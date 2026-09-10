סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

בוקר נוסף נפתח בשווקים כאשר מפלס הסיכון גבוה, על רקע המתיחות הגאופוליטית המוגברת וההסלמה בעימות בין ארה"ב ואיראן - מחיר הנפט נותר מעל 100 דולר לחבית ותשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות הארוכות־טווח ממשיכות לטפס.

היום צפויים להתפרסם שני נתוני מאקרו חשובים:

בשעה 15:15 שעון ישראל, הבנק המרכזי האירופי יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר ישנו קונצנזוס מוחלט להעלאה של רבע אחוז מ-2.25% ל-2.5%. זו תהיה ההעלאה השנייה של הריבית בגוש האירו מאז פרוץ המלחמה בין ארה"ב ואיראן.

במורגן סטנלי מאמינים שאחרי העלאת הריבית הצפויה היום, הבנק המרכזי ייקח הפסקה מהידוק מוניטרי נוסף לפחות לתקופת זמן מסוימת. "הידוק אחרי ספטמבר ידרוש אינדיקציות חזקות למחזור עסקי איתן יותר ולאינפלציה עיקשת יותר", כתב הבנק בהודעה ללקוחות. מנגד, כלכלנים ב-BNP Paribas כתבו בהודעה ללקוחות כי "אנו צופים שלחצי מחירי האנרגיה יישארו מוגבהים בחודשים הקרובים, וכי ראיות נוספות ללחצי המחירים המתרחבים יעידו בעיני הבנק המרכזי שסביר שתידרש העלאה נוספת כדי להביא את האינפלציה בצורה בת־קיימא בחזרה לרמה של 2%".

בשעה 15:30 שעון ישראל, יפורסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן לחודש אוגוסט, אשר אומד את האינפלציה ברמת המחירים הסיטונאיים. קונצנזוס הכלכלנים צופה עלייה חודשית של 0.4%, שתעיד על קצב שנתי של 5.3%, לעומת 4.7% במדד של יולי.

אך נתון המפתח אליו מצפים המשקיעים הוא בעיקר מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שיפורסם מחר (ו') בשעה 15:30 שעון ישראל. קונצנזוס הכלכלנים מצביע על עלייה של 0.4%, שתותיר את האינפלציה על קצב שנתי של 3.4%. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים - אחריו הפד עוקב יותר באדיקות - צפוי להציג עלייה חודשית של 0.2% וקצב שנתי של 2.4%, לעומת 2.5% במדד של יולי. הפתעה כלפי מעלה או מטה ככל הנראה תכריע את הכיוון של הפד בהחלטת הריבית בשבוע הבא.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות שערים. הבורסה בהונג קונג נופלת בכ-1.5%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.4% והבורסות בסיאול ובטוקיו יורדות שתיהן בכ-0.7%.

וול סטריט

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות, לאחר שהמדדים המובילים חתמו שלושה ימי ירידות רצופים. לפי שעה, החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.2%, החוזים על הדאו ג'ונס מתקדמים בכ-0.4% והחוזים על הנאסד"ק נחלשים קלות.

אמש בניו יורק, וול סטריט ננעלה בירידות שערים. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5%, הנאסד"ק איבד מערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.7%. המגמה השלילית הייתה רוחבית: למעט סקטור האנרגיה, שקפץ במעל 1%, על רקע העלייה במחירי הנפט, כלל הסקטורים הענפיים סיימו את היום באדום (10 מתוך 11).

שני גורמים מרכזיים היו אחראיים לסנטימנט השלילי בוול סטריט: ההסלמה בין ארה"ב ואיראן, שהביאה את מחירה של חבית נפט מסוג ברנט לרמה של מעל 100 דולר; והעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שבאה בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקאי על כך שירכוש בחזרה אג"ח בהיקף של 6 מיליארד דולר - והפעילה לחץ שלילי על שוק המניות. תשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.84% - הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2023.

במבט על מניות אינדיבידואליות, מניית מטא זינקה בחדות, על רקע אופטימיות סביב השקת Muse, סוכן AI אישי המיועד לצרכנים, שלדברי החברה יכול לסייע להם עם משימות כמו קניות, הזמנת טיולים ומענה למיילים.

מנגד, מניית אפל סיימה את היום בטריטוריה שלילית, כשברקע כנס ההשקה השנתי שלה, במהלכו הציגה לראשונה אייפון מתקפל - ה-iPhone Duo. לפי הדיווחים בתקשורת בחו"ל, המחיר שלו יחל ב-1,999 דולר - נמוך מציפיות האנליסטים בוול סטריט.

היום לאחר נעילת המסחר צפויה לדווח את תוצאותיה הכספיות ענקית הענן אורקל . אורקל הפכה בשנה האחרונה לחברה שמגלמת בתוכה רבים מן החששות המרחפים בשווקים בהקשר לבינה מלאכותית, בגלל הוצאות ההון העצומות שלה לטובת התרחבות בתחום, ובפרט בשל חובות עתק שנטלה על עצמה כדי לממן אותה. על רקע אותם חששות, מנייתה ראתה תנודתיות לאחרונה בעקבות פרסומי דוחות כספיים, כאשר בשבוע האחרון של חודש יוני השלימה את הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז 2001, עם צניחה של מעל 19%.

לפי כתבה שפורסמה מוקדם יותר השבוע באתר Gurufocus, גם כעת תיתכן טלטלה בעקבות הדוחות הכספיים, שכן שוק האופציות מתמחר תנודה של כ-11% כלפי מעלה או מטה - תנועה גדולה, בהתחשב בכך שמדובר בחברה ששווי השוק שלה עומד על כ-472 מיליארד דולר. האנליסטים צופים הכנסות בגובה 19.13 מיליארד דולר (צמיחה של 28% לעומת הרבעון המקביל), ורווח למניה שיעמוד על 1.74 דולר.

מתחילת השנה, המניה ירדה בכ-15.5%, ומאז השיא האחרון שרשמה בספטמבר בשנה שעברה, היא ירדה בסך הכל בכ-47%.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. טאואר צפויה לרדת בכ-2%, אנלייט צפויה לאבד כ-1.5%, בעוד נייס ואורמת יאבדו שתיהן מעל 2%. אלפא תאו תיחלש במעל 5%. מנגד, פורמולה מערכות צפויה לטפס במעל 4% וקמטק תתחזק במעל 1%.

אתמול בתל אביב, לאחר פתיחה מעודדת, הבורסה ננעלה בירידות, על רקע הסנטימנט השלילי ברחבי העולם. מדד ת"א 35 ירד ב-0.1% זה היום השני ברציפות, ומדד ת"א 90 ירד ב-0.7% והשלים שלושה ימים רצופים של ירידות. על הסנטימנט העיבו גם המהלומות בין ארה"ב לאיראן והזינוק במחירי הנפט.

למעט מדד נפט וגז, שקפץ ב-2% בעקבות הזינוק במחירי הנפט, רוב המדדים הענפיים סיימו את היום באדום - מדדי המניות הביטחוניות והקלינטק בלטו בירידות של מעל כ-2%, מדדי הנדל"ן השונים השילו כ-1%, מדד הביטוח ירד בכ-1% והבנקים ללא שינוי.

עוד משהו שכדאי לדעת

סרג'יו ארמוטי, מנכ"ל בנק ההשקעות השוויצרי UBS, מזהיר בראיון עם CNBC כי המשקיעים הפכו בשנים האחרונות לאדישים, למרות המתחים הגאופוליטיים והכלכליים ההולכים וגוברים.

ארמוטי ציין כי המשקיעים מתמודדים עם סביבה שהולכת והופכת למורכבת לנוכח ריבוי של מכשולים. "בעיות חדשות נוצרות מבלי שהישנות מטופלות או נסגרות".

השווקים מתמודדים עם שילוב של סיכוני אנרגיה ושילוח הנובעים מהמלחמות באיראן ובאוקראינה, ובנוסף לכך היריבות בין ארצות הברית לסין החמירה את הלחץ על שרשראות האספקה, בעוד שעלויות הלוואה עולות ואינפלציה עיקשת יצרו רוחות נגדיות לצמיחה הכלכלית. לפי ארמוטי, אי־הוודאות הזו מניעה כמה מהמשקיעים העשירים ביותר בעולם לפזר את ההימורים שלהם באופן נרחב יותר, במקום לבצע מהלכים כיווניים גדולים (במקור: large directional calls).

ארמוטי ציין כי ב-UBS זיהו תנועה של כספים לעבר שווקים מתעוררים גלובליים לפני כשנה, אך תיאר את זרימות הכספים הללו כהשקעות של מזומנים עודפים, ולא כצמצום אקטיבי של פוזיציות קיימות בארה"ב או בדולר. "היה מדובר יותר באופן שבו הוקצה מזומן עודף ופחות באנשים שיצאו מפוזיציות בארה"ב או בדולר, ולכן אני חושב שהנרטיב הזה דעך", הוא הוסיף, בציינו כי הדולר ממשיך לשמש "מטבע ייחוס".

"די קשה בסביבה הזו וזה לא מומלץ במיוחד למשקיעים להחזיק ביותר מדי עמדות נחרצות", אמר ארמוטי. המנכ"ל צופה שהבנק המרכזי האירופי יעלה את הריבית היום (בהתאם לציפיות בשווקים), ומאמין שהפד יעשה את אותו הדבר בשבוע הבא.

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