בלב נתב"ג: מתחם המשרדים שמוצע באופן חריג להחכרה

רשות שדות התעופה יצאה אמש (ד') למכרז פומבי להחכרה ארוכת טווח של מתחם המשרדים ההיסטורי של הנהלת הרשות. מדובר במבנה עצמאי, סמוך לטרמינל 1, בשטח של כ-2,356 מ"ר. הוא כולל מרתף, קומת קרקע ו-3 קומות, לצד חניון צמוד של כ-3,300 מ״ר וכ-100 מקומות חניה.

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עד היום, למעשה, שימש המבנה במשך שנים את עובדי רשות שדות התעופה כמבנה המטה הראשי של הרשות. לאחרונה הוא פונה, בעקבות מעבר מטה רשות שדות התעופה למבנה משרדים חדש שהוקם בנתב״ג, וכעת כאמור מוצע לחברות וגופים בעלי זיקה לענף התעופה. בין החברות הרלוונטיות: חברות תעופה ישראליות וזרות, חברות תובלה ושילוח אווירי, חברות לוגיסטיקה תעופתית, חברות המספקות שירותי קרקע ותפעול בנמלי תעופה, חברות תחזוקה ושירותים טכניים לתעופה וכן חברות מסחריות ונותני שירותים הפועלים בנתב״ג או עבור ענף התעופה.

הזוכה במכרז תקבל את המתחם ל-24 שנים ו-11 חודשים ואף תוכל להשכיר עד 50% מהשטחים העיקריים בו. עבור חברה לוגיסטית או חברת תעופה שצריכה נוכחות פיזית צמודה למסלולים ולשטחי הפריקה, מדובר ביתרון גדול. המבנה יוכל לשמש לצורכי מטה, משרדים, לוגיסטיקה ואדמיניסטרציה התומכים בפעילות התעופתית של הזוכה.

ברקע: דימום כספי וניסיון להתייעל

במסגרת ההתקשרות יידרש הזוכה לתכנן, לשפץ ולהתאים את המבנה לצרכיו ועל חשבונו, וכן לתחזק אותו לאורך כל תקופת השימוש. במקביל, רש"ת תבצע על חשבונה עבודות בהיקף המוערך בכ-1.8 מיליון שקל, ובהן פיצול החניון והסדרת מערכות כיבוי האש והתשתיות הנדרשות.

למעשה, התחרות במכרז תהיה על גובה דמי השימוש החודשיים למ״ר בנוי שישלם הזוכה לרשות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. המכרז מאפשר גם הגשת הצעות משותפות, לרבות שילוב בין גורם מקצועי בעל זיקה לתעופה לבין שותף מימוני, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המהלך יוצא לפועל על רקע דימום הכספים בשנים האחרונות, כאשר ברש"ת מנסים להגיע למימוש מיטבי של נכסי הרשות ולפיתוח הפעילות העסקית במרחב נתב״ג.