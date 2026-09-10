השחקן דן תורג'מן, שהורשע על-פי הודאתו בעבירות מס, בדרך למאסר: ביהמ"ש המחוזי קבע כי תורג'מן ירצה 10 חודשי מאסר בפועל, במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום.

עבירות המס בהן הודה השחקן בוצעו בין השנים 2007 ל-2012, כאשר כתב האישום הוגש רק בחלוף למעלה מעשור מביצוען והעונש המקורי נגזר בחלוף כ-14 שנים. השופטת ציפורה גילוני (גז) מביהמ"ש השלום קבעה, כי בשל השיהוי ועינוי הדין שנגרם לו, יש למקם את העונש מתחת למדרג הענישה הרגיל בעבירות דומות, שכולל מאסר בפועל, והמירה את המאסר בעבודות שירות.

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ואולם, המדינה ערערה לבית המשפט המחוזי על העונש הקל, הערעור התקבל ותורג'מן נשלח כאמור למאסר בפועל. לצד זאת, הפחית בית המשפט את הקנס שהוטל עליו ל-50 אלף שקלים, במקום 100 אלף שקלים.

העלמת הכנסות במעל 3 מיליון שקל

במאי 2018 נעצר תורג'מן בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון שקל. בבקשת המעצר צוין, כי תורג'מן עוסק בשיווק ויזמות קרקעות ובהפקת סרטי קולנוע, בעליה של חברת ת.ד.ע הפקות בע"מ ומחזיק בכ-30% בחברת מלון כנרת ספא בע"מ.

כמו כן, תורג'מן נחשד בכך שקיבל כספים שלא דווחו כהכנסה בדוח האישי שלו או בדוחות החברות שבבעלותו, וזאת בעקבות פעילותו כיזם בנייה בפרויקטים בבית אריה, אך בחקירתו טען כי היה מעורב באופן מינורי בבניית הבתים.

בהמשך לכך, בשנת 2025, הורשע תורג'מן, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בשורה של עבירות מס שביצע בשנים 2017-2008. בין היתר, הודה כי השמיט הכנסות שמקורן ביזמות ושיווק נדל"ן ובהשכרת דירות וכי נכס שהיה בבעלותו המהותית נרשם על שם אחרת, ובמכירתו לא שולם מס שבח.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד פנינית בן עמי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, המעשים נעשו במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, תוך שימוש במרמה, ערמה ותחבולה.

הפרקליטות עתרה להשית על תורג'מן 15 חודשי מאסר בפועל אך חרף העובדה ששופטת השלום קבעה מתחם ענישה של 12-28 חודשי מאסר בפועל, היא סטתה מהמתחם וגזרה על תורג'מן 9 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, לצד שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 100 אלף שקל.

"הנאשם נותן את הדין היום, בחלוף כמעט 14 שנים מסיום ביצוע העבירות נשוא האישום הראשון, בחלוף מעל 11 שנים מביצוע העבירה נשוא האישום השני ובחלוף כמעט 8 שנים מסיום ביצוע העבירות נשוא האישום השלישי, כאשר מועד תחילת ביצוע העבירות עליהן הנאשם נותן את הדין כיום הוא לפני כמעט 19 שנים", כתבה השופטת והוסיפה כי "אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות הוא חריג שבחריגים ומהווה עינוי דין של ממש, ומשכך מצאתי כי הוא מצדיק חריגה ממתחם העונש ההולם".

ערעור הפרקליטות

הפרקליטות כאמור ערערה על קולת העונש ובמסגרת הערעור הדגישה, כי מדובר בדפוס התנהגות שיטתי ומתמשך של עבירות מס בהיקפים גבוהים שבוצעו במשך 12 שנים, בתחומים ובשיטות שונות. תורג'מן ביצע פעולות אקטיביות להסתרת הכנסותיו, ובהן אי-הוצאת חשבוניות, אי-דיווח על עיסוקו המלא, הסתרת הכנסות מרואה החשבון ועוד.

הרכב בית המשפט המחוזי בתל אביב, סגן הנשיא השופט שי יניב, השופט יוסי טופף והשופטת דנה אמיר קיבלו את ערעור המדינה על רכיב המאסר והעמיד את עונשו של תורג'מן על 10 חודשי מאסר בפועל תוך הערה, כי גם בעונש זה ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין עם תורג'מן. השופטים הדגישו את ההלכה מחייבת, לפיה עבירות מס שנעשו בכוונה להתחמק מתשלום מס מחייבות ענישה הכוללת מאסר בפועל, וגם חלוף הזמן לא יכול להביא לסטייה מכך.

שופטי המחוזי ציינו, כי "נוכח היקף עבירות המס בהן הורשע המשיב, מאפייניהן והתפרשותן על פני 12 שנה - הרף התחתון של מתחם הענישה, אשר נקבע על ידי בית משפט השלום, הוא מתון. אך עיקר הדברים הוא שלא מצאנו, במכלול הנסיבות, הצדקה לחריגה ממתחם העונש, כפי שנקבע על ידי הערכאה הראשונה".

השופטים המליצו לצדדים להסכים על 10 חודשי מאסר בפועל, ובכך לסיים את הערעור - וההסכמה עוגנה בפסק הדין.