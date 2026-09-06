בהנחיית משרד הבריאות: כללית תעלה לאחזקה של 50% במדיקל סנטר

שירותי בריאות כללית צפויה לרכוש 10% נוספים בהרצליה מדיקל סנטר ולהגיע לאחזקה של 50% בבית החולים הפרטי. שווי בית החולים בעסקה הוא מעל מיליארד שקל.

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בכך, מגיע לסיומו תהליך במסגרתו גם קבוצה בראשות יצחק תשובה וגם קבוצה בראשות מייסד ויז אסף רפפורט ביקשו לרכוש את השליטה בבית החולים על ידי רכישת חלק ממניותיו של יאיר לנדאו, היום בעל 50% מבית החולים. משרד הבריאות העדיף כי כללית תהיה בעלת מעל 50% מבית החולים והטיל וטו על העסקאות הפרטיות, ובסופו של דבר זה אכן התרחיש שהתממש.

כעת, כללית תחזיק 50% מבית החולים, לנדאו יחזיק 40% וכלל ביטוח 10%. בעקבות המהלך הזה, יוכלו גורמים נוספים להציע לרכוש מלנדאו או כלל מניות בבית החולים, אך לא להגיע לשליטה. עם זאת, כללית עדיין יכולה להפעיל את זכות הסירוב גם על עסקאות כאלה, והיא תעשה זאת במידה במשרד הבריאות ינחה אותה לכך. משרד הבריאות היום פחות מעוניין בהשפעה מהותית של גורמים פרטיים מכווני רווח על בתי החולים, גם אלה שנחשבים פרטיים (ומעמדם בפועל מורכב יותר, כפי שמסביר בהמשך). כך שעסקה נוספת כזו היא אפשרית, אבל לא בהכרח תהיה אטרקטיבית לתשובה או לרפפורט.

וטו של משרד הבריאות

בשנים האחרונות חל שינוי, בעידוד משרד הבריאות, במסגרתו בתי החולים הפרטיים בישראל חדלו להיות רק חלופה פרטית לרפואה הציבורית עבור השכבות המבוססות, והפכו גם לספקים של הרפואה הציבורית. רוב הפעילות בבתי החולים הפרטיים נרכשת כיום על־ידי קופות החולים באמצעות טופסי 17, ואינה כרוכה בתשלום נוסף מצד המטופל. כ־25% מהפעילות נותרה פרטית לחלוטין, והיא מסייעת לבתי החולים לממן את פעילותם והופכת את המודל העסקי למשתלם עבורם.

על רקע המגמה, מרבית בתי החולים הפרטיים הגדולים בישראל פועלים כיום במודל שבו לקופות החולים יש החזקה משמעותית או השפעה מהותית על פעילותם. אסותא מוחזק ב־100% על ידי מכבי, ורשת מדיקה, שנוצרה ממיזוג בתי החולים רפאל, נאר"א ואלישע, מוחזקת ב־55% על ידי קופות החולים לאומית ומאוחדת. אין כיום בתי חולים פרטיים מובילים נוספים בשוק הישראלי, ולא סביר שמשרד הבריאות יאפשר הקמה של גופים דומים בעתיד הנראה לעין.

כאשר נרקמה העסקה לרכישת מדיקל סנטר על־‏ידי הקבוצה בראשות תשובה, הודיע משרד הבריאות כי המודל שהתגבש לאורך השנים יהפוך מעתה גם לדרישה רגולטורית. המשרד דורש שכל שינוי בעלות במדיקל סנטר יכלול גם הגדלה של אחזקת כללית ליותר מ־50% מבית החולים.

הזדמנות אחרונה לרכוש בית חולים

כשקבוצת תשובה ביקשה לרכוש את בית החולים בינואר האחרון, הסבירו גורמים בסביבת העסקה כי הכוונה היא להרחיב את פעילות הרשת, להקים בית חולים נוסף ולהתרחב גם לפריפריה. אולם, למרות העדפת משרד הבריאות למודל ההיברידי, המשלב פעילות פרטית וציבורית, לא צפוי שהמשרד יאפשר לרשת להתרחב באופן חופשי. במקום זאת, צפויה רגולציה קפדנית בכל הנוגע להקמת בתי חולים ומרפאות חדשים.

הסיבה לכך היא שהתפיסה של משרד הבריאות ושל משרד האוצר לאורך השנים הייתה כי הביקוש לשירותי רפואה הוא כמעט בלתי־מוגבל, וכי הגדלת היצע השירותים הרפואיים מובילה כמעט מיידית לניצולם, באופן המגדיל את הלחץ על תקציב הבריאות. בנוסף, הקמת מוסדות חדשים עלולה למשוך כוח אדם ממערכת הבריאות הציבורית, הסובלת ממילא ממחסור מתמשך בעובדים.

משמעות המגבלות הללו היא שמדיקל סנטר עשוי להוות הזדמנות צמיחה פחות אטרקטיבית עבור משקיעים פרטיים מכפי ששיערו תחילה. מנגד, משמעות הרגולציה היא גם שהרצליה מדיקל סנטר היא פחות או יותר ההזדמנות האחרונה להיכנס לתחום הבעלות על בתי חולים פרטיים בישראל. כיום לא ניתן להקים פעילות חדשה כזו באופן חופשי. לכן, יש עדיין סיכוי כי אחד הגופים ירצה להיכנס לפעילותה זו, גם כבעל מניות מיעוט.

הרצליה מדיקל סנטר (HMC), שהוקם בשנת 1982, פועל על שטח של כ־9,000 מ"ר בהרצליה ומבצע כ־26 אלף ניתוחים בשנה. לבית החולים רישיון רחב לפעול בכל התחומים הניתוחיים. בשנת 2016, רכשה כלל ביטוח כ־10% ממניות בית החולים, לפי שווי של 700 מיליון שקל.