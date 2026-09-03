יו"ר קבוצת הנדל"ן בסט , רפי ביסקר, התייחס לאי הסדרים בחברה, לראשונה בפומבי, כחלק משיחת משקיעים עם שוק ההון. מדובר בפרשת אי-סדרים כספיים שנחשפה בשבועות האחרונים, כאשר התברר שבעלי השליטה בחברה נטלו כספים לחברות פרטיות שלהם. בשיחת המשקיעים שנערכה לרגל פרסום הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של השנה, אמר היו"ר ביסקר כי האירוע היה "בגדול, בטעות", ולפי תיאורו מדובר בשני מקרים שאירעו כשהחברה הייתה עדיין פרטית, ב-2025, שבהם השתמשו בעלי השליטה בכספי החברה לביצוע עבודות בנכסים פרטיים, החברה שילמה את החשבונות ובעלי השליטה לא חויבו בהם.

● בשליטת יצחק תשובה: מניה "ישראלית" נכנסת למדד היוקרתי בלונדון

● הדוחות מגלים: כמה דירות באמת נמכרו בשדה דב והצרות הנוספות של היזמים

ביסקר הדגיש כי היקף הכספים אינו העיקר: "מבחינה כמותית הוא לא מהותי, אבל מבחינה איכותנית הוא מהותי מאוד. דין חצי פרוטה כדין מיליון". לדבריו, מיד עם הגעת הנושא לשולחנו, יזם בדיקה מקיפה, מינה בודק עצמאי בליווי עורכי דין והעניק לו סמכויות מלאות, ובכללן ביקורת חקירתית, תשאול עובדים ופתיחת ספרי החברה. עוד אמר כי החברה פנתה ביוזמתה לרשות ניירות ערך, וכי שלושת הדיווחים המיידיים שפרסמה יצאו בתיאום עם הרשות ובתזמון שנקבע עמה.

לדברי ביסקר, ברגע שהסכומים הגיעו לידיעת בעלי השליטה הם הושבו לחברה "ללא עוררין ובתוספת ריבית מקסימלית", ובירור משלים שנערך לגבי יתרות נוספות לא העלה סכומים מעבר לאלה שהושבו. השבת הכספים, אמר, אינה סוף הטיפול אלא תחילתו: "הדגש העיקרי הוא איך אירוע כזה בכלל היה יכול לקרות לנו". הוא הודיע כי החברה תחזק את הבקרות על תשלומים ועל העבודה מול קבלני משנה ותקבע כללים מחמירים לכל הוצאה או עסקה שיש בה עניין אישי לבעלי עניין.

ביסקר תלה את הכשל במעבר של הקבוצה, שפעלה כחברה פרטית כחמישים שנה, למעמד של חברה ציבורית: "האירוע קרה כשעוד לא היה לנו אפילו דוח דירקטוריון ראשון". לדבריו, בעת האירוע לא היה לחברה דירקטוריון, ומאז מונו שני דירקטורים חיצוניים ושלושה דירקטורים נוספים, הוקמה ועדת ביקורת, ולמחרת המינוי הוצג לחבריה דוח הבדיקה והם שוחחו ישירות עם הבודק העצמאי. מנכ"ל הקבוצה ובעליה אליאס טנוס הצטרף והתנצל: "כמנכ"ל ובעלים של הקבוצה, אני מתנצל על התקלה שהייתה".

נזכיר כי ממצאי טיוטת דוח הבודק החיצוני, אשר דווחו בגלובס. העלו כי מכספי חברת-בת שולמו כ-2.2 מיליון שקל לחשבונות הקשורים לבעלי השליטה וקרוביהם, עבור עבודות פרטיות שביצעו קבלני משנה בנכסיהם - סכום שהושב בתוספת ריבית (2.3 מיליון שקל), וגבוה מהיקף של עד מיליון שקל שדווח בתחילה. עוד עלה כי התשלומים בוצעו בין ספטמבר 2025 ליוני 2026, כלומר גם לאחר הפיכת החברה לציבורית, ולא רק בתקופה הפרטית. בעקבות הממצאים, תפרסם בסט מחדש את דוחותיה ל-2025 ולרבעון הראשון של 2026, שנכללו בתשקיף ההנפקה.

אמון המערכת הבנקאית לא נפגע: צבר הזמנות של 6.2 מיליארד שקל

בשאלות ותשובות נשאלה ההנהלה אם הפרשה פגעה ביכולת הגיוס של החברה. המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ערן קונפינו השיב כי "אנחנו נהנים מאמון רחב של המערכת הבנקאית ושוק ההון" ולא חל שינוי בעניין. הקבוצה דיווחה במקביל על צבר של 6.2 מיליארד שקל, הון עצמי של 1.1 מיליארד שקל ויתרות מזומנים של מעל 800 מיליון שקל.

אי הסדרים ביזמית הנדל"ן מגיעים לאחר שבחודש מאי השלימה החברה הנפקה של מניותיה בבורסה המקומית לפי שווי של כ-2.9 מיליארד שקל. מניית החברה ירדה עד כה מתחילת המסחר שלה בבורסה סמוך לתחילת חודש יוני בשיעור מתון והיא נסחרת לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל.