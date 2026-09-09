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מניית אנרג'יאן מזנקת בעקבות בתוך הדוח החצי-שנתי שפרסמה היום (ד') החברה. במקביל לדוח הודיעה החברה כי בספטמבר 2026 חתמה על הסכם אספקת גז חדש עם תחנת הכוח שורק.

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ההסכם הוא לתקופה של כ־15 שנה, בהיקף של עד 7.7 מיליארד מ"ק גז, והחברה מעריכה את ההכנסות ממנו בכ־1.4 מיליארד דולר לאורך תקופת ההסכם. לפי הדוח, קצב האספקה צפוי להגיע לעד 0.5 מיליארד מ"ק בשנה, ולעלות לעד 0.6 מיליארד מ"ק בשנה מספטמבר 2035 .

חברת הנפט והגז סיימה את המחצית הראשונה של 2026 עם רווח לאחר מס של 160 מיליון דולר, עלייה של 45% לעומת 110 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נרשמה למרות ירידה של 8% בהכנסות מפעילות ההפקה, שהסתכמו ב־743 מיליון דולר, לעומת 804 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025.

השיפור ברווח נבע בעיקר מירידה משמעותית בהוצאות המס של הקבוצה, לצד עלייה במחירי הנפט והנוזלים. הרווח לפני מס הסתכם ב־ 178 מיליון דולר, לעומת 174 מיליון דולר בתקופה המקבילה, בעוד שהוצאות המס צנחו ל־19 מיליון דולר, לעומת 64 מיליון דולר אשתקד. הירידה בשיעור המס האפקטיבי נבעה בעיקר מהכרה בנכסי מס נדחים באיטליה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב־476 מיליון דולר, לעומת 555 מיליון דולר במחצית המקבילה, ואילו תזרים המזומנים החופשי עלה ב־35% ל־250 מיליון דולר. החוב נטו ירד ב־97 מיליון דולר במהלך הרבעון השני והסתכם בסוף יוני ב־3.23 מיליארד דולר.