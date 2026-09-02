מחלוקת כספית של מאות מיליוני שקלים בין אגף החשב הכללי לממונה על התקציבים במשרד האוצר מעכבת זה חודשים את אחד מפרויקטי הענק של מרכז הארץ - בניית 3,000 יחידות דיור על קרקעות בית החולים שיבא (תל השומר).

אך מה שהחל כוויכוח מקצועי על מימון פינוי המבנים, הפך בשבוע האחרון לפרשה אישית: לגלובס נודע שהממונה על התקציבים, מהרן פרוזנפר, שמוביל את הבחינה מחדש של ההסכם, ייעץ בעבר לבית החולים ואף ליווה ספציפית את המשא ומתן על אותו הסכם עצמו שהוא כיום בוחן לשנות.

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כך המחלוקת שעדיין לא נפתרה מעכבת את בניית יחידות הדיור, את סלילת הכבישים ונתיבי התחבורה הציבורית - וחמור מכל את השלמת בניין הפגייה הממוגנת והדיאליזה שהעבודות עליו נעצרו.

מאבק סמכויות

הסיפור החל במרץ 2018, אז נחתם הסכם בין בית החולים שיבא ובין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפינוי 240 דונם משטח בית החולים לטובת הקמת שכונת מגורים אטרקטיבית במרכז הארץ שתכלול 3,000 יחידות דיור. בכיר החותמים על ההסכם היה אז שר האוצר משה כחלון, לצדם של מנהלי רמ"י ובית החולים, והוא כלל התניה: התוכנית תצא לפועל רק לאחר מימון עלויות העתקת מבני בית החולים המתפנים בהיקף של כ־1.2 מיליארד שקל - כסף שיגיע משיווק הקרקעות ליזמים.

לצד ההסכם הזה ועל הסתמכות על התשלומים הצפויים מהמדינה בשיבא, יזמו תוכנית ענק להרחבה ושדרוג של בית החולים, כך שיהיה אחד מהגדולים והמתקדמים בעולם עם הגדלת היקף מיטות האשפוז ופתיחת הקמפוס למרחב האורבני.

התוכנית קבעה שתי פעימות לפינוי מבנים ב־2018 וב־2021, אך במרוצת השנים הפרויקט סבל מעיכובים: על חלק מהקרקעות הוגשו עתירות מצד ארגונים ירוקים שהסתיימו לבסוף בפשרה, פריצת מגפת הקורונה והמלחמה שהחלה ב־7 באוקטובר 2023. במקביל, במהלך השנים הללו, חלו התייקרויות בתשומות הבנייה ועל כן באגף החשב הכללי הסכימו לממן תוספות כדי לפנות את הקרקע ליזמים.

אולם, הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, שנכנס לתפקידו לפני כ־9 חודשים, ביקש לבחון מחדש את ההסכם שמחייב את המדינה בהוצאה של כמה מאות מיליוני שקלים, סכומים שלרוב מטופלים על ידי דרגים זוטרים יותר. הסיבה המקצועית היא החשש מהשלכות רוחב ביחס לפרויקטים אחרים שמקדמת הממשלה מול קבלנים מהשוק הפרטי.

מנגד, יש הטוענים כי העיכובים עשויים לחשוף את המדינה בפני תביעות מצידם של יזמים. בכל אופן, בממשלה יש גם מי שמעריכים שהסיבה לכך היא קרב הסמכויות ההיסטורי, שלא נאמר מיתולוגי, בין אגף החשב הכללי לאגף הממונה על התקציבים וניסיון לסמן גבולות גזרה.

"הרוחות התלהטו מיד"

אם זה לא הספיק, הרי שבכך לא נגמר הסיפור. בישיבה שהתקיימה השבוע בלשכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בנושא, העירה החשבת הכללית מיכל עבאדי בויאנג'ו שהשתתפה בישיבה באמצעות הזום, את תשומת לב הנוכחים לכך שמהרן פרוזנפר שימש בעבר כיועץ לשיבא והזהירה מניגוד עניינים בנושא.

לפי גורמים הבקיאים בפרטים הדברים נאמרו בתקיפות והרוחות התלהטו מיד לאחר מכן, כשהשר עצר את המהומה וציין שפרוזנפר הוזמן להשמיע את דעתו.

מחלוקות פומביות ואפילו אישיות בין ראשי האגפים הללו לא חדשים אבל לדברי אותם מקורות, מדובר היה באירוע חריג.

לעומת זאת, למשרד האוצר יש גרסה מעט שונה. "הדברים שכביכול נאמרו הוצגו באופן מגמתי ולא נכון. הממונה על התקציבים היה זה שהציג בפני הנוכחים בדיון את העובדה שהיה יועץ של שיבא לפני כעשור. לאחר התייחסות החשבת הכללית והצעתה במסגרת השיח החברי ביניהם, ולאחר הצגת המידע כי הייעוץ ניתן לפני שנים, אישר שר האוצר לממונה להציג את התייחסותו. משום כך, ובהתאם לדין, אין כל ניגוד עניינים המגביל את עיסוקו בתחום", נמסר מדוברות המשרד.

ואולם, גורמים שונים ששוחחו עם גלובס זכרו את רצף האירועים קצת אחרת - לדבריהם, פרוזנפר לא הציג את העובדה שייעץ לבית החולים והשיח לכל הפחות לא נשמע חברי במיוחד.

כך או כך, לגלובס נודע שלא רק שפרוזנפר ייעץ לבית החולים שיבא הוא ייעץ ספציפית בנושא ההסכם של שיבא עם רמ"י.

הדבר לא מופיע בהסכם ניגוד העניינים הנרחב שעליו חתם עם כניסתו לתפקיד. חרף העובדה שבעבר ייעץ לשיבא וכעת הוא ניצב נגדה, במסדרונות הממשלה על להיטותו של פרוזנפר להתערב במחלוקת כספית של מאות מיליוני שקלים בין הצדדים להסכם שבו היה מעורב בעצמו בכובעו כיועץ פרטי.