מצב השווקים: מחירי הנפט מטפסים ותשואות האג"ח בארה"ב לא עוצרות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

תשואת האג"ח האמריקאית לעשר שנים מטפסת בקרוב ל-7 נקודות בסיס לרמה של 5.028% - כך, היא עולה באופן רשמי לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2007.

7:00

יום המסחר בשווקים בעולם נפתח בצל הסערה סביב הבטיחות ב-AI, מחירי הנפט המטפסים ותשואות האג"ח הגבוהות, שממשיכות לעלות לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר - כל אלו גורמים שמכבידים על שוקי המניות. אחרי נעילה שלילית אמש, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות.

מחירי הנפט ממשיכים לטפס הבוקר, לאחר שבמהלך הלילה התפרסמו דיווחים על תקיפות חדשות שביצעו החות'ים נגד סעודיה והאיראנים נגד ספינות במפרץ. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 107 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 102 דולר לחבית.

התשואה לעשר שנים בארה"ב מטפסת מעל לרף הסימבולי של 5% - שיא שנראה בזמן קצר ב-2023 ומעבר לכך נרשם רק ב-2007.

ג'ייסון וור, מנהל ההשקעות הראשי ב-Albion Financial Group, אמר ל-CNBC אתמול כי העלייה האחרונה בתשואות נובעת בחלקה מחוסר איזון בין היצע לביקוש, כאשר חוב עצום של משרד האוצר והחברות מתחרה על הון המשקיעים. הוא הוסיף כי הוא אינו מצפה שהשווקים יישברו רק מכיוון שתשואת האיגרת לעשר שנים עוברת את ה-5%.

ב-CNBC דווח כי תשואות גבוהות יותר אינן בהכרח סימן דובי, אם הן מלווות בצמיחה בריאה. וור הצביע על כלכלה עמידה ואינפלציית ליבה יציבה, וטען כי המניות יהיו פגיעות יותר להאטה בהוצאות הצרכנים או בהשקעות בבינה מלאכותית, מאשר לחצייה של תשואת ה-10 שנים סף שרירותי כלשהו. עם זאת, רמת ה-5% עשויה להתחיל להוות בעיה עבור מניות אם המשקיעים ידרשו פיצוי גבוה יותר על סיכוני אינפלציה וסיכונים פיסקליים. גירעונות פדרליים גדולים, הנפקות חוב כבדות ואינפלציה דביקה תרמו כולם לעלייה ב"פרמיית הטווח" - התשואה או הפיצוי הנוסף שמשקיעים דורשים עבור החזקת איגרת חוב לטווח ארוך במקום גלגול מק"מים (אג"ח קצרות־מועד) של משרד האוצר.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו מטפסת בכ-0.4%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-0.4%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.1% והבורסה בסיאול נסוגה בכ-0.3%.

במהלך הלילה דווח כי המכירות הקמעונאיות בסין לחודש אוגוסט פספסו את ציפיות הכלכלנים וצמחו ב-0.4%, לעומת נתון של 0.6% בחודש הקודם וצפי של 0.8%.

וול סטריט

אמש, וול סטריט חתמה את היום בירידות, אם כי מתונות ביחס לאלה שנרשמו בפתח יום המסחר. מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ירד בכ-0.6% (אחרי שירד במעל 1% בפתיחה), ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.3%.

שני מרכזיים גורמים עמדו במרכז הסנטימנט השלילי בוול סטריט: הסערה סביב הבטיחות ב-AI והקריאות להאט את פיתוח המודלים; והעליות שנרשמו במחירי הנפט, אך הצטמצמו ברובן לקראת סוף יום המסחר.

אליהם הצטרפו גם תשואות האג"ח הגבוהות, שמפעילות לאחרונה לחץ על שוק המניות. תשואת האג"ח לעשר שנים חצתה לזמן קצר את רף ה-5% הסימבולי, שיא מאז 2023, אך בהמשך נסוגה ממנו - והבוקר שוב נמצאת מעליו.

מניות השבבים הובילו את הירידות אתמול. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, נפלה במעל 5%, עם ירידות בולטות בקרב מניות כמו מיקרון , אנבידיה , ברודקום , AMD , אינטל ומארוול .

מנגד, מניות אבטחת הסייבר זינקו בחדות, כנראה בשל הערכות בקרב חלק מהמשקיעים שהתחום יהפוך יותר רלוונטי לנוכח הסיכונים עליהם מצביעים המנהיגים בחזית ה-AI. קרן הסל CIBR זינקה בכ-6%, כאשר עליות בולטות נרשמות במניות פאלו אלטו נטוורקס , קראוד סטרייק , אוקטה , וזיסקיילר - כולן קפצו במעל 10%.

נזכיר בהזדמנות זו כי חלק מחששות הבטיחות סביב המודלים של הבינה המלאכותית נובעים מתקריות בהן סוכני AI (בין היתר, של חברות כמו אנתרופיק ו-OpenAI) תקפו או ניסו לפרוץ לפלטפורמות שונות, אחת הידועות שבהן היא Hugging Face.

בארה"ב, המשקיעים מצפים בעיקר להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר (ד') בערב, כאשר בקרב מרבית האנליסטים והכלכלנים ישנו קונצנזוס כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. גם הסוחרים מהמרים על העלאה כמעט ברמת ודאות מוחלטת ומתמחרים העלאת ריבית בהסתברות של כ-92% - מה שהופך את הסיכוי להפתעה לקלוש למדי.

ככל הנראה, השאלה המרכזית שעומדת בפני המשקיעים לקראת החלטת הריבית היא לא האם הריבית תעלה, אלא האם יו"ר הפד קווין וורש ינקוט בגישה ניצית ויאותת על נכונות להעלאות נוספות בהמשך הדרך - והתשובה לשאלה זו תקבע במידה רבה את תגובת השווקים להחלטה. כך או כך, העלאת ריבית תעמיד אותו במסלול של התנגשות מול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהפעיל על הפד לאורך השנה הנוכחית לחצים כבירים בדרישה שיוריד את הריבית באופן מיידי.

עם זאת, במרקטוואץ' הצביעו על כמה כלכלנים בולטים שדווקא חושבים שנכון לפד להשאיר את הריבית ללא שינוי, ומאמינים כי הוא עלול להיות על הסף של ביצוע שגיאה במדיניות המוניטרית.

מארק זנדי, כלכלן ראשי ב-Moody’s Analytics, כתב בפוסט ברשת X כי "הסיכויים לטעות רצינית במדיניות הפד הם גבוהים באופן מטריד וממשיכים לטפס". לדבריו, קשה להאט צמיחה כלכלית בלי פיטורים, אבטלה עולה והצתת "מחזור שלילי שמזין את עצמו".

קרל טננבאום, כלכלן ראשי ב-Northern Trust, אמר שהטיעון בעד העלאת הריבית אינו עד כדי כך חד־משמעי כמו שהשווקים ושהרבה מהפרשנים מאמינים, והוסיף כי אין לפד אפשרויות קלות. טננבאום ציין כי בעוד שהפעילות הכלכלית נותרה איתנה למרות המלחמה נגד איראן והמכסים, "הכלכלה לא חסינה לחלוטין... השארת הריבית ללא שינוי תספק זמן נוסף להעריך האם יש סדקים פוטנציאליים בבסיס ההתרחבות".

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ-0.3% ושערו הרציף נע סביב 3.03 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול מטבעות מרכזיים ברחבי העולם, התחזק בכ-0.3% לרמה של 99.4 נקודות.

בתחילת יום המסחר, מחירי הנפט טיפסו אתמול במעל 4%, על רקע השתלטות החות'ים בסוף השבוע על שטחים במצר באב-אל-מנדב ותקיפת צינור מרכזי להעברת נפט בסעודיה, אך בהמשך היום המגמה נחלשה והם ננעלו בעליות של מעל 1% בלבד.

ייתכן שהיחלשות העליות אתמול הייתה קשורה בדיווח שפורסם בבלומברג, לפיו סעודיה עושה מאמצים להגדיל את היצע הנפט שעובר דרך מצר הורמוז, לאחר שמתקפות כטב"מים אילצו אותה להשבית צינור נפט מרכזי שאפשר לה לייצא נפט לשווקים הגלובליים במהלך המלחמה - כך לפי גורם המעורה בפרטים. לפי הדיווח, סעודיה הגדילה את המשלוחים דרך מצר הורמוז בעשרת הימים הראשונים של החודש לעומת הרמות שנרשמו באוגוסט, וכעת מנסה להגדיל אותם אף יותר.

בדיווח הוסיפו כי כל מאמץ להעביר יותר חביות דרך מצר הורמוז יצטרך עדיין להתמודד עם מחסור דרמטי בספינות, ששלח את מחירי התובלה הימית לגבוהים מאז ומעולם. עוד נמסר כי לא ברור בכמה וכמה מהר תוכל להגדיל חברת ארמקו הסעודית את המשלוחים בהורמוז כדי לקזז את השפעת השבתת צינור הנפט.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.1%. טאואר תיחלש במעל 4%, בעוד נובה וקמטק יאבדו כ-2.9% וכ-2%, בהתאמה. מנגד, פאלו אלטו וטבע יתקדמו שתיהן במעל 2%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה בשינויים קלים בלבד. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 ננעל מעט מתחת לרמת הבסיס שלו. את הירידות הובילו מדדי הקלינטק והטכנולוגיה, שרשמו ירידות של כ-2.2% וכ-1.3%, בהתאמה. מנגד, את המגמה החיובית הובילו מדדי הבנקים, הפיננסים והביטוח - שלושתם סיימו את היום עם עליות של כ-1.2%.

בלטו בירידות במיוחד מניות השבבים המקומיות, טאואר ונובה , שאיבדו גובה על רקע הסנטימנט השלילי כלפי מניות השבבים בוול סטריט. ברקע, ראשי אנתרופיק, OpenAI ו-xAI הביעו בסוף השבוע תמיכה בהאטת פיתוח מודלי השפה המתקדמים, מה שהצית חששות שמא הדבר ייפגע בהשקעות בענף.

מנגד, המניה שהובילה את העליות במדד ת"א 125 היא ארית תעשיות , שזינקה ביותר מ-12% לאחר שחברת הבת "רשף טכנולוגיות" דיווחה על שתי התפתחויות עסקיות ביום אחד בהיקף מצטבר של כ-32 מיליון דולר. העסקאות כוללות זכייה במכרז לאספקת מרעומי ארטילריה ללקוח בצפון אמריקה, לצד הזמנה תפעולית במסגרת הסכם ארוך טווח עם חברה הודית, שייצורה יתבצע במלואו בישראל בשל דחיות בייצור המקומי בהודו.

היום בשעה 18:30 יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, כאשר על פי התחזיות, צפויה עלייה של 0.8% עד 1.0%, שתונע בין היתר מהתייקרות הדלק והטיסות. אם התחזיות יתממשו, הרי שקצב האינפלציה השנתי, שעמד בחודש יולי על 1.5% בלבד, צפוי לטפס לכיוון ה-1.8%.

מבחינת בנק ישראל, המדד הקרוב מגיע לאחר שהריבית הופחתה בתחילת ספטמבר לרמה של 3.25%, כשהאינפלציה בפועל עמדה על 1.5% ב־12 החודשים האחרונים. ההורדה הזו תומחרה בהסתברות של כ־50% בשווקים, ולפי הסקירה של אגף כלכלה ומחקר בהראל, מה שהכריע הוא סביבת האינפלציה שירדה ל־1.5%, וההערכה שהפעילות המקומית חלשה יותר מכפי שעולה מנתון הצמיחה החזר לרבעון השני.

אולם כפי שאמר הנגיד לתקשורת, בבנק ישראל צופים שהאינפלציה תאיץ בחודשים הקרובים לכ־2%, כלומר לאמצע היעד. המשמעות, כפי שמעריכים בשוק, היא איתות לכך שהריבית לא אמורה לרדת בהחלטת הריבית הבאה ב־21 באוקטובר.

עוד משהו שכדאי לדעת

הפדרל ריזרב צפוי להודיע ביום רביעי על העלאת ריבית של רבע אחוז. ניתוח היסטורי שערך בנק ההשקעות גולדמן זאקס, אשר מתייחס לכמה העשורים האחרונים, מציג כיצד לרוב מגיבים השווקים להעלאת ריבית.

ביאהו פייננס דיווחו כי לפי הבנק, בשלושת החודשים שעקבו לתחילת מחזור של הידוק מוניטרי, מדד ה-S&P 500 הניב בממוצע תשואה שלילית של 2%; זאת, בשל מספר סיבות מרכזיות:

הראשונה, היא שצמיחה כלכלית נוטה להיות חשובה יותר מרמת הריבית עבור ביצועי מניות - אם תוצאות הרווחים חזקות, המניות נוטות לעלות - אך מחזור הידוק מוניטרי עלול להכביד על תחזית הצמיחה הזו.

השנייה, היא שהתחלה של מחזור הידוק נוטה היסטורית לסמן את השיא של "שווקים שוריים בעלי תמחור גבוה וריכוזיות גבוהה בעבר", כפי שכתבו בגולדמן בסקירה קודמת - תיאור מדויק לשוק הנוכחי, המובל על ידי תחום ה-AI.

ולבסוף, בגולדמן זאקס ציינו כי בום ה-AI הפך את מחזור הצמיחה הנוכחי ל"עתיר הון באופן מיוחד", מה שבתורו "הגדיל את הרגישות המשוערת לשינויים במחיר הכסף". "כיום, סביר להניח שאפילו מחזור העלאות ריבית מתון יכביד על המניות, כיוון שיהיה לשוק קשה להיות בטוח מראש לגבי המשך והעוצמה של ההידוק המוניטרי", כתבו בבנק

אבל במבט רחב יותר, בבנק ציינו כי התמונה לטווח הארוך נותרה יציבה. גם עם התשואות השליליות שנראות בדרך כלל בשלושת החודשים הראשונים של מחזור העלאות ריבית, בטווח של 12 חודשים מדד ה-S&P 500 הציג תשואה ממוצעת של 9%.

בבנק העריכו כי שוק המניות אכן עשוי לרדת מדרגה אם הפד יפתח במחזור הידוק מוניטרי מחר, אך ציינו כי המניע האמיתי לטווח הבינוני והארוך, צפוי להמשיך להיות הצמיחה ברווחי החברות - "המניע החשוב ביותר למחירי המניות". "השוק כבר מגלם יותר משלוש העלאות ריבית במהלך השנה הקרובה, וגם רווחי החברות וגם המאזנים שלהן נותרו איתנים", כתבו האנליסטים של גולדמן. "אנו מצפים כי השוק השורי יימשך".

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