SK Hynix ואינטל במגעים לייצור שבבי זיכרון בארה"ב

SK Hynix מנהלת מגעים עם אינטל לייצור שבבי הזיכרון שלה בארה"ב, במהלך שעשוי להיות הפעם הראשונה שבה ענקית השבבים הדרום־קוריאנית תייצר את מוצרי הזיכרון שלה במדינה.

הדיווח של רויטרס על המגעים שולח את מניות שתי החברות לעליות במסחר המוקדם: מניית אינטל בכ־5%, בעוד מניית SK Hynix נסחרת בנאסד"ק בכ־3%.

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לפי אחד התרחישים שנבחנים, SK Hynix תחכור חלק ממתקן ייצור השבבים של אינטל באוהיו. אפשרות נוספת שנבחנת היא הקמת מיזם משותף של שתי החברות, יחד עם חברות ענן גדולות. לפי רויטרס, SK Hynix עשויה לבחון גם מבנים אחרים לעסקה. המגעים נמצאים בשלב ראשוני, ועדיין לא התקבלו החלטות, כך לפי אחד המקורות. שתי החברות לא הגיבו באופן מיידי לבקשת CNBC להתייחס לדיווח.

עבור אינטל, עסקה כזו עשויה להיות משמעותית במיוחד. החברה מנסה בשנים האחרונות למשוך לקוחות גדולים לעסקי ייצור השבבים שלה (Foundry), שהפכו לאחד מעמודי התווך באסטרטגיה של המנכ"ל ליפ־בו טאן. צירוף לקוחה בסדר גודל של SK Hynix עשוי לספק חיזוק לפעילות הייצור של אינטל, שנמצאת במוקד המאמצים להחזיר את החברה לעמדה מרכזית בתעשיית השבבים.

העסקה עשויה לשרת גם את מדיניות הממשל האמריקאי לעידוד ייצור מוליכים למחצה בתוך ארה"ב ולהפחתת התלות בייצור באסיה.

SK Hynix עצמה נמצאת בתקופה של ביקוש חסר תקדים לשבבי זיכרון, בעקבות ההשקעות העצומות בתשתיות AI ומרכזי נתונים. המרוץ להקמת מרכזי נתונים יצר מחסור בשבבי זיכרון והוביל לעלייה חדה במחירים, לצד זינוק ברווחי SK Hynix ומתחרתה סמסונג.

SK Hynix, שהנפיקה ביולי ADRs הנסחרים בנאסד"ק, נהנית גם מעלייה חדה במניה. מניית החברה הנסחרת בדרום קוריאה זינקה בכ־400% ב־12 החודשים האחרונים, על רקע הגאות בביקוש לשבבי זיכרון המיועדים לעידן ה־AI.