דור אלון דיווחה: חשד שעובדים גנבו כ-40 מיליון שקל

חברת הדלק דור אלון דיווחה לבורסה כי התגלה חשד לגניבה במספר מתחמי תדלוק של החברה על-ידי עובדים באותם מתחמים. לפי הדיווח, על יסוד המידע והממצאים הראשוניים המצויים בידי החברה, היקף הגניבה מסתכם בכ-40 מיליון שקל, מרביתם בשנתיים האחרונות.

דור אלון עדכנה גם כי שכרה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני והגישה תלונה למשטרה.

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בנוגע להשפעה על תוצאות דור אלון, בדיווח נכתב כי "החברה בוחנת את ההשלכות האפשריות של האמור על דוחותיה הכספיים, לרבות הצורך בתיקון רישומים חשבונאיים, ככל שיידרשו".

לדור אלון יש פוליסת ביטוח למעילות והונאות, והיא מעריכה כי ההשפעה על הרווח בניכוי השפעות מס ואחרות "תהיה משמעותית נמוכה יותר" מסכום הגניבה, המוערך כאמור בכ-40 מיליון שקל. בחברה מציינים גם כי לא הייתה השפעה על כספי וחיובי לקוחות.

דור אלון נסחרת בבורסה לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל, אחרי עלייה של 11% במחיר המניה מתחילת השנה (עד לפני הדיווח היום). בעלת השליטה בחברה היא אלון רבוע כחול, ויו"ר החברה הוא מוטי בן משה. דור אלון עוסקת בפיתוח, הקמה ותפעול של תחנות דלק ובשיווק מוצרי דלק, והיא שולטת ברשת החנויות AM:PM.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות של דור אלון ב-3.36 מיליארד שקל, צמיחה של 10.7% מהתקופה המקבילה ב-2025, זאת בזכות עליית מחירי הדלקים והרחבת הפעילות. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-93.8 מיליון שקל, ירידה של 29% מהתקופה המקבילה שבה החברה רשמה רווחים משיערוכי ניירות ערך, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ב-46.4% ל-348 מיליון שקל.

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