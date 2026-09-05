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סדרת כתבות המהפך, בית ההשקעות שירוויח - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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סיכום שווקים שבועי / צילומים: שאטרסטוק, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
סיכום שווקים שבועי / צילומים: שאטרסטוק, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

המהפך של אוגוסט בשווקים ובית ההשקעות שירוויח - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

חודש אוגוסט החזיר את הצבע ללחיים של החוסכים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה - ומה צפוי בהמשך? • משקיעים רבים כבר לא רואים באג"ח ממשלתיות השקעה בטוחה, ופונים לאג"ח של ענקיות הטכנולוגיה • על רקע הורדות הריבית בישראל: הציבור נוטש את הפיקדונות בבנקים ומחפש תשואות גבוהות יותר • וגם: הטיפ של מנהל ההשקעות למשקיעים שמחפשים "אקסטרה סיכון"

אילוסטרציה: Shutterstock
אפיקים סולידיים

קרן כספית או פיקדון: איפה להשקיע סולידי כשהריבית יורדת?
חזי שטרנליכט 02.09.2026
משרדי גוגל בארה''ב / צילום: ap, Jeff Chiu
טכנולוגיה: ענקיות הטכנולוגיה

תשואה של מעל 6% בשנה: האג"ח שהפכו לחוף המבטחים החדש
צחי גרינולד 02.09.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
פיקדונות | בדיקת גלובס

הנתונים מגלים: 20 מיליארד שקל עברו בשנתיים מהבנקים לשוק ההון
חזי שטרנליכט 03.09.2026
שי בנישו, מנהל השקעות הנוסטרו, מגדל ביטוח ופיננסים / צילום: יוסי צבקר
נדל"ן: נדל"ן מניב

מנהל ההשקעות שאופטימי לגבי ישראל ומסמן שני סקטורים
נתנאל אריאל 01.09.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
חיסכון פנסיוני

המהפך של אוגוסט בשווקים ובית ההשקעות שירוויח ממנו
נתנאל אריאל 02.09.2026