ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות פלג דוידוביץ': "החזרה לנדל"ן תהיה חדה ומהירה מכפי שחושבים"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ועידת ישראל לנדל"ן 2026

פלג דוידוביץ': "החזרה להשקעה בנדל"ן תהיה חדה ומהירה מכפי שאנשים חושבים"

בסדנה מיוחדת בנושא "השקעות לצעירים" בוועידת ישראל לנדל"ן אמר פלג דוידוביץ', מנכ"ל פרופדו, כי ירידת ריבית ועלייה בשכר הדירה עשויות ליצור מחדש כדאיות כלכלית למשקיעים • דוידוביץ׳ מזהה הזדמנות משמעותית בהתחדשות עירונית, במיוחד בדירות יד שנייה לפני השבחה, אך מדגיש שחשוב לבצע בדיקות לפני הרכישה

נבו טרבלסי 17:24
פלג דודוביץ, בעל השליטה ומנכ''ל פרופדו / צילום: מיכל מוסלר
פלג דודוביץ, בעל השליטה ומנכ''ל פרופדו / צילום: מיכל מוסלר

"ההייפ על השקעות נדל"ן ירד, ובהחלט רואים את זה. אני מציע קורסים בנדל"ן המון שנים, ובאחד הקורסים ראינו ירידה של 50% במספר הנרשמים", כך אמר בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי פלג דוידוביץ', בעל השליטה ומנכ"ל בחברת פרופדו, בשיחה עם גיא ליברמן, מגיש פודקאסט הנדל"ן וההשקעות של גלובס, "כסף בקיר". השיחה התקיימה כחלק מסדנה מיוחדת בנושא "השקעות לצעירים".

ראש העיר שמודה: "להוריש פה דירה זה לעשות אקזיט"
מהנדס העיר ירושלים: חצינו את רף ה-7,000 יח"ד בהיתרי בנייה

"הירידה משויכת לתופעה שרואים בהרבה היבטים ואף בשוק ההון. כחברה ציבורית אנחנו מרגישים את הסנטימנט הזה - הטעם בנדל"ן ירד בשנים האחרונות. עם זאת, אני חושב שטעמים בנדל"ן עולים מהר ויורדים מהר, וזה משתנה מהר מאוד, מקצה לקצה. ואנחנו נקום בוקר אחד ויהיה ברור לכולנו שאנחנו נדל"ניסטים וזה צרוב ב-DNA שלנו".

לדבריו, "יש פרדוקס מסוים. סוחרים בשוק ההון קונים והמניה עולה ויש להם טעם של הצלחה והם מספרים לחברים שלהם - שרוצים גם הם את טעם ההצלחה. אבל אז מסתכלים על החברות ורואים שהמכפילים שלהן לא עושים שכל, וההשקעה מתנתקת מהיגיון כלכלי. לכן ניתן להגיד, אלו שהגיעו בגלל ההצלחה ורצו גם, יהיו הראשונים שיעזבו - ויהיה תיקון. החזרה להשקעה בנדל"ן תהיה חדה ומהירה מכפי שאנשים חושבים".

הרבה תולים תקווה בהורדות הריבית. מה צריך לקרות כדי שאנשים יחזרו להשקיע בנדל"ן?
"אחד הדברים המשמעותיים הוא היחס בין גובה ההחזר החודשי של ההלוואה לבין השכירות שאני מקבל מהשוכר. חשוב לציין כי בשנים האחרונות יש היפוך אלכסונים. מ-2022 יש התייקרות ריביות, מחירי הנדל"ן הגיעו לפיק, הריביות התחילו לעלות, התהפכה המשוואה, וגובה ההחזר החודשי היה גבוה - וזה הרחיק הרבה משקיעים. מה קורה במצב ההפוך? השכירות עולה ועולה, ואנשים חושבים שאפשר לרכוש דירה רק מההון העצמי שלהם. תהיה משוואת אופטימיום שבה רוכש דירה יראה שהוא יכול לקנות, כי השוכר ב-20 שנה הקרובות ישלם לו את המשכנתא. זה לא קיים היום במציאות הנדלן".

הוא מסביר כי לכך מצטרפים תהליכים נוספים כמו גאופוליטיקה, מלחמה ארוכה, ובחירות קרובות. "אנשים שואלים מה האירוע שקרה או יקרה, אבל זה לא אירוע נקודתי. טרנדים בנדל"ן לא משתנים כל כך מהר. מדובר ברצף האירועים, וזה מה שיחזיר אנשים לשוק כשהמצב ישתנה".

פרופדו עוסקת רבות בהתחדשות עירונית, שבשוק רואים בה קטר המשק. לדוידוביץ' ברור שמתחום זה תגיע הצמיחה. "יש הזדמנויות בשוק ולאו דווקא בדירות חדשות. אין הבדל אם מדובר בהתחדשות עירונית או בדירה שנרכשה במסגרת רכישת קרקע. יתרה מכך, בדירות יד שנייה טרום השבחה, ואולי אפילו מספר שנים לפני ההשבחה, יש הזדמנות כלכלית מאוד משמעותית. בלי להמליץ ובלי הבטחות - יש פה הזדמנות כלכלית מאוד ייחודית. אתם קונים דירה, וגלומות בה זכויות למטרים הנוספים, ואפשר להשוות בין הדירות".

אילו בדיקות צריך לעשות לפני רכישה?
"צריך לעשות בדיקות טרום רכישה. מרבית הפרויקטים של ההתחדשות העירונית יאושרו בקרוב. עליכם לבדוק האם יש כבר יזם שנבחר ונחתם לפינוי בינוי באותו מתחם, והאם הוא הגיע לרוב הדרוש. שנית, עליכם לבדוק את התכנון: איפה הפרויקט עומד במסלול התכנון, ובאיזה סטטוס. המידע זמין - אם יורדים לשטח, שואלים את השכנים - אפשר לקבל תשובות. צריך לעשות את הבדיקה ולהשקיע בזה. זה שווה הרבה כסף".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.