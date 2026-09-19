ברחוב נחום בשכונת נאות הנביאים בשדרות, נמכר בית בן 4 חדרים בשטח בנוי של 106 מ"ר במפלס אחד, עם חצר בשטח של 110 מ"ר, תמורת 1.5 מיליון שקל. הבית, על קרקע בשטח של 225 מ"ר, נבנה לפני כ־30 שנה, יש בו ממ"ד והוא זקוק לשיפוץ.

מחיר השיווק של הנכס עמד על 1.57 מיליון שקל והוא עמד כשלושה חודשים על המדף.

המוכר הוא יורש תושב חוץ והקונים הם משפחה מאזור ירושלים שרכשה את הנכס למטרת מגורים.

הבית בשכונת נאות הנביאים בשדרות / צילום: אריק חדאד

"מגיעים אנשי הייטק"

אריק חדאד, יועץ נדל"ן מרימקס שדרות, מספר: "אחרי ה־7 באוקטובר חשבתי שאצטרך להחליף מקצוע, אבל בפועל קרה בדיוק ההפך - שדרות הפכה לעיר מאוד מבוקשת, גם למגורים וגם על ידי משקיעים. יש הרבה עסקאות ומגיעים אליה אנשים מכל הארץ.

"העיר מתפתחת, והשירותים שהעירייה מספקת - בדגש על חינוך - נותנים מענה לקשת רחבה של אנשים. מגיעים לעיר הרבה אנשי הייטק שעובדים במרכז. השיפור בתחבורה שיפר את הנגישות של העיר ובתוספת הטבת המס היא הפכה לאטרקטיבית לקהל גדול.

"ב־15 השנים האחרונות המחירים בעיר כמעט כל הזמן עלו. כרגע מרגישים את העליות בעיקר בצמודי הקרקע. מחירי הדירות בעיר די יציבים כבר שנתיים, דירת 4 חדרים אפשר לקנות ב־1.4־1.5 מיליון שקל - תלוי במצב שלה.

"לדעתי הקונה של הנכס עשה עסקה טובה. הבית אמנם ישן אבל אפשר לגור בו. למיטב ידיעתי הרוכשים מתכוונים לשפץ אותו ולהשקיע בו".

הבית בשכונת נאות הנביאים בשדרות / צילום: אריק חדאד

דירות יד שנייה שנמכרו

עפולה

ברחוב פשוש בגבעת המורה, דירת 3 חדרים, 44 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־695 אלף שקל.

ברחוב הולנד במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, ב־1.24 מיליון שקל.

ברחוב יהלום ברובע יזרעאל, דירת 5 חדרים, 155 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, ב־1.95 מיליון שקל.

ברחוב ירושלים, דירת 3 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7,

ב־850 אלף שקל.

בית שאן

ברחוב ירושלים הבירה, דירת 3 חדרים, 59 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5,

ב־680 אלף שקל.

ברחוב הרב אברהם בדוש, דירת 3 חדרים, 66 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2,

ב־700 אלף שקל.

תל אביב

ברחוב יצחק צוקרמן בנווה אליעזר, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, עם חניה ומעלית, ב־2.53 מיליון שקל.

ברחוב ארלוזורוב, דירת 2 חדרים, 58 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4,

ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב פראנקל ברמת אביב, דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, ב־5.8 מיליון שקל.

ברחוב בן יהודה, דירת 2 חדרים, 45 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6,

ב־3.65 מיליון שקל.

ירוחם

ברחוב נעמי שמר בנאות הדר, דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, עם חניה, ב־1.18 מיליון שקל.

ברחוב ריה"ל בנאות הדר, דירת 5 חדרים, 101 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, ב־1.1 מיליון שקל.

רחובות

ברחוב בר כוכבא בשעריים, דירת 4 חדרים, 104 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, עם חניה, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב עזרא במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חניה, ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב אליעזר יעקבסון במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב הרי אדום ברחובות ההולנדית, בית בן 4 חדרים, 92 מ"ר, עם חצר בשטח 279 מ"ר, ב־4.23 מיליון שקל.

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