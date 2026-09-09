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אירועים ומינויים

מי הזמין את איתי לוי להרמת כוסית לחג, והתואר לאביגדור קפלן

גופים רבים במשק ערכו הרמות כוסית לרגל ראש השנה, לצד הופעות אמנים כמו איתי לוי ועדן בן זקן • לאביגדור קפלן הוענק תואר יקיר הענף של איגוד חברות הביטוח • וקרן הישג העניקה מלגות לכ־100 חיילים בודדים משוחררים, בהשקעה של מאות אלפי שקלים • אירועים ומינויים

גלית חתן 21:15
ישראל מימון, יאיר המבורגר, אביגדור קפלן, שרון רייך, בני גבאי ויורם נווה / צילום: יוני רייף
ישראל מימון, יאיר המבורגר, אביגדור קפלן, שרון רייך, בני גבאי ויורם נווה / צילום: יוני רייף

1 מרימים כוסית לחג

גופים רבים במשק ערכו בשבוע החולף הרמות כוסית לרגל ראש השנה. האירועים כללו הופעות (איתי לוי ועדן בן זקן בבזק), הענקת יקיר הענף (לאביגדור קפלן, מטעם איגוד חברות הביטוח) ומפגשים בין-ענפיים (קבוצת סאקרה-גולברי).

ניר דוד מנכ''ל בזק ואיתי לוי / צילום: שירן קמר
 ניר דוד מנכ''ל בזק ואיתי לוי / צילום: שירן קמר

אבי טראוב, דניאל הגרי ואלון בן צור באירוע איגוד ההייטק הישראלי / צילום: אמיר מאירי
 אבי טראוב, דניאל הגרי ואלון בן צור באירוע איגוד ההייטק הישראלי / צילום: אמיר מאירי

אילן בירנפלד, גלית מירן, מארק ראסל ואורן שגיא באירוע לשכת המסחר ישראל אמריקה / צילום: יח''צ לשכת המסחר
 אילן בירנפלד, גלית מירן, מארק ראסל ואורן שגיא באירוע לשכת המסחר ישראל אמריקה / צילום: יח''צ לשכת המסחר

יובל גביש, דודי לוי, יוסי יהושוע ועדי רגב באירוע אמפא קפיטל / צילום: פרטי
 יובל גביש, דודי לוי, יוסי יהושוע ועדי רגב באירוע אמפא קפיטל / צילום: פרטי

רוני אלשייך, משה גולברי וקובי שבתאי באירוע גולברי / צילום: אמיר מאירי
 רוני אלשייך, משה גולברי וקובי שבתאי באירוע גולברי / צילום: אמיר מאירי

יריב פישר ושגריר פראגוואי, אלג'נדרו רובין / צילום: דוברות עיריית הרצליה
 יריב פישר ושגריר פראגוואי, אלג'נדרו רובין / צילום: דוברות עיריית הרצליה

2 מינויים חדשים

דניאל בר שדה מונה למנכ"ל רשת עולם הקולנוע והחשמל, אחרי שבשלוש השנים האחרונות כיהן כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי. בימים אלה נמצאת הרשת בתוכנית צמיחה מואצת, הכוללת התרחבות ל-30 סניפים.

עו"ד אילת חן כהן מונתה למנכ"לית החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון. בשנתיים האחרונות כיהנה כיועצת המשפטית ומזכירת החברה.

רו"ח דורון זנדר מונה לסמנכ"ל הכספים של חברת הנדל"ן מ. אביב. קודם לכן כיהן בתפקיד דומה בחברת בוני התיכון.

דניאל בר שדה / צילום: יח''צ עולם הקולנוע והחשמל
 דניאל בר שדה / צילום: יח''צ עולם הקולנוע והחשמל

3 ישראל מתגייסת

קרן הישג, במימון אנשי העסקים והפילנתרופים הקנדים ג'רי שוורץ והת'ר ריסמן, העניקה השבוע מלגות לימודים לכ־100 חיילים בודדים משוחררים שלחמו מאז ה-7 באוקטובר, בהיקף של מאות אלפי שקלים. המלגות כוללות מימון מלא של שכר הלימוד לכל שנות התואר ודמי מחיה, כאשר 10% מהמקבלים רשומים ללימודי רפואה.

בקרן מצביעים על השינויים שעברה אוכלוסיית החיילים הבודדים בישראל. אם בתחילת שנות ה־2000 חלק משמעותי מהמלגאים היו יוצאי בריה"מ לשעבר, ובהמשך בלטו עולים מצפון אמריקה, בשנים האחרונות גדל מספרם של חיילים בודדים ילידי ישראל, בהם יוצאי החברה החרדית. מאז הקמת הקרן לפני יותר מ־20 שנה השקיעו בני הזוג בפעילותה בישראל כחצי מיליארד שקל.

ג'רי שוורץ והת'ר ריסמן / צילום: יח''צ
 ג'רי שוורץ והת'ר ריסמן / צילום: יח''צ

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