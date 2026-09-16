השת"פ החדש של הייטקזון וכאל

1 שת"פ חדש: הייטקזון וכאל | בלעדי

מועדון הצרכנות הייטקזון משיק ארנק מט"ח דיגיטלי בשיתוף חברת כרטיסי האשראי כאל. השירות יאפשר לרכוש מטבע זר באפליקציית כאל, לנהל יתרות במגוון מטבעות ולשלם איתן בחו"ל ובאתרי אינטרנט - ללא עמלת המרה בעת הרכישה.

לבעלי כרטיס הייטקזון חוץ-בנקאי, יתרת המט"ח תשויך ישירות לכרטיס הקיים ותנוהל בממשק של כאל. בעת תשלום בחו"ל במטבע שקיים בארנק, העסקה תרד מהיתרה שנרכשה מראש במקום לעבור המרה בכל רכישה מחדש. כמו כן, ניתן יהיה להשתמש ביתרות למשיכת מזומן בחו"ל.

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גם חברי המועדון המחזיקים בכרטיסים בנקאיים (דרך בנק הפועלים או מזרחי טפחות) יוכלו להצטרף לשירות באמצעות כרטיס ייעודי שיונפק עבור הארנק, עם אפשרות לחיבור ל-Apple Pay ול-Google Pay.

הייטקזון וכאל נכנסות לשוק צפוף שכבר צבר תאוצה בשנים האחרונות. לצד חברות כרטיסי האשראי פועלים בו שחקנים ייעודיים כמו LAYA ו-PassportCard, והתחרות מתמקדת בשערי ההמרה, בעמלות ובנוחות השימוש - כחלופה לרכישת מזומן מראש או לחיוב בכרטיס אשראי רגיל בחו"ל.

עם זאת, עבור הייטקזון מדובר בחשיבות רחבה בהרבה מהמוצר עצמו. ארנק המט"ח הוא שלב נוסף בניסיון להפוך את כרטיס האשראי והחברות במועדון לתשתית שעליה נבנים שירותים פיננסיים נוספים. אם בעבר הערך המרכזי של המועדון היה כוח הקנייה המרוכז שלו מול קמעונאים, הנתונים של פסגות מראים שכיום יש לו נכס נוסף: היכולת להפנות במהירות אלפי לקוחות לגוף פיננסי.

2 מינויים חדשים

עו"ד רונאל ביבי מונה למנכ"ל חברת הנדל"ן אופק החזקות, המתמחה בהתחדשות עירונית. בחמש השנים האחרונות כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת מטרופוליס.

עו''ד רונאל ביבי, מנכ''ל אופק החזקות / צילום: מיטל אזולאי סטודיו הפנינה

3 איכות הסביבה

מונה למנהל מפעל המיון בפארק דודאים, ומונה לאחראי ה־AI של טכנולוגיות ישראל.

חברת i-EcoGuard, המפתחת יריעות חכמות לחממות, זכתה בפרס "Israel Earth" בסך מיליון שקלים מטעם טויוטה ישראל וקבוצת יוניון.

אנדרו חורש מנכל טויוטה ישראל ומחמוד דיאב ורסלאן גנאים מחברת i-EcoGuard / צילום: אריאל זנדברג

לאחר שהגיעה לגמר בשנה שעברה, חזרה החברה לתחרות וקטפה את הפרס הראשון, המיועד להרחבת הפיתוח והקמת אתרי פיילוט בישראל.