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שוק ההון והשקעות אנרג'יאן חתמה על חוזה למכירת גז לשורק בכ־1.4 מיליארד דולר
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אנרג'יאן

אנרג'יאן חתמה על חוזה למכירת גז לתחנת הכוח שורק בכ־1.4 מיליארד דולר

במקביל לפרסום התוצאות, אנרג'יאן דיווחה על רווח נקי של 160 מיליון דולר במחצית הראשונה, זינוק של 45% לעומת התקופה המקבילה אשתקד • ההפקה ירדה ב־10% ל־124 אלף חביות שוות-ערך נפט ביום, אך תזרים המזומנים החופשי עלה ב־35% ל־250 מיליון דולר

שירות גלובס 14:14
אסדת כריש / צילום: איל יצהר
אסדת כריש / צילום: איל יצהר

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גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים.

שיחות אלה מספקות לעיתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית והם יפורסמו בדרך כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים. הישארו מעודכנים בפורטל הפיננסי שלנו

מניית אנרג'יאן מזנקת בעקבות בתוך הדוח החצי-שנתי שפרסמה היום (ד') החברה. במקביל לדוח הודיעה החברה כי בספטמבר 2026 חתמה על הסכם אספקת גז חדש עם תחנת הכוח שורק.

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ההסכם הוא לתקופה של כ־15 שנה, בהיקף של עד 7.7 מיליארד מ"ק גז, והחברה מעריכה את ההכנסות ממנו בכ־1.4 מיליארד דולר לאורך תקופת ההסכם. לפי הדוח, קצב האספקה צפוי להגיע לעד 0.5 מיליארד מ"ק בשנה, ולעלות לעד 0.6 מיליארד מ"ק בשנה מספטמבר 2035 .

חברת הנפט והגז סיימה את המחצית הראשונה של 2026 עם רווח לאחר מס של 160 מיליון דולר, עלייה של 45% לעומת 110 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נרשמה למרות ירידה של 8% בהכנסות מפעילות ההפקה, שהסתכמו ב־743 מיליון דולר, לעומת 804 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025.

השיפור ברווח נבע בעיקר מירידה משמעותית בהוצאות המס של הקבוצה, לצד עלייה במחירי הנפט והנוזלים. הרווח לפני מס הסתכם ב־ 178 מיליון דולר, לעומת 174 מיליון דולר בתקופה המקבילה, בעוד שהוצאות המס צנחו ל־19 מיליון דולר, לעומת 64 מיליון דולר אשתקד. הירידה בשיעור המס האפקטיבי נבעה בעיקר מהכרה בנכסי מס נדחים באיטליה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב־476 מיליון דולר, לעומת 555 מיליון דולר במחצית המקבילה, ואילו תזרים המזומנים החופשי עלה ב־35% ל־250 מיליון דולר. החוב נטו ירד ב־97 מיליון דולר במהלך הרבעון השני והסתכם בסוף יוני ב־3.23 מיליארד דולר.