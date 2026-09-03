תקלה עולמית משבשת במקביל את ChatGPT, קלוד וגרוק

כמה משירותי הבינה המלאכותית הגדולים בעולם סובלים הערב (ה’) מתקלות במקביל. משתמשים דיווחו על שיבושים ב־ChatGPT של OpenAI, בקלוד של אנתרופיק ובגרוק של xAI. באתר Downdetector, המרכז דיווחים המתקבלים ממשתמשים, נרשמה עלייה חדה בתלונות על שלושת השירותים. עלייה מסוימת נרשמה גם בדיווחים על ג’מיני של גוגל, אך החברה לא אישרה תקלה רחבה בשירות.

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הדיווחים החלו להצטבר בסביבות השעה 18:00, שעון ישראל. משתמשים נתקלו בין היתר בהודעות שגיאה, בתשובות שנקטעו, בזמני המתנה ארוכים ובקשיים בפתיחת שיחות או בהמשך שיחות קיימות.

OpenAI אישרה כי ChatGPT ו־Codex סובלים משיעור שגיאות גבוה. התקלה השפיעה גם על ההתחברות לחשבונות, העלאת קבצים, החיפוש ברשת, המצב הקולי, יצירת תמונות וכלי המחקר המעמיק. החברה הודיעה כי הפעילה תיקון וכי היא מנטרת את התאוששות המערכות, אולם טרם הכריזה כי התקלה נפתרה במלואה.

גם קלוד וגרוק טרם חזרו לשגרה

אנתרופיק דיווחה על שיבושים בכמה מהמודלים של קלוד, וכן באתר, בממשק למפתחים ובכלי התכנות Claude Code. החברה מסרה כי זיהתה את מקור התקלה והפעילה תיקון. חלק מהמודלים חזרו לפעילות רגילה, אך השירות עדיין מוגדר כסובל מהשבתה חלקית.

גם xAI דיווחה על תקלה בגרוק באתר, באפליקציות ובממשק למפתחים. לפי עמוד הסטטוס של החברה, כמה מהשירותים עדיין אינם זמינים.

נכון לשעה זו, החברות החלו להחזיר את השירותים לפעילות, אך התקלה טרם נפתרה במלואה. עדיין לא ברור אם השיבושים, שהופיעו כמעט במקביל, קשורים זה לזה או שמדובר בצירוף מקרים.