פירמת ראיית החשבון KPMG סומך חייקין הכניסה כמעט 20 מיליון שקל שכר טרחה בעבור שירותי ביקורת שהעניקה לחברות הממשלתיות בשנים 2023־2025. פירמת EY ישראל קיבלה כ־18.6 מיליון שקל שכ"ט באותן שנים, פירמת BDO כ־10.3 מיליון שקל ו-Deloitte כ־10.1 מיליון.

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אחרי ארבע הפירמות המובילות, שקיבלו מהחברות הממשלתיות עשרות מיליוני שקלים בתקופה של שלוש שנים, סכומי שכר הטרחה שזרמו לשאר המשרדים צונחים, שכן רובם סיפקו שירותי ביקורת לחברה ממשלתית אחת או שתיים בשנים אלה, בהם משרד רואי החשבון ברזילי ושות' שנמצא במקום החמישי עם כ־3.6 מיליון שקל שקיבל כשכ"ט מחברת נמל אשדוד.

הנתונים נחשפים במסגרת דוח נתוני שכר הטרחה של משרדי רואי החשבון בחברות הממשלתיות עבור השנים 2023־2025, שמפרסמת רשות החברות הממשלתיות כחלק ממדיניות השקיפות לציבור שמנהיג מנהל הרשות, עו"ד רועי כחלון.

לפני כשנה פורסמו נתוני שכר הטרחה של פירמות ראיית החשבון לראשונה, לשנים 2019־2024, ולאחרונה פורסמו נתוני שכר הטרחה של פירמות עורכי הדין לשנים 2023־2025. כעת, מתפרסמים כאמור הנתונים של פירמות רו"ח לשנים 2023־2025, מתוך מטרה לפרסם דוח שנתי קבוע בנושא שכר הטרחה.

הסכומים ששילמו החברות הממשלתיות חברת החשמל

יותר מ־12 מיליון שקל רכבת ישראל

יותר מ־7 מיליון שקל התעשייה האווירית

כ־7 מיליון שקל מקורות

כ־6 מיליון שקל רפאל

כ־5 מיליון שקל

הפירמות הגדולות ביקרו את רוב החברות

מהדוח הנוכחי עולה כי היקף שכר הטרחה השנתי ששילמו החברות הממשלתיות בשנים אלה הגיע לכ־27 מיליון שקל בכל שנה ובסך הכול שולמו כ־80 מיליון שקל לפירמות ראיית החשבון המבקרות.

בישראל פועלות 68 חברות ממשלתיות וחברות בנות המופקדות על תחומים מרכזיים כמו חשמל, דיור, נמלים, תשתיות ועוד. על פי חוק, כל חברה כזו מחויבת למנות רו"ח מבקר לצורך בקרה ומתן חוות דעת על דוחותיה הכספיים. עוד נקבע בחוק ובתקנות כי ועדה תמליץ לרשות החברות בדבר מינוי וביטול מינוי של רו"ח מבקרים, בהתאם להתאמתם לסוגי החברות הממשלתיות.

אולם, עקב ליקויים בעבודתה, פעילות ועדת המינויים קפאה והחלה מחדש במהלך שנת 2025 לאחר כעשור שבו לא פעלה. יו"ר הוועדה הוא רו"ח אריה ברדוגו וחברים בה עו"ד משה שמעוני, עו"ד יוני קראוני, רו"ח עודד נגר, רו"ח נגה פל כהן ורו"ח ניקול מלכא. את הוועדה מרכזת ברשות יחידת כספים ובקרה, בניהולה של רו"ח אלינור דמרי, סגנית בכירה למנהל הרשות.

עם חידוש פעילות הוועדה, גיבשו חבריה המלצות לביצוע רוטציה בין משרדי רואי החשבון המבקרים את החברות הממשלתיות, לאחר שנים ארוכות שבהן לא בוצעו חילופי משרדים מבקרים והמליצו על הכנסתם של 24 משרדי ביקורת חדשים מתוך 40 שהומלצו. כמו כן, פורסם "קול קורא" לעדכון תעריפי שכר הטרחה לרואי החשבון, התקבלו הערות פירמות רואי החשבון ולשכת רואי החשבון ובקרוב אמורות להתקבל המלצות בנוגע לעדכון התעריפים.

המהלך שהחל השנה ישתקף בדוחות הבאים שתפרסם הרשות לשנים 2026 ואילך, אך בינתיים מהדוח הנוכחי עולה, שלא במפתיע, כי ארבע הפירמות הגדולות העניקו שירותי ביקורת למרבית החברות הממשלתיות הגדולות וקיבלו את שכר הטרחה.

יותר מ־12 מיליון שקל רק מחברת החשמל

פירמת EY העניקה שירותי ביקורת לשמונה חברות ממשלתיות, בהן חברת מקורות ששילמה לפירמה כ־6 מיליון שקלים שכ"ט בשנים אלה וחברת נמלי ישראל ששילמה כ־3.4 מיליון שקלים. בנוסף, העניקה פירמת EY שירותי ביקורת גם לחברת דואר ישראל שהופרטה ב־2024, ואשר על פי הדוח שילמה בשנים 2023־2024, כשעדיין הייתה בבעלות ממשלתית, כ־4.6 מיליון שקל שכ"ט בעבור שירותי ביקורת.

פירמת KPMG ביקרה ארבע חברות ממשלתיות, אחת מהן היא חברת החשמל, מהחברות הגדולות במשק, והיא לבדה שילמה לה יותר מ־12 מיליון שקל שכר טרחה בשלוש השנים שנסקרו בדוח. נתון זה מציב את חברת החשמל כחברה הממשלתית שמוציאה את הסכום הגבוה ביותר על שירותי הביקורת. עוד העניקה פירמת KPMG שירותי ביקורת גם לחברה הביטחונית רפאל, ששילמה כ־5 מיליון שקל שכר טרחה באותן שנים.

פירמת Deloitte העניקה שירותי ביקורת לחמש חברות ממשלתיות, בהן רכבת ישראל ששילמה יותר מ־7 מיליון שקל שכ"ט. פירמת BDO העניקה שירותי ביקורת לשלוש חברות ממשלתיות, בהן התעשייה האווירית ששילמה לה כמעט 7 מיליון שקל ועמידר ששילמה כ־3 מיליון שקל.

סכום שכר הטרחה עבור שירותי הביקורת, וכן גודל הפירמה המעניקה את השירות, נגזרים באופן טבעי מגודל החברה הממשלתית, מורכבות הפעילות והיקף עבודת הביקורת הנדרשת. חברות תשתית, תחבורה, חשמל ותעשייה ביטחונית הן מטבע הדברים מורכבות יותר לביקורת והדבר בא לידי ביטוי, לרוב, גם בגדול הפירמה המבקרת וגם במחיר שמשלמים לה.