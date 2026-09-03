עומרי כספי מגייס קרן שלישית של 250 מיליון דולר

עומרי כספי, כדורסלן העבר שהפך בשנים האחרונות למשקיע הון סיכון, השלים גיוס של 250 מיליון דולר לקרן השלישית של Swish Ventures. לפי החברה, הגיוס מגדיל את היקף הנכסים המנוהלים שלה לכ־800 מיליון דולר. הקרן החדשה מתכננת להשקיע בעשר עד 12 חברות בלבד, בסכום ממוצע של כ־20 מיליון דולר לחברה.

הקרן תתמקד בשלבי הסיד ו־A, ותיכנס להשקעות בהובלה משותפת עם קרן נוספת או כמשקיעה מצטרפת. תחומי הפעילות המרכזיים יהיו סייבר, תשתיות טכנולוגיות, דיפנס, בינה מלאכותית לתעשייה ו־Physical AI - מערכות בינה מלאכותית שפועלות בעולם הפיזי, למשל באמצעות רובוטים, מכונות ורחפנים.

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לפי הקרן, במקום לפזר השקעות קטנות בין עשרות חברות, כספי מבקש לבחור מספר מצומצם של יזמים ולהשקיע בכל אחד מהם סכום משמעותי. לצד הקרן החדשה פועלת קרן Opportunity, שבאמצעותה יכולה סוויש לבצע השקעות המשך וללוות את חברות הפורטפוליו גם בשלבי הצמיחה.

״אנחנו מתכוונים להמשיך במודל שעבד לנו עד היום: לבחור בין עשר ל־12 חברות ולהעמיד לרשות היזמים והיזמות שלהן את כל המשאבים שלנו״, מסביר כספי לגלובס. לדבריו, הגדלת הקרן נועדה לאפשר לה להעמיק הן את ההשקעות ביזמים ישראלים והן את פעילותה בארה״ב.

המשקיעה הישראלית היחידה ב Cognition

חברה בולטת שכבר נמצאת בפרוטפוליו של סוויש היא חברת Cognition, שמפתחת את סוכן התכנות Devin. רק לאחרונה פורסם כי החברה נערכת לגייס כמיליארד דולר לפי שווי של כ-47 מיליארד דולר, שלושה חודשים בלבד לאחר שגייסה לפי שווי של 26 מיליארד דולר. קצב ההכנסות השנתי שלה כבר חצה, זאת לפי הדיווח, את רף 900 מיליון הדולר.

חשוב לציין שמדובר בסבב שעדיין לא נסגר, ולכן גם השווי אינו סופי. נכון להיום סוויש היא המשקיעה הישראלית היחידה בCognition. לפי הקרן, שמונה מתוך 20 החברות שבהן השקיעה כבר הגיעו לשווי של יותר ממיליארד דולר, וכי שוויין המצרפי של חברות הפורטפוליו עולה על 60 מיליארד דולר. לצד Cognition כולל הפורטפוליו חברות כמו EON, אפווינד, וונדרפול, Applied Compute, Glow, טנזאי, PointFive ואירגולר.

כספי החל להשקיע בחברות טכנולוגיה לאחר פרישתו מכדורסל, וב־2022 הקים עם דוד ציטרון את קרן שבע. בסוף 2024 נפרדו השניים וכספי השיק את סוויש כקרן עצמאית, אז עם קרן סיד של כ־60 מיליון דולר. כספי משמש מייסד ושותף מנהל יחיד בקרן. בדצמבר 2025 הכריזה סוויש על קרן Opportunity בהיקף של 100 מיליון דולר ודיווחה כי היקף הנכסים המנוהלים שלה הגיע לכ־300 מיליון דולר.

בין המשקיעים בקרן החדשה נמנים משקיעים קודמים לצד גופים שהצטרפו כעת, ובהם קרן סקויה, קרנות פנסיה וגופים מוסדיים אמריקאים, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב ופמילי אופיס.