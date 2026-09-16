האם רוכשי הגמל של אלטשולר שחם יחזירו מיליארדים לבורסה בת"א

אחת השאלות המסקרנות בקשר לעסקת ווישור-אלטשולר שחם היא, האם בית ההשקעות, שידוע בכך שהוא מוטה בהשקעותיו במיוחד לחו"ל, יתחיל להחזיר כסף לישראל אחרי העברת השליטה, וכיצד הדבר ישפיע על השוק. בניצוחו של הבעלים והמייסד גילעד אלטשולר, הפך אלטשולר שחם למוביל שוק בכל הקשור להזזת כספי החוסכים לחו"ל. לפי נתוני אתר גמל נט לסוף יוני, בחו"ל מנוהלים בחשיפה אפקטיבית (כולל נגזרים וחוזים) כמעט מחצית מכספי הגמל של אלטשולר שחם (והרבה יותר ברכיב המנייתי מתוכו), או כ-53 מיליארד שקלים.

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גם אם תחת שליטה חדשה של ווישור יזוז חלק מהכספים הללו חזרה לישראל, לא יהיה מדובר על הזזה של רוב הכסף, שכן כל בתי ההשקעות המקומיים שומרים על חשיפת יתר לחו"ל ברכיב המנייתי, כחלק מפיזור הסיכונים. ניתן להעריך בזהירות, כי יכולים לזוז לישראל לפחות 5 מיליארד שקלים. במקרה כזה, יהיה מדובר במיליארדי שקלים שינסו להיכנס חזרה דרך הדלת הצרה של הבורסה בת"א.

הדבר עשוי לסייע לדחיפה מחודשת של השוק המקומי, שדורך במקום מאז עצר בחריקת בלמים בחודש יוני האחרון (כשנפל ב-10% כמעט), אחרי הראלי הגדול של השנתיים שקדמו לכך, ואולי אף יחליש את הדולר מול השקל (בשל הקטנת החשיפה הדולרית הנלווית למימוש מניות בחו"ל).

הסיבה לכך שמהלך כזה אפשרי היא ההבנה שבווישור מעוניינים לשלב את צוות ההשקעות של חברת הביטוח איילון שבשליטתה בתהליך ניהול ההשקעות של אלטשולר שחם, בוודאי אם הרגולטורים לא יאפשרו לשתיים לפעול במקביל בתחום הגמל, תחת מטריית הבעלות של ווישור.

תפיסת ההשקעות באיילון, בפוליסות החיסכון שהיא מנהלת ולאחרונה גם בשוק הגמל (וברוב השוק) שונה מזו של אלטשולר שחם, עם חשיפה גבוהה יותר לישראל. בנוסף, היו"ר והבעלים של ווישור, אמיל וינשל, הצהיר בראיון לגלובס כי הוא מעריך שהתשואות של אלטשולר שחם ישתפרו, וסביר להניח שיש לחברה שלו תוכניות להוביל לכך.

מנגד צריך לומר שהדברים מגיעים דווקא אחרי שאנשי אלטשולר שחם, בהובלת סמנכ"לית ההשקעות לאה פרמינגר, הצליחו לייצר את התשואה הטובה ביותר בשוק הגמל חודשים האחרונים, כשוול סטריט חזרה להוביל על ת"א, כך שאולי זה דווקא לא הזמן להזיז כספים לישראל.

"הם משנים דיסקט"

בשוק יש מי שכבר מזהים שינוי בחודשים האחרונים והסטת כספים לישראל מצד אלטשולר שחם, ומעריכים שהגוף החדש בהחלט ישנה כיוון: "תהיה יותר הסתכלות על פיזור וישראל, ופחות לקחת 'פינות' של השקעות בחו"ל. התפיסה שם כבר שונה, כולל זה שגילעד (אלטשולר, נ' א') זז הצידה. הם משנים דיסקט, הם כבר לא אומרים 90% חו"ל ו-10% ישראל, אלא שישקיעו איפה שההזדמנויות נמצאות, כלומר התיישרו לגופים האחרים", אומר גורם בענף.

בכיר אחר בתעשייה מציין, כי "ייתכן שהבעלים החדש יגיד שתחת המטרייה הקודמת לא עבדו נכון וירצה לשנות, זה גם הגיוני". אלא שלדבריו, מאחר שהשוק המקומי קטן, "לא בטוח שעם מיליארדי שקלים הם יוכלו לקנות יותר מאשר את המניות הכי גדולות וסחירות, איפה שזז כסף, כלומר את הבנקים ומניות הביטוח. זה יכול קצת לתמוך בשוק אבל לא בצורה משמעותית, כי המחירים שם בשיווי משקל ומתומחרים כל הזמן. הם יוכלו לקנות גם מניות גדולות כמו טבע וטאואר אבל אלה חברות שהמחירים שלהם נקבעים בחו"ל".

לדבריו, "אלטשולר שחם יוכלו ליזום עסקאות גם בחברות קטנות יותר אבל כגוף השקעות הוא צריך להיזהר לא להיות להוט מדי לקנות כל מניה, כשהשוק לא מספיק נזיל ועמוק. קנייה מתוך לחץ יכולה ליצור בעיות וטעויות. כבר ראינו חברות בת"א שזינקו, ואז גופים קנו במחירים גבוהים מדי ומאז הם רושמים הפסדים. אני מעריך שהבחירות ישפיעו על השוק המקומי יותר מאשר הזזת הכספים".