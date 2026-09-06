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שוק ההון והשקעות בהלה במיטב טרייד: תקלת תצוגה איפסה את חשבונות הלקוחות
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מיטב טרייד

בהלה באפליקציית מיטב טרייד: התקלה שאיפסה ללקוחות את יתרת החשבון

תקלה במיטב טרייד הציגה למשקיעים יתרה אפסית ועוררה דאגה • מיטב: "תקלה חזותית בלבד שטופלה תוך זמן קצר, הכספים לא נפגעו"

צחי גרינולד 14:05
קמפיין מיטב דש / צילום: צילום מסך
קמפיין מיטב דש / צילום: צילום מסך

לקוחות פלטפורמת המסחר מיטב טרייד חוו הבוקר דאגה לאחר שנכנסו לחשבונותיהם וגילו כי שווי התיק ויתרת הנכסים מוצגים כאפס. משקיעים שחששו למצב חסכונותיהם דיווחו על תחושת חוסר ודאות, ולטענת חלקם הם התקשו להשיג מענה משירות הלקוחות בזמן התקלה.

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בהודעה של מיטב טרייד הוסבר כי מדובר בתקלה טכנית שנבעה מתהליך שגרתי של עדכון והתאמת נתונים שבוצע במהלך סוף השבוע. במיטב הדגישו כי מדובר היה בבעיית תצוגה חזותית בלבד, וכי הכספים וניירות הערך בחשבונות הלקוחות נותרו בטוחים ולא נפגעו. החברה עדכנה כי המערכת חזרה לפעילות תקינה וכן התנצלה על אי הנוחות והבהלה שנגרמו ללקוחותיה.

ממיטב טרייד נמסר בתגובה כי "החברה זיהתה בשעות הבוקר המוקדמות תקלה טכנית של תצוגת שערים בני"ע, שטופלה תוך זמן קצר. שירות הלקוחות של מיטב היה וממשיך להיות זמין באופן שוטף ונתן מענה ללקוחות. נציין כי מדובר ביום שבו אין מסחר בבורסה בישראל ובחו"ל".