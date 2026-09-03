סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אופטימיות זהירה נרשמת בשווקים הבוקר, כאשר במקביל לעליות הקלות באסיה, שוק האנרגיה מראה סימני רגיעה. הנפט מסוג ברנט עצר ראלי של שלושה ימים ונסוג קלות. הבלימה מגיעה בעקבות התבטאויות של הנשיא דונלד טראמפ, שהעריך כי ההסלמה המחודשת מול איראן לא תארך זמן רב, וחזר על טענתו כי ארה"ב שולטת במצר הורמוז. הנסיגה במחירי הנפט והרגעת החששות מעליית מחירי האנרגיה מפחיתות מעט את הלחץ על שוק האג"ח הממשלתי, ששומר על עליות מהיום הקודם.

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במקביל, העיניים נשואות לקראת פסגת הענק הצפויה בוושינגטון בשבועות הקרובים בין טראמפ לנשיא סין, שי ג'ינפינג - פסגה שעשויה להכריע את עתיד סנקציות הענק שמאיים הממשל להטיל על סין כ"מאפשרת" של הכלכלה האיראנית.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית, בהובלת הקוספי בדרום קוריאה שמזנק ב-1.4%. בשנחאי נרשמת עלייה של כ-0.5%, ההאנג סנג בהונג קונג קופץ בכ-0.3% ובטוקיו, הניקיי מוסיף 0.2%. במקביל, הין היפני מוסיף להתחזק מול הדולר לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי (BOJ) החודש, וברקע קריאת שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, לבלום את התנודתיות במטבע ולעגן את ציפיות האינפלציה.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר ביציבות עם נטייה לעליות קלות מאוד, כאשר המדדים המובילים, הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק, מוסיפים פחות מ-0.1% לערכם.

במסחר המאוחר, ברודקום התאוששה מצניחה ראשונית של 5% ונסחרה בירידה קלה של כ-1% במסחר המאוחר, למרות שסיפקה תחזית הכנסות שפספסה במעט את ציפיות האנליסטים. הדוחות הכספיים שלה לרבעון יולי עקפו את תחזיות האנליסטים, עם הכנסות של 29.6 מיליארד דולר (זינוק של 86% לעומת אשתקד) ורווח מתואם של 3.32 דולר למניה. מנכ"ל החברה, הוק טאן, הדגיש את הביקושים החזקים למאיצי AI ייעודיים מותאמים אישית, והעריך כי הכנסות החברה מתחום ה-AI יגיעו ל-115 מיליארד דולר ב-2027 ול-230 מיליארד דולר ב-2028, כאשר חברת Anthropic צפויה להפוך ללקוחה הגדולה ביותר שלה בתחום. התגובה הפושרת של השוק משקפת אכזבה מכך שהתחזית סיפקה אפסייד מוגבל בלבד, ומוסיפה לתסכול המשקיעים לנוכח ביצועי החסר של המניה השנה (עלייה של 6% בלבד) לעומת הזינוק הרחב במדד השבבים.

מי שבלטה לחיוב היא סנואופלייק , שזינקה בלמעלה מ-20% בעקבות דוחות שעקפו את התחזיות. עוד בלטו: פטקו שקפצה בכ-9% לאחר שהציגה שיפור ברווחיות, ו-HPE שירדה ב-4% על רקע תחזיות צמיחה פושרות.

אתמול, וול סטריט ננעלה בירוק ושברה רצף של שלושה ימי מסחר שליליים. מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-0.5%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה התקדם בכ-0.4% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.6% וננעל מעל לרף 53,000 הנקודות.

במבט על הסקטורים השונים ב-S&P 500, את העליות הובילו ענפי חומרי הגלם ושירותי התקשורת, עם עליות של כ-1.6% וכ-1.2%, בהתאמה. כלל הסקטורים סיימו את היום בירוק, למעט סקטור הנדל"ן, שירד בכ-0.8%.

מניית חברת המחשוב דל זינקה בחדות לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והעלתה את תחזיתה השנתית. החברה דיווחה על הכנסות שיא של 47 מיליארד דולר ברבעון השני של שנת הכספים 2027, זינוק של 58% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 6.34 דולר, עלייה של 273%, והרווח המתואם הגיע ל־7.04 דולר למניה, עלייה של 203%. עוד במגזר הטכנולוגיה, עליות בולטות נרשמו במניות אנבידיה , אורקל ומיקרון .

מנגד, מניית חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס צנחה, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים. הכנסות החברה ברבעון הפיסקאלי הרביעי היו 3.41 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שציפו ל-3.35 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, נרשם רווח נקי של 1.02 דולר למניה, בהשוואה לתחזית האנליסטים ל-98 סנט. בחלק מכלי התקשורת הכלכליים בחו"ל הירידה במניה יוחסה לתוצאות החברה לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), שהיו חלשים יותר: החברה דיווחה על הפסד של 35 סנט למניה, לעומת רווח של 36 סנט למניה שהציגה ברבעון המקביל אשתקד.

נפט / מט"ח

מחירי הנפט נסחרים בתנודתיות סביב שיא של שישה שבועות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 95 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) מתבסס מעל רף ה-90 דולר לחבית. הזינוק מגיע ברקע ההסלמה בעימות הצבאי בין ארה"ב לאיראן, לאחר שצבא ארה"ב תקף יעדים של משמרות המהפכה בעקבות פגיעה במכליות נפט במצר הורמוז, וטהראן הגיבה במתקפות כטב"מים וטילים לעבר בחריין, כווית וירדן.

בקרב האנליסטים, מעריכים כי רמת המחירים הגבוהה תישאר עמנו כל עוד הלחימה נמשכת. אדוארד רוזנברג, ראש תחום תעודות סל ב-Strategy Shares, הסביר ל-CNBC כי "ככל שהמלחמה עם איראן מתארכת, מחירי הנפט יוסיפו להישאר גבוהים ותנודתיים. סנקציות, קיפאון במשא ומתן ואיתותים סותרים לגבי רצונה של איראן בסיום המלחמה מטלטלים את השוק מיום ליום, ולא רק מקבעים מחירים גבוהים".

מנגד, אנתוני סגלימבנה, אסטרטג השווקים הראשי ב-Ameriprise Financial, העריך במארקטוואץ' כי הנפט לא ישוב לרמות השיא של תחילת העימות, שבהן חצה הברנט את רף ה-110 דולר. "במשך רוב הקיץ היינו במפלס אלימות נמוך, אולם כעת עברנו לשלב שבו הפעילות הקינטית עלתה ומשבשת את שרשראות האספקה העולמיות. עם זאת, השוק יתרגל לרעיון של גלי מתיחות עולים ויורדים בעתיד הנראה לעין, אך לא לכדי גלישה לעימות אזורי כולל". מן הזווית הטכנית, פואד רזאקזאדה, אנליסט מאקרו ב-Forex.com, מזהיר במארקטוואץ' כי פריצה ממושכת של רמות ההתנגדות ב-WTI עשויה להוות איתות טכני משמעותי לפתיחתו של גל עליות חד ורחב בהרבה.

אתמול, הדולר נחלש מול המטבע המקומי. שער הדולר הרציף רושם ירידה של כ-0.52% ונסחר סביב רמה של 3.0199 שקלים. היחלשות הדולר בשעות אלו מגיעה לאחר שמוקדם יותר היום נרשמה מגמה הפוכה, בה השקל נגע בשפל של חודש על רקע פערי הריביות (לאחר ההורדה של בנק ישראל), התחזקות הדולר בעולם והמתיחות הגיאופוליטית.

תל אביב

מניות הארביטראז' הדואליות הנסחרות בתל אביב ובניו יורק צפויות לחזור למסחר המקומי עם פער חיובי קל, שיספק רוח גבית זעירה לשוק. בסך הכל, צפויות המניות הללו לתרום עלייה תיאורטית של כ-0.5% למדד ת"א 35, כשהפער הממוצע במדד עומד על כ-0.4% חיובי. בין המניות הבולטות שימשכו את המדד כלפי מעלה נמצאות טבע (פער חיובי של כ-3.1%), אופקו הלת' (4.5%) ואיי.סי.אל (1.05%). מנגד, מי שתכביד על המדד המרכזי היא מניית פאלו אלטו , שתשוב הבוקר לתל אביב עם פער שלילי משמעותי של כ-1.37%- לאחר שרשמה צניחה של כ-9.3% בניו יורק, אמש.

אתמול, יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל בעליות שערים, בהמשך לסנטימנט החיובי שהביאה עמה החלטת בנק ישראל מאתמול להוריד את הריבית ובניגוד למגמה הגלובלית. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של כ-1.3% ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.6%.

את המגמה הירוקה בנעילה הובילו סקטור הביטוח שזינק בכ-2.2%. סקטור הביטחוניות התחזק לקראת הנעילה וננעל בעלייה של 2.1%. בלטו לחיוב גם מדד מניב חו"ל והפיננסים שטיפסו בכ-2.1% וכ-2% בהתאמה. מנגד, מדד התקשורת היה היחיד שחתם את היום בטריטוריה האדומה, עם ירידה קלה של 0.3%.

עוד משהו שכדאי לדעת

דל ממשיכה למצב את עצמה כאחת המרוויחות המרכזיות מגל ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית, לאחר שפרסמה דוחות כספיים יוצאי דופן לרבעון השני והעלתה בחדות את תחזיותיה לשנת הכספים 2027. החברה צופה כעת הכנסות של 192 מיליארד דולר ורווח מתואם של 25.50 דולר למניה (לעומת תחזיות אנליסטים של 172.67 מיליארד דולר ו-18.92 דולר למניה, בהתאמה), כאשר מנוע הצמיחה המרכזי מגיע מהכנסות משרתי AI, שצפויות לזנק לרף של כ-74 מיליארד דולר.

בעקבות התוצאות, בבנקי ההשקעות סיטי ובנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד למניה ל-600 דולר, אפסייד של מעל 40%, וחזרו על המלצת "קנייה". וואמסי מוהאן, אנליסט בנק אוף אמריקה, הדגיש: "התנאים לקראת שנת 2027 נראים מבטיחים במיוחד על רקע אילוצי האספקה בענף, והתרומה להכנסות מאימוץ פתרונות AI סוכנותיים על ידי ספקי ענן חדשים וארגונים". במקביל, אנליסטית סיטי, אסיה מרצ'נט, ציינה כי "פורטפוליו המוצרים הרחב, היכולות ההנדסיות, מומחיות ההטמעה, היקפי שרשרת האספקה ופתרונות המימון של דל מביאים להגדלת נתח השוק שלה בתחום". ג'ים קריימר, הפרשן הבכיר של CNBC, סיכם את חשיבות התוצאות לסנטימנט הכללי: "זה היה רבעון יוצא דופן. המספרים הנוכחיים חזקים ממה שחשבתי שהחברה תציג אפילו בעוד שנתיים, והם מוכיחים שחברות המעורבות בתשתיות AI מייצרות רווחים ממשיים כבר עכשיו".