטחון בתנאים הכלכליים של נחיתה רכה נותר קריטי לאסטרטגיית התרחבות העליות, ולפי תפיסתנו זהו עדיין הרקע המתאים".