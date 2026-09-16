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רכב ותחבורה ב-180 מיליון שקל: דן תחבורה רוכשת את מסיעי שאשא
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דן

ב-180 מיליון שקל: דן תחבורה רוכשת את מסיעי שאשא

דן תחבורה חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברת ההיסעים מסיעי שאשא תמורת 180 מיליון שקל • מסיעי שאשא נחשבת לאחת החברות הגדולות בתחום ההיסעים ובין לקוחותיה נמנים משרד הביטחון, חברת החשמל וחברות ממשלתיות • החברה מפעילה כ־200 כלי רכב ומגלגלת מחזור שנתי של כ־200 מיליון שקל

אלון פרל 17:13
אופיר קרני, מנכ״ל קבוצת דן / צילום: יונתן בלום
אופיר קרני, מנכ״ל קבוצת דן / צילום: יונתן בלום

עסקה ראשונה למנכ"ל ומוביל קבוצת המשקיעים אופיר קרני: חברת דן תחבורה חתמה אתמול (ג’) על מזכר הבנות לרכישת מסיעי שאשא ב-180 מיליון שקל. מסיעי שאשא מפעילה כ-200 כלי רכב, והמחזור השנתי שלה עומד על כ-200 מיליון שקל. היא נחשבת לאחת החברות הגדולות בתחום ההיסעים, ובין לקוחותיה נמנים משרד הביטחון, חברת החשמל וחברות ממשלתיות.

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מסיעי שאשא מצטרפת לחברות ז’ק יולזרי ויונייטד טורס, שנמצאות גם הן תחת דן תחבורה, ובכך הופכת את דן לאחת החברות המובילות בתחום ההיסעים הפרטיים. החברה, שמנוהלת על ידי אריה שאשא, הוקמה לפני 47 שנה, ולפני מספר שנים אף ניסתה להגיע לבורסה ופרסמה תשקיף לקראת הנפקת הון ראשונית. בסופו של דבר, המהלך ירד מהפרק לאחר שנחשדה, יחד עם חברות נוספות, בתיאום מכרזים מול רשויות מקומיות וחברות פרטיות.

באשר לדן, העסקה מגיעה כשלושה חודשים לאחר שקרני, שהוביל קבוצת משקיעים, רכש 48.8% ממניות החברה, עם אופציה לרכישת 26% נוספים באמצעות שותפות נוספת. העסקה שיקפה אז לדן שווי של כ-2.8 מיליארד שקל.

דן פעילה בעיקר במרכז ובדרום הארץ, ולוקחת חלק גם בהקמת הקו הכחול בירושלים, המתבצעת על ידי קבוצת JTRAIN שבבעלות דן תחבורה וקבוצת דניה. בנוסף, מפעילה החברה את "הנתיבים המהירים" באיילון. החלק הראשון, משפיים לתל אביב, נפתח מוקדם יותר השנה, והשני, מראשון לציון לתל אביב, צפוי להיפתח בקרוב.