רוני בריק: "מתחילת השנה 800 קבלנים קטנים פשטו רגל"

רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, שוחח עם דרור מרמור, סגן עורך גלובס, בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, על המשבר בענף הבנייה, ותפקידן של הרשויות המקומיות בקידום הבנייה והצעדים שלדבריו נדרשים כדי להחזיר את השוק לפעילות.

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על רקע הבחירות המתקרבות לממשלה והצורך להאיץ את קצב הבנייה, בריק מפנה את הזרקור לראשי הערים ולמידת ההשפעה שלהם על היקפי הבנייה בעיר. לדבריו, הכוח שנמצא בידי הרשויות המקומיות משמעותי מאוד, ובמקרים מסוימים ראש העיר יכול למעשה לקבוע אם פרויקטים יקודמו או ייעצרו.

"הכול נמצא בידיים של ראש העיר", אמר בריק. "ראש העיר רוצה לעצור, הוא עוצר. הוא רוצה לזרוק את התוכניות, אז הוא יעשה הכול כדי לזרוק אותן".

לדבריו, בעוד שבחלק מהרשויות קיימת נכונות להמשיך ולקדם בנייה, בענף עצמו ההתמודדות עם המצב הנוכחי הופכת קשה יותר. "יש 12 אלף דירות לא מכורות בירושלים, וקבלנים עוצרים ושוקלים לפתוח או לא לפתוח אתרי בנייה חדשים", אמר. מנגד, הוא מציין כי בירושלים הוא שומע מסר שונה מראש העיר וממהנדס העיר, שלפיו אין כוונה לעצור את הבנייה אלא להמשיך ולקדם תוכניות חדשות.

"יש להם תוכניות לפתוח עוד קדימה", אמר בריק. "אמר לי ראש העיר, 'אני כלכלן, ברור לי שאני רוצה להשאיר תושבים בירושלים ואני רוצה כניסה של תושבים חדשים לירושלים'. לכן, אם יצטרכו להוריד את מחירי הקרקע והקומבינציות, אם יש, זה מה שאני רוצה". לדבריו, "כיף לשמוע את זה", במיוחד על רקע מצוקת הענף והקושי של הקבלנים להתמודד עם המצב.

"מתחילת השנה כ־800 קבלנים פשטו רגל"

בהמשך התייחס בריק גם למצוקת הקבלנים, לא רק בצד המכירות אלא גם בשלבי הביצוע והמימון. "אני 40 שנה בענף וזאת התקופה הקשה ביותר שהענף חווה", אמר. לדבריו, מתחילת השנה כ־800 קבלנים פשטו רגל, רובם קבלנים קטנים. "ומי שמכיר את הנושא יודע שקבלן קטן, גם הרווח שלו קטן".

לדברי בריק, מאז תחילת המלחמה חלה עלייה חדה בעלויות הבנייה והביצוע. "מתחילת המלחמה העלויות קפצו בעשרות אחוזים", אמר. כדוגמה הוא סיפר על פרויקט של עיריית מודיעין: "הייתי שבוע שעבר בכנס עם ראש עיריית מודיעין והוא סיפר שהוא מוציא פרויקט שעלה לו פעם שעברה 30 מיליון שקל ועכשיו הוא 48 מיליון שקל, אותו מכרז, אותם נתונים".

לדבריו, עיקר הפגיעה מורגשת בקרב קבלני התשתיות והביצוע, המתמודדים במקביל עם התייקרות העלויות ועם קשיי תזרים. "הרוב זה קבלני תשתיות וביצוע", אמר. "יש רשויות שלא משלמות עבור העבודה של הקבלנים וגורמות להם לפשיטת רגל. יש רשויות שחילטו לביצוע מקבלנים בתוך המלחמה. אז זה הרשויות המקומיות - רשות שרוצה, ואם היא לא רוצה, זה כנראה ילך אחורה".

בריק התייחס גם לדבריו של נגיד בנק ישראל בנוגע לצעדים הנדרשים להורדת מחירי הדיור, וביקר את האפשרות להעלות את המיסוי על הענף במקביל לניסיון להוזיל את מחירי הדירות. "התראיינתי על מה שהנגיד אמר, אני מתפלא שהוא הפך להיות יועץ במדינה. אז הוא אמר, תעלו מיסים ותורידו מחירים, אבל זה לא הולך ביחד", אמר. "מי שמבין, מחיר דירה הוא בין 50% ל־60% מיסוי, בסדר? זה מורכב מים של רגולציה שלא רק שלא מורידים לנו, אלא מעמיסים לנו עוד רגולציה".

לדבריו, גם באוצר מקודמות כעת תוכניות שעלולות להגדיל את נטל המס על הענף. "באוצר מכינים תוכנית למיסוי חדש, להכביד על המיסוי שגם ככה קשה לנו. למה? כי הם רוצים להגיש את התוכנית הזו לשר האוצר החדש ולהשחיל לו את מה שהם חולמים בחלומות הרטובים שלהם", אמר.

עם זאת, בריק טען כי הבעיה אינה בהכרח בעבודת הדרג המקצועי, אלא באופן שבו מקודמות הרפורמות לאחר מכן. "קודם כל מדובר על הכבדה", אמר. "יושבים פקידים ועושים רפורמות טובות, ובאים השרים הממונים וזורקים משהו, כי אחד לא רוצה לפרגן לשני בהוצאת רפורמות טובות".

"הממשלה הבאה תידרש לטפל במשבר בענף"

על רקע הבחירות הקרבות, בריק אומר כי הממשלה הבאה תידרש, מבחינתו, לטפל במשבר באופן מרוכז יותר. "אני מקווה שייקחו את העניינים לידיים והממשלה החדשה תקים קבינט תשתיות ודיור", אמר. לדבריו, גם שינוי בשיעורי המס עשוי להגדיל בסופו של דבר את הכנסות המדינה: "אם היו רוצים לעשות הכול פה בצורה משגשגת, תוריד ל־2.5% ותראה גם כסף בסופו של יום".

לקראת סיום השיחה התייחס בריק גם להמתנה של הרוכשים והקבלנים, ולמידת ההשפעה של אי־הוודאות על שוק הדיור. לדבריו, "הענף שלנו בנוי המון על אווירה". לדבריו, הציבור יושב כיום "על הגדר", ובמקביל גם הקבלנים ממתינים לראות כיצד יתפתח השוק.

בריק סבור כי דווקא בתקופה הנוכחית עשויה להיווצר הזדמנות עבור רוכשי הדירות. "אני אומר כל הזמן, זה הזמן של הרוכשים לבוא ולרכוש דירות", אמר. "היום של אחרי יהיה אחרי מערכת בחירות אחת שתוכרע". הוא נזכר בהמתנה שאפיינה את השוק בתקופת כהונתו של משה כחלון כשר האוצר, כאשר כיהן כנשיא התאחדות הקבלנים.

לדבריו, בשלב זה אין ודאות לירידת מחירים משמעותית. "אין פה סיכוי לירידת מחירים אם הממשלה לא תקבל החלטה ללכת ולתת תמריצים והקלות, ואנחנו נזרום איתם", אמר. "אבל כנראה שזה לא הכיוון של הממשלה, לא הקרובה ולא הבאה".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר, (.FBC & Co) אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.