מטוס מטען של אמזון התרסק במיאמי: חמישה נהרגו

מטוס מטען שהופעל עבור אמזון התרסק בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי, לאחר שסטה ממסלול הנחיתה ופגע בכלי רכב סמוך. לפחות חמישה בני אדם נהרגו, שלושה נפצעו באורח קשה ושניים נוספים פונו לקבלת טיפול רפואי.

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המטוס הגיע למיאמי מסן חואן שבפורטו ריקו, והתרסק בסביבות השעה 14:00 לפי השעון המקומי. בעקבות התאונה פרצה שריפה גדולה, ועשן שחור כבד היתמר מעל אזור נמל התעופה.

ברשויות לא ידעו לקבוע תחילה כמה מההרוגים היו על המטוס וכמה שהו בכלי הרכב שנפגעו. כוחות ההצלה דיווחו כי הטייס והטייס המשנה נלכדו בתא הטייס, וכי נוסעים בכלי רכב באזור נלכדו אף הם.

המטוס, מדגם בואינג 767 בן 32 שנה, הופעל על ידי חברת 21 Air, חברת מטען מצפון קרוליינה, במסגרת פעילות Prime Air של אמזון. המטוס נבנה במקור כמטוס נוסעים ושירת במשך יותר משני עשורים אצל כמה חברות תעופה, לפני שהוסב למטוס מטען ב-2015.

התאונה השביתה חלק ניכר מהפעילות בנמל התעופה במהלך אחר הצהריים. לפי FlightAware, כ-250 טיסות עוכבו בעקבות האירוע. צוותי הכיבוי נדרשו להתמודד גם עם דליפת דלק מהמטוס שעות לאחר ההתרסקות.

המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארה"ב (NTSB) הודיעה כי תשלח צוות חקירה למיאמי, בראשות היו"רית ג’ניפר הומנדי, כדי לבדוק את נסיבות התאונה.