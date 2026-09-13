החלטות הריבית שיסעירו את השוק, והמניות שצפויות לעלות מחר

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

בעוד השווקים סוערים על רקע העננה הגיאו-פוליטית, הזינוק במחירי הנפט ובתשואות האג"ח, יתכן שהסערה הגדולה עוד לפנינו.

שבוע עמוס במיוחד בנתוני מאקרו ובהחלטות ריבית צפוי לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים, כאשר בתוך ארבעה ימים יתפרסמו נתוני תעסוקה ואינפלציה, לצד החלטות ריבית של שלושה מהבנקים המרכזיים החשובים בעולם - הפדרל ריזרב בארה"ב, הבנק המרכזי של בריטניה וזה של יפן.

במוקד יעמוד הפדרל ריזרב - ברביעי ב-21:00 שעון ישראל תפורסם הריבית, וכחצי שעה לאחר מכן יעלה יו"ר הפד, קווין וורש, למסיבת עיתונאים בה תהיה לו הזדמנות להסביר כיצד הוא רואה את האינפלציה, שוק העבודה והמשך מדיניות הריבית. נתוני המכירות הקמעונאיות יפורסמו כמה שעות קודם לכן ויהיו נתון המאקרו המרכזי האחרון לפני החלטת הריבית, ויעניקו אינדיקציה לגבי עוצמת הצריכה הפרטית והפעילות הכלכלית.

בשישי פורסם בארה"ב שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה (ליבת האינפלציה) עלה באוגוסט ב־0.3% לעומת יולי, מעל תחזית הכלכלנים. הנתון חיזק את הציפיות להעלאת ריבית, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של 90% להעלאת ריבית.

אבל ארה"ב לא תהיה לבדה על הבמה. בשלישי יתפרסמו בבריטניה נתוני שוק העבודה, וברביעי נתוני האינפלציה. בחמישי בבוקר תגיע החלטת הריבית של הבנק המרכזי הבריטי, שצפוייה להותיר את הריבית ללא שינוי (3.75%).

את השבוע יחתום בשישי הבנק המרכזי של יפן. הבנק נוטה להעלות את הריבית ב־0.25 נקודת אחוז, ל־1.25% ולרמה הגבוהה ביותר ביפן מאז 1995. החלטה שתפתיע את השווקים עלולה להגביר את התנודתיות, דרך היין ועסקאות ה־carry trade, ומשם להתגלגל לתשואות האג"ח בארה"ב, לשוקי המטבע והסחורות.

וממשרדו בירושלים, נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בשווקים הגלובליים - רגע לפני פרסום מדד המחירים לצרכן בישראל ביום שלישי וכחודש לפני החלטת הריבית הבאה שתתקבל כמה ימים לפני הבחירות.

2 ת"א רוצה שנה טובה נוספת

הבורסה בת"א פותחת מחר שנה אזרחית חדשה בתקווה שזו תהיה לא פחות טובה מקודמתה. מדד ת"א 125 זינק בכ-37% השנה, יותר מפי שניים מ-S&P 500 והרבה יותר מנאסד"ק (19%).

בדומה לשנה העברית שחלפה, הכוכב של הבורסה הוא מדד הביטוח, שהמריא בכ-97%, אחריו, בלט מדד הקלינטק, שזינק בכ-77%, לנוכח התנודתיות במחירי הנפט בעולם. מדד הבנקים הסתפק בעלייה של כ-29%, הרבה פחות מהשנה העברית הקודמת, (68%). מדדי הנדל"ן והבנייה היו חלשים אף יותר, עם עליות של כ-20.4% וכ-17%, בהתאמה.

מחר בבוקר השוק המקומי יושפע כנראה מהתגובה העולמית לנתוני האינפלציה בארה"ב ומהוודאות המסתמנת להעלאת הריבית בה וביפן.

המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' מאזנים - פאלו אלטו שהתבשרה על כניסתה למדד S&P 100 היוקרתי חוזרת בפער שלילי של כ-3%. אורמת תרד בכ-4% ואיי.סי.אל ב-2%. קמטק בפער חיובי של 3% וטבע תעלה בכ-1% בפתיחה.

מניית אלטשולר שחם תרכז עניין לאחר שהיום פורסם שהמגעים למכירת בית ההשקעות אלטשולר שחם עולים מדרגה.

● המשקיע שצופה ראלי מטורף - ואז קריסה גדולה

בשישי נחתם בוול סטריט שבוע סוער שבמהלכו זינקו מחירי הנפט מעל ל-100 דולר לחבית, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לשיאים של כמה שנים והמניות החלו להראות סימני חולשה.

אך בשישי נרשם מפנה אופטימי, S&P 500 עלה ב-0.9%, דאו ג'ונס טיפס בכ-1%, נאסד"ק הוסיף גם הוא 1%. עם זאת, שלושת המדדים המרכזיים סיימו את השבוע בירידות.

מאחורי המפנה המפתיע עמדה העובדה שנתוני האינפלציה של יום שישי היו גבוהים, אך לפחות, לאחר שבועות של ספקולציות, המשקיעים קיבלו תמונה ברורה יותר לגבי הצעד הבא של הפד - לפעמים כל מה שוול סטריט רוצה הוא ודאות גם אם היא מגיעה עם המחיר הכואב של ריבית גבוהה יותר.

"הנתונים על האינפלציה מוציאים הרבה ניחושים מהמשוואה", אמר גרג פיטרס, מנהל השקעות משותף ב-PGIM Credit. "זה פשוט מקרה קלאסי שבו מעט יותר ודאות עדיפה על פני חוסר ודאות".

האפיק הממשלתי ספג מכה קשה מוקדם יותר השבוע, על רקע החששות מהתגברות האינפלציה. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים טיפסה ביום חמישי עד לסף של 5%, בזינוק היומי החד ביותר שלה מאז מאי - וזאת למרות תוכנית הרכישות החוזרות של משרד האוצר האמריקאי, במטרה לסייע בהורדת התשואות.

בסיום המסחר עמדה תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים על 4.97%. התשואה על אג"ח זו, המשמשת אמת מידה מרכזית לעלויות המימון בשווקים, חצתה את רף 5% רק פעם אחת מאז 2007, וגם אז, למשך זמן קצר בלבד במהלך יום מסחר אחד, לפני כמעט שלוש שנים.

עוד אתמול - לארי אליסון ביטל תוכניות למכור עד 7.5 מיליארד דולר ממניותיו באורקל, יום לאחר שהחברה חשפה את תוכניות המסחר של המיליארד שייסד אותה. בהודעה שפרסמה אורקל בשבת נמסר כי אליסון שינה כיוון. "לא נמכרה שום מניית אורקל במסגרת התוכנית הזו, ואין לו תוכניות נוספות למכור מניות אורקל כלשהן", נכתב בהודעה.

3 השקל בכוננות ספיגה

השקל נע השבוע בטווח שבין 2.99-3.05 שקלים לדולר והושפע בעיקר מהנעשה בוול סטריט, בשוק המטבע בעולם ומהמתיחות הביטחונית הגוברת. בשישי נסחר סביב 3.05 שקלים, שערו הגבוה מאז תחילת אוגוסט לפני שנסוג ל-3.03 שקלים.

הפער ההולך ומתרחב בין ריבית בנק ישראל לריביות בעולם עלול להגדיל את הסיכון להיחלשות השקל ולעליית ציפיות האינפלציה, מה שידחוף את השוק לדרוש תשואה גבוהה יותר על אג"ח ממשלתי ארוך.

הדולר עצמו נסחר בתנודתיות ביום שישי, בעקבות נתוני האינפלציה. מתחילת החודש ירד מדד הדולר ב־0.5%. לפי בלומברג, קרנות גידור, מנהלי נכסים וסוחרים אחרים מצמצמים את פוזיציות הלונג על הדולר.

במקביל, הין היפני התחזק מול המטבעות המרכזיים האחרים, והכביד על הדולר. הין זינק בשיעור של עד 0.8% לרמה של 153.24 ין לדולר, בדרכו לשבוע שני ברציפות של התחזקות - רצף העליות הארוך ביותר מאז מאי. קובעי המדיניות ביפן משדרים מסרים ניציים, ותומכים במטבע המקומי. אבל אסטרטגים במורגן סטנלי צופים שהין ייחלש בחזרה לרמות שבהן נסחר ביולי, על רקע חידוש עסקאות ה־Carry Trade מצד הסוחרים והערכתם כי התנאים הבסיסיים בשוק המט"ח תומכים בהיחלשות המטבע היפני.

מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב-2.8% ביום שישי, אך השלים עלייה של יותר מ-8% בשבוע בעקבות שיבושים ממושכים בתנועת מכליות הנפט דרך מצר הורמוז ואף דרך הדרך העוקפת - סעודיה סגרה צינור נפט מרכזי שנועד לאפשר העברת אספקה דרך חצי האי ערב אל ים סוף, ובכך לעקוף את מצר הורמוז.

4 זמן למעשים

"עבור הפד, הגיע הזמן להוכיח את עצמו או לשתוק", (put up or shut up), כך כתב עומאייר שריף, נשיא ומייסד Inflation Insights, בהודעה ללקוחות שפורסמה בבלומברג.

בעקבות הנתונים החדשים, המשקיעים מבהירים את ציפיותיהם - ההסתברות להעלאת ריבית ראשונה לאחר שלוש שנים, כפי שהיא משתקפת בחוזים העתידיים על הריבית, מזנקת ליותר מ־85%, לעומת כ־70% ביום חמישי. בג'יי.פי מורגן צופים שהריבית תעלה גם בדצמבר.

"הנתון הזה פשוט מחזק את המעבר של מרכז הכובד לעבר העלאת ריבית", אומרת דיאן סוונק, הכלכלנית הראשית של KPMG. "כעת השאלה היא כבר לא אם הם יעלו את הריבית, אלא בכמה הם צריכים להעלות אותה כדי לבלום את האינפלציה הזו".

המשקיעים זוכרים גם את דבריו של יו"ר הפד קווין וורש בנאום ב־28 באוגוסט בג'קסון הול. בנאום אמר וורש כי האינפלציה הבסיסית לא השתפרה באופן משמעותי, והוסיף כי למקבלי ההחלטות יהיה "עוד מה לעשות" אם לא יקבלו הבטחות חדשות לכך שהאינפלציה נמצאת במסלול לעבר יעד הפד של 2%.

"אי אפשר לשאת נאום כזה ואז לא לתמוך בהעלאת ריבית בישיבה הבאה", אומר שריף.

התמיכה בהעלאת ריבית הולכת ומתחזקת גם תוך הפד, גם כאשר בכירי הבנק המרכזי מותירים את הריבית ללא שינוי לאורך חמש ישיבות רצופות השנה. שלושה מחברי הפד התנגדו להחלטה ביולי ותמכו בהעלאה של 0.25 נקודת אחוז, ושני חברים נוספים שאינם בעלי זכות הצבעה אמרו כי גם הם היו תומכים בהעלאה. מנגד, קבוצה אחרת של בכירי הפד מעריכה כי האינפלציה הבסיסית תתמתן בחודשים הקרובים, אף שחלקם מודים כי יצטרכו לראות ראיות נוספות לכך כדי לתמוך בהמשך הותרת הריבית ללא שינוי.

החלטה להעלות את הריבית עשויה לחזק את אמינותו של וורש במאבקו באינפלציה, ולסייע לו לשקם את הנזק שנגרם בעקבות מסיבת העיתונאים שלו ב־29 ביולי, שבה לא הצליח להסביר מדוע הפד החליט להותיר את הריבית ללא שינוי.

אבל העלאת ריבית עלולה לעורר גם את זעמו של הנשיא דונלד טראמפ, שמינה את וורש לתפקיד ולא מפסיק לקרוא להורדת ריבית.

וורש, נשאל במהלך שימוע האישור שלו אם יהיה "בובה על חוט" של האיש שמינה אותו. ואף נזכיר שטראמפ הורה לפתוח בחקירה פלילית נגד קודמו של וורש, צעד שנתפס כקשור לחוסר נכונותו של ג'רום פאוול להוריד את הריבית.

בשבוע שעבר טראמפ איים: "ריביות גבוהות מעמידות את ארה"ב בעמדת נחיתות לא הוגנת לחלוטין, ואני לא אתן לזה לקרות! הריבית אצלנו צריכה להיות הנמוכה ביותר בעולם... תורידו את הריבית או שאפסיק לסחור עם מדינות שיש לנו גירעון מולן".

מעט קודם לכן הוא כינה את וורש - "המנהיג החדש והמצוין של הפד". ברביעי הוא עלול לשנות את דעתו.

5 התנודתיות תימשך

למשקיעים עדיין ניצבים מכשולים.

כמה אנליסטים מזהירים כי עליית התשואות עלולה לפגוע בקצב הצמיחה המרשים ברווחי החברות, שסייע למניות להגיע לשיאים חדשים. אסטרטגים ב-RBC Capital Markets אמרו ביום שישי כי הם צופים שהפד יעלה את הריבית שלוש פעמים עד סוף השנה, לאחר שבעבר צפו שלא יהיו העלאות כלל.

"אנחנו בהחלט מצפים שהצמיחה החזקה ברווחים תימשך, אבל ריבית גבוהה יותר יכולה בקלות לגבור על הגורם הזה אם התשואות באמת ימשיכו לטפס", אמר מאט סטאקי, מנהל ההשקעות הראשי בתחום המניות ב-Northwestern Mutual Wealth Management.

בנק אוף אמריקה מצביע על פער מדאיג: תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה בשיא מאז 2007, מחירי סחורות מזנקים, אבל משקיעים לא מוכרים נכסי סיכון (מניות) או במילים אחרות - אפס פאניקה בשוק. לדעת האנליסטים, זהו בדיוק המתכון לתנודתיות חדה בסתיו. הפוזיציות של קרנות הגידור כבר בקיצוניות, כמעט בלי "כרית ביטחון" לספוג הפתעות.

הבנק מצביע על שינוי מבני מרכזי: הקורלציה בין מניות לאג"ח חזרה להיות חיובית, כך שגיוון תיק דרך אג"ח פחות אפקטיבי, ומשקיעים מוסדיים עשויים לדרוש תשואות גבוהות יותר לפני שיחזרו אליו בהיקף גדול.

בבנק מזהים גם האטה ניכרת בכניסת כספים למניות ונקודה מטרידה נוספת: למרות 1.5 טריליון דולר שהושקעו ב-AI ב-3 השנים האחרונות, אין עדיין עדות לשיפור בפריון הכלכלה הכוללת.

גם הרקע הגיאופוליטי עגום.

וול סטריט כמעט ויתרה על ההימור שהסכם שלום קרוב עם איראן יוביל לירידה במחירי הנפט, כאשר יותר ויותר משקיעים נערכים לשיבושים ממושכים בתנועת מכליות הנפט דרך מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר ביום רביעי כי הוא מצפה שהעימות יסתיים לאחר הבחירות בנובמבר, בעוד שיועצים בבית הלבן הזהירו באופן פרטי כי המלחמה עלולה להימשך עד תום כהונתו, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל.

גם אחד מנתיבי המילוט המרכזיים לאספקת הנפט העולמית מתמודד עם איומים חדשים. לאחר שמיליציות החות'ים, הנתמכות על ידי איראן, השתלטו למעשה בימים האחרונים על צוואר בקבוק ימי מול חופה המערבי של תימן, סעודיה סגרה צינור נפט מרכזי שנועד לאפשר העברת אספקה דרך חצי האי ערב אל ים סוף, ובכך לעקוף את מצר הורמוז.

ליז אן סונדרס, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב-Schwab Center for Financial Research, הזהירה כי רוח הגבית שנוצרה בזכות הצמיחה ברווחי החברות עשויה שלא להספיק עבור המניות בהמשך, פשוט משום שיהיה קשה לשמור על קצב הצמיחה שנרשם לאחרונה.

"אני חושבת שהתנודתיות תימשך", אמרה.

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