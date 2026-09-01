התפלת המים נעצרה, והחקלאים כבר מרגישים את המחסור

אחרי יומיים חריגים במשק המים, שבהם הושבתו בזה אחר זה חמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה הגדולים בישראל, משרד החקלאות מזהיר כעת מפני ההשלכות על התוצרת החקלאית. המחסור שנוצר במערכת הוביל לצמצום אספקת המים לחקלאות, במטרה לשמור ככל האפשר על אספקת המים למשקי הבית, ובאזורים מסוימים בדרום כבר מדווחים על משקים שנותרו ללא אספקה סדירה. במשרד מזהירים כי אם המצב יימשך, חלק מהגידולים עלולים להיפגע, ובהמשך עלולה להיפגע גם אספקת התוצרת הטרייה לקראת החגים.

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המשבר החל בעקבות עלייה חריגה בעכירות מי הים התיכון, שנגרמה ככל הנראה מפריחה של אצות זעירות שהגיעה לאזור חופי ישראל. לפי בדיקה ראשונית של חוקרי המכון לחקר ימים ואגמים, מקור הפריחה עשוי להיות באזור דלתת הנילוס, ומשם היא נעה צפונה עם זרמי הים. האצות מקשות על תהליך הסינון במתקני ההתפלה ועלולות לפגוע במערכות הסינון, ולכן מרבית המתקנים הושבתו.

עבור משקי הבית, המשמעויות בשלב זה כמעט אינן מורגשות, משום שבמערכת המים מופעלים מקורות חלופיים, מוגברת השאיבה מהכנרת ומהקידוחים, והמדינה הבהירה כי היא פועלת כדי למנוע פגיעה באספקת המים הביתית. החקלאות, לעומת זאת, היא אחת הראשונות לספוג את המחסור. לפי נתוני משק המים, צמצום אספקת המים לחקלאות הגיע לכ־300 אלף מ"ק ביום.

על הרקע הזה קיים משרד החקלאות וביטחון המזון הערכת מצב בראשות המנכ"ל אורן לביא, ממנה עלה כי המצוקה הקשה ביותר נרשמת ברמת הנגב, ובפרט בפתחת ניצנה, אזור שבו נמצאים שטחי גידול נרחבים של ירקות, חממות ושתילים צעירים. חלק מהגידולים האלה זקוקים להשקיה רציפה, ולחקלאים באזור אין בהכרח מקור מים חלופי שאפשר לעבור אליו במקרה של הפסקת האספקה.

במשרד מזהירים כי בניגוד לשימושים אחרים במים, השקיה של גידולים מסוימים אינה פעולה שאפשר פשוט לדחות בכמה ימים. הפסקה ממושכת בתקופה של חום ובשיא עונת הגידול עלולה לגרום נזק משמעותי לשתילים וליבול, ובמקרים מסוימים לנזק שלא ניתן יהיה לתקן גם לאחר חידוש האספקה.

"אנחנו נמצאים באירוע חריג המחייב פעולה מהירה", אמר לביא. "עבור החקלאים, מים אינם משאב שניתן לדחות את השימוש בו למועד אחר. בגידולים מסוימים, ובמיוחד בשתילים צעירים, בחממות ובגידולים רגישים, הפסקת השקיה ממושכת עלולה לגרום בתוך זמן קצר לנזק בלתי הפיך".

לדבריו, אם המחסור יתארך, ההשפעה עלולה לחרוג מהמשקים עצמם. "ככל שהשבתת מתקני ההתפלה והמחסור במים יתמשכו, עלולה להיות לכך השפעה גם על רציפות הייצור והאספקה של תוצרת חקלאית טרייה לקראת חגי תשרי".

השיבושים אינם מוגבלים לרמת הנגב. לפי משרד החקלאות, קשיים באספקה דווחו גם בחוף אשקלון ובשדות נגב, וכן באזור השפלה וההר, במועצה האזורית גזר, באזור בנימין ובמזרח לכיש.

המשרד פועל מול רשות המים וחברת מקורות כדי לתת קדימות למשקים שבהם נשקפת סכנה מיידית לגידולים או לבעלי החיים. במקביל החלו להפעיל פתרונות נקודתיים באמצעות מכליות, כשאחת מהן הועברה לרפת בקיבוץ גזר ואחרת לרפת במושב מצליח. במשרד מדגישים כי המכליות יכולות לספק מענה נקודתי בשעת חירום, אך אינן תחליף לאספקת מים סדירה למשק חקלאי.