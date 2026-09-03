בתום משא ומתן ממושך, ההסתדרות, משרד האוצר, משרד הביטחון ונציגות העובדים, חתמו על הסכם קיבוצי מיוחד, שיהיה בתוקף עד לאוגוסט 2030.

ההסכם מחליף את מנגנון שכר העידוד ("הפרמיות"), שהיה נהוג במשרד הביטחון במשך עשרות שנים, בתוספות שכר קבועות המוכרות לפנסיה, תמריצי אי היעדרות ומענקי מצויינות בדירוגים המזכים, תוך התאמת מבנה השכר למאפייני העבודה במשרד הביטחון כיום. ההסכם מגדיל את רכיבי השכר המוכרים לזכויות סוציאליות ופנסיוניות, ונותן מענה גם לאוכלוסיות ייעודיות ובהן עובדים בדרגות בכירות וסטודנטים המועסקים במשרד.

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ההסכם כולל, בין השאר, תוספת שכר אחוזית חדשה (חלף פרמיה קבוע). כך, למשל, עובדי הדירוג המנהלי, המח"ר, המהנדסים והטכנאים יהנו מתוספת שכר קבועה בשיעור של 14.3%, עובדים סוציאליים יזכו לתוספת שכר בשיעור שבין 10.73% ל-15%, וכן ינתנו מענקי מצויינות שנתיים ל-25% מהעובדים בכל שנה, בסך אלפי שקלים לעובדים בדירוגים המזכים. מעבר לכך, הוסכם על תוספת שקלית לבכירים בדרגות 42-44 ומעלה, תמריץ חודשי בגין אי היעדרות מפאת מחלה, והסדרת מענקי יעדים ותפוקות לסטודנטים בסך אלפי שקלים.

"ההסכם הזה הוא חלק ממימוש היעד שהצבנו באסטרטגיית משרד הביטחון להעצמת ההון האנושי במשרד הביטחון, בדגש על השדרה הניהולית, כמוביל שינוי, חדשנות ומצויניות", מסר מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם. "לאחר עשרות שנים, אנחנו מחליפים מנגנוני שכר מיושנים במודל יציב, הוגן, מתקדם ומודרני שמחליף פרמיות שבריריות ברכיבי שכר מוצקים ומוגנים לפנסיה. מערכת הביטחון מקבלת היום עובדים מחוזקים, מתוגמלים וחדורי מוטיבציה".

ארנון בר דוד, יו״ר ההסתדרות: "עובדות ועובדי משרד הביטחון ניצבים בחזית העשייה הלאומית ומחזיקים על כתפיהם את חוסנה של המדינה. ההסכם שנחתם עושה צדק היסטורי. סילקנו שיטות תגמול פג תוקף ויצרנו מודל יציב, מתקדם והוגן המבטיח את עתידם הפנסיוני של העובדים. ההסתדרות גאה לעמוד מאחורי העובדים ולספק להם גב איתן וביטחון תעסוקתי וכלכלי".

אפי מלכין, הממונה על השכר במשרד האוצר: "ההסכם מבטל את שכר העידוד במשרד, נוכח הקושי המתמשך בהתאמתו ועדכונו, קושי אשר עליו עמד גם מבקר המדינה. ההסכם כולל תוספות לבסיס השכר, תוספת תמריץ אי היעדרות שמטרתו לצמצם היעדרות מפאת מחלה ומענקי מצוינות שיחולקו ל-25% מהעובדים בדירוגים המזכים בהתאם להחלטת ההנהלה. ההסכם מסדיר את שכרם של העובדים הבכירים במשרד הביטחון וקובע מענקי תפוקות ויעדים לסטודנטים המועסקים במשרד.

ההסכם מסדיר מחלוקות ארוכות שנים עם משרד הביטחון תוך מציאת פתרונות חדשניים ויצירתיים ואני מברך עליו".