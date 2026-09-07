עכשיו זה רשמי: רפאל מתכננת לייצר רכיבים לכיפת ברזל בגרמניה

חברת רפאל הישראלית מתכוונת לרכוש ביחד עם מדינת המחוז סקסוניה תחתית וקרן השקעות רב-לאומית שנוסדה בישראל את מפעל חברת פולקסווגן בעיר אוסנבריק, ותייצר בו בין השאר רכיבים למערכת ההגנה כיפת ברזל; כך אישרה היום החברה, בתום חודשים ארוכים של משא ומתן חשאי ומסובך. גלובס דיווח אתמול על האישור. העסקה המתגבשת עוקפת את התנגדות קרן ההשקעות הקטרית, המחזיקה ב-10% ממניות פולקסווגן, לשתף פעולה עם רפאל בייצור מערכות ביטחוניות. העסקה צפויה להציל אלפי משרות במפעל, שיועד לסגירה בשנה הבאה על ידי ענקית הרכב.

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לפי הודעת החברה הממשלתית הישראלית, כבר נחתם מזכר הבנות בין הצדדים בנושא. "הצהרת הכוונות מעגנת את מחויבותם המשותפת של הצדדים לבחון ולגבש מתווה מוסכם לפיתוח אתר אוסנבריק. בשלב הבא יתקיים משא ומתן מפורט, בחינה של הדרישות הרגולטוריות והשלמת הליכי האישור הפנימיים של כל אחד מהצדדים. מדינת סקסוניה התחתונה תלווה את התהליך ותסייע בקידומו באופן פעיל. "הצהרת הכוונות משתלבת במהלך רחב יותר לגיבוש כיוון אסטרטגי חדש לאתר אוסנבריק, הזוכה גם לתמיכתה של פולקסוואגן", נכתב בהודעת החברה.

"אחריות והזדמנות כלכלית"

מנהיג מדינת המחוז סקסוניה תחתית, אולף ליס אמר לתקשורת כי ההסכם המתגבש יסייע להציל משרות קריטיות. "הצהרת הכוונות מעניקה לאתר פולקסווגן באוסנבריק הזדמנות לעתיד ומשקפת את ההבנה כי לאוסנבריק יש התשתית התעשייתית הנדרשת כדי למצב את עצמה מחדש בתחום אסטרטגי ומתפתח. שותפות זו תיצור הזדמנויות תעסוקה איכותיות וארוכות טווח באתר המסמל מצויינות תעשייתית מזה 125 שנה" אמר.

הוא הוסיף כי ״המציאות הביטחונית שלנו השתנתה לחלוטין, גרמניה ואירופה נדרשות לחזק את יכולותיהן בתעשיות הביטחון וההגנה ולחזק את עצמאותן. זוהי בעת ובעונה אחת - אחריות והזדמנות כלכלית ואוסנבריק עתידה למלא תפקיד חשוב במאמץ זה. עובדי האתר הוכיחו שוב ושוב את יכולתם להגיע להישגים יוצאי דופן ועל התשתית האנושית האיתנה הזו אנו מבקשים לבנות את העתיד".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, צוטט בהודעה לעיתונות: "בלב השותפות ניצבת טכנולוגיה פורצת דרך מוכחת, שנועדה להעניק מענה לאיומי ההווה ולהיערך לאתגרי העתיד. הפתרונות של רפאל, שהוכיחו את יעילותם המבצעית בשטח, מתפתחים כל העת כדי להישאר צעד אחד לפני האיומים ולהבטיח את ההגנה הטובה ביותר בכל עת. היום אנו מניחים את היסודות לשותפות תעשייתית ארוכת טווח עם שותפינו בגרמניה, שבמסגרתה הטכנולוגיה תיוצר במלואה בגרמניה ותתרום לחיזוק ביטחונן של גרמניה בפרט ואירופה בכלל". גרמניה, יש לציין, לא רכשה עד כה את מערכת כיפת ברזל.

תומר יעקב שותף מייסד בקרן אורליוס מסר בהודעה לעיתונות: "אנחנו באורליוס גאים מאוד לשתף פעולה עם רפאל ולהפוך מפעל רכב מתקדם באוסנברוק למרכז ייצור ביטחוני מוביל. המהלך הזה מתאפשר הודות לטכנולוגיה פורצת הדרך של רפאל, לשותפות המאוד חשובה של ממשלת סקסוניה התחתונה ולשיתוף הפעולה ההדוק עם פולקסווגן, ומטרתו להבטיח את חיזוק ביטחונה של גרמניה ושל ישראל, ויצירת ערך משמעותי לכולם. זהו רק צעד ראשון בשיתוף פעולה אסטרטגי שיילך ויתעצם עם הזמן".

לפי ההודעה לעיתונות, קרן אורליוס "היא קרן פרייבט אקוויטי והון סיכון גלובלית המתמקדת בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי הבינה המלאכותית, החלל, הקוונטום וה־Dual Use. הקרן הוקמה על ידי אלון ליפשיץ ותומר יעקב, ומביאה יחד ניסיון מצטבר של עשרות שנים בהשקעות טכנולוגיה, לצד מומחיות ביטחונית, מודיעינית ואסטרטגית ברמה הגבוהה ביותר. בין שותפי הקרן ויועציה נמנים אלוף (מיל') אמיר אשל, לשעבר מפקד חיל האוויר ומנכ"ל משרד הביטחון; אדמירל מייק רוג'רס, לשעבר ראש ה־NSA ומפקד פיקוד הסייבר של ארצות הברית; ואודי לביא, לשעבר סגן ראש המוסד".