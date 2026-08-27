יזמית הנדל"ן, שבשליטת משפחת טנוס (69%), ממשיכה להסתבך. אחרי שבשבוע שעבר דיווחה על חשש לאי סדרים בתקופה שלפני הנפקתה, כעת מתברר כי היקפי הפרשה היו גדולים מאלו שדווחו. במה שיאלץ את החברה לפרסם מחדש את דוחותיה הכספיים אותם פרסמה כחלק מהליך הנפקת מניותיה, שהושלם בחודש מאי האחרון.

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על פי ממצאי טיוטת דוח הבדיקה, שנעשתה בידי בודק חיצוני, במהלך השנה האחרונה שולמו מכספי חברת-הבת, סכומים של כ-2.2 מיליון שקל, לחשבונות הקשורים לבעלי-השליטה וקרוביהם. זאת, עבור עבודות פרטיות שבוצעו על ידי קבלני משנה בנכסים בבעלות בעלי השליטה וקרוביהם. סכום אותו השיבו בעלי השליטה לחברה בתוספת ריבית (2.3 מיליון שקל).

ממצאי הבדיקה עומדים בניגוד לדיווח המקורי של החברה בשבוע שעבר, בו נטען בתחילה כי היקף התשלום עמד על עד 1 מיליון שקל. כמו כן, התברר כי התשלומים בוצעו בתקופה שבין ספטמבר 2025 ליוני 2026, כלומר גם לאחר הפיכת החברה לציבורית, על אף שבחברה טענו בתחילה כי האירועים התרחשו בעת שהייתה עדיין פרטית.

אם לא די בכך הרי שהבדיקה החיצונית גם העלתה חשש לאי סדרים ביחס לסכומים נוספים המסתכמים לכ-1 מיליון שקל, שהבחינה בעניינם עדיין ממשיכה וצפויה להסתיים רק לאחר פרסום הדוח לרבעון השני. בנוסף, התברר כי סכום של כ-100 אלף שקל שולם עבור צד שלישי "שלא כדין ושלא בהתאם לנהלי החברה".

בעקבות קבלת טיוטת הבדיקה, הגיעה החברה למסקנה כי עליה לפרסם מחדש את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025 ולרבעון הראשון לשנת 2026, שפורסמו במסגרת התשקיפים שהגישה לקראת הנפקת מניותיה בחודש מאי האחרון. במסגרתם, יתווסף רווח נקי נוסף של כ-310 ו-468 אלף שקל עבור שנת 2025 והרבעון הראשון של השנה (בהתאמה).

אי הסדרים ביזמית הנדל"ן מגיעים לאחר שבחודש מאי השלימה החברה הנפקה של מניותיה בבורסה המקומית לפי שווי של כ-2.9 מיליארד שקל. בעקבות הדיווח מניית החברה יורדת במהלך יום המסחר בכ-6% אשר הביאו אותה לשווי של כ-2.77 מיליארד שקל.