עסקת ענק בשוק הביטוח העולמי בהיקף של 16.7 מיליארד דולר

עסקת ענק בשוק הביטוח העולמי. סוכנות הביטוח AON הבריטית, מהסוכנויות הגדולות בעולם, שנסחרת בניו יורק לפי שווי של 70 מיליארד דולר, חתמה על הסכם מחייב לרכישת סוכנות הביטוח USI, העשירית בגדולה בארה"ב, תמורת 16.7 מיליארד דולר נטו (לאחר הטבות מס). USI עוסקת בתחומי ביטוחי רכוש וחבויות, הטבות לעובדים, סיכונים אישיים ופרישה. מטרת הרכישה היא לחזק את המעמד של AON בשוק ביטוח העסקים הבינוניים בארה"ב, שמוערך בהיקף של למעלה מ-40 מיליארד דולר.

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מכפיל ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) המתואם בעסקה עומד על 14.5 והרוכשת צפויה לגייס לצורך כך אג"ח. העסקה צפויה להיסגר לקראת סוף השנה הנוכחית.

USI תירכש מקרן ההשקעות KKR, לצד בעלי מניות נוספים. KKR נמצאת באמצע מסע של אקזיטים גדולים, כולל מכירת חברת הדאטה סנטרס CoolIT תמורת 4.75 מיליארד דולר ל- Ecolab. קרן KKR קנתה את את USI בשנת 2017 מחברת ההשקעות Onex.

USI מייצרת הכנסות שנתיות של 3 מיליארד דולר ויש לה 10.5 אלף עובדים ב-200 סניפים. לשם השוואה ל-AON יש יותר מ-60 אלף עובדים ב-500 סניפים, וב-AON צופים סינרגיה של כ-400 מיליון דולר בשנה, ותוספת לרווח המתואם החל משנת 2028.

עבור AON מדובר ברכישה שניה תוך שנתיים בתחום שכן ב-2024 היא רכשה את NFP סוכנות נדל"ן ותביעות על תאונות שפועלת גם היא ב"שוק הביניים", תמורת 13 מיליארד דולר. בשנה שעברה מכרה AON את רוב עסקי ניהול העושר של NFP תמורת 2.7 מיליארד דולר, לחברת ההשקעות מדיסון דירבורן פרטנרס, כדי להתמקד בפעילות הליבה.

מהלך משלים

ב-AON מסבירים כי המהלך הנוכחי, משלים את זה מלפני שנתיים וצפוי "ליצור פלטפורמה רחבת היקף בשוק זה ולהרחיב את יכולות הקבוצה בתחומי הביטוח המסחרי, ההטבות לעובדים, ניהול סיכונים אישיים, פתרונות פרישה וייעוץ בתחומי ההון האנושי".

כשהעסקה תושלם, מייק סיקארד, יו"ר ומנכ"ל USI, יהפוך להיות נשיא AON וכן למנכ"ל הגלובלי של פעילות שוק הביניים בחברה ויהיה כפוף למנכ"ל AON גרג קייס.

"תקופה של מורכבות ותנודתיות גוברות, יצירת תוצאות טובות יותר עבור לקוחות בהתמודדות עם אתגרי סיכון והון אנושי, דורשות שילוב של יכולות ומומחיות הנתמכות בדאטה, אנליטיקה וטכנולוגיה" אמר גרג קייס, נשיא ומנכ"ל AON. לדבריו, "שילוב מאגרי המידע והיכולות האנליטיות של החברות צפוי לאפשר הפקת תובנות רחבות יותר, לקדם פיתוח פתרונות מבוססי בינה מלאכותית ולהרחיב את מגוון הסיכונים שניתן לבטח".