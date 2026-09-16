ב-11 מיליון שקל: טרמינל איקס בדרך לרכוש את השליטה בסוהו

טרמינל איקס בדרך לרכוש את השליטה ברשת העיצוב והלייף סטייל SOHO. החברה דיווחה היום (ד’) כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 50.01% מסוהו, בתמורה ל-11 מיליון שקל. העסקה משקפת לסוהו שווי של כ-22 מיליון שקל, לפני ההתאמות שנקבעו בין הצדדים. עד 8 מיליון שקל מהתמורה ישמשו לפירעון חוב של חברה בת.

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העסקה מגיעה כחלק מאסטרטגיית הרכישות שמקדמת טרמינל איקס בשנים האחרונות, שבמסגרתה היא עוברת בהדרגה מפעילות המבוססת בעיקר על מכירת מותגים של אחרים להחזקה במותגים ובפעילויות עצמאיות. בשנים האחרונות רכשה החברה את השליטה בסיסטארז, סטרונגפול, עדה לזורגן, AINKER, רונית ים ושדה בר, ובסך הכול השקיעה כ-39 מיליון שקל ברכישות השליטה הראשוניות בשש החברות.

רק לפני כשבועיים אמר מנכ"ל טרמינל איקס ניר הורוביץ בראיון לגלובס כי החברה "מחפשת כל הזמן חברות שיש להן DNA מובהק", וכי המטרה היא להשתמש בתשתיות האיקומרס, הלוגיסטיקה והשיווק של טרמינל כדי להגדיל חברות ומותגים קטנים. בשיחת המשקיעים האחרונה של החברה הוא אף ציין כי החברה מצפה לבצע "רכישות נוספות" עוד במהלך השנה.

גם בדוחות קודמים סימנה טרמינל איקס את המשך ההתרחבות באמצעות רכישות ושיתופי פעולה כאחד מכיווני הצמיחה שלה. החברה ציינה כי היא בוחנת עסקאות במותגים בעלי פוטנציאל צמיחה וסינרגיה לפעילות הקיימת, ובין התחומים שסומנו במפורש היו תכשיטים ואקססוריז, תוספי תזונה ותחום ה-HOME. רכישת סוהו, אם תושלם, תרחיב משמעותית את פעילותה בקטגוריה האחרונה.

העסקה עדיין לא מחייבת

סוהו, הנמצאת בבעלותו המלאה של המנכ"ל עציון ואלך, הוקמה ב-2004 ופועלת בתחום הייבוא וההפצה של מוצרי עיצוב ולייף סטייל לבית, למשרד ולשימוש אישי. החברה מפעילה כיום 12 חנויות קונספט, לצד אתר סחר מקוון ופעילות סיטונאית, ומעסיקה כ-100 עובדים.

במסגרת העסקה צפוי ואלך להמשיך לכהן כמנכ"ל סוהו לתקופה שהוגדרה בין הצדדים, בעוד טרמינל איקס תהיה זכאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון. לצד רכישת השליטה הראשונית, קיבלה טרמינל איקס אופציות לרכוש ממנו מניות נוספות בשנים 2028-2031, בהיקף מצטבר של עד 37.5% מהון המניות.

אם האופציות ימומשו במלואן, עשויה טרמינל איקס להגיע להחזקה של עד 87.51% בסוהו. מחיר המימוש ייקבע לפי הגבוה מבין שווי שייגזר ממכפיל מוסכם על הרווח הנקי של סוהו לבין שווי חברה מינימלי שנקבע מראש: 30 מיליון שקל ב-2028, 50 מיליון שקל ב-2029 ו-70 מיליון שקל ב-2030 וב-2031.

העסקה עדיין אינה מחייבת. סוהו ובעליה, ואלך, העניקו לטרמינל איקס בלעדיות במשא ומתן למשך 90 יום. השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות, לחתימה על הסכמים מחייבים ולקבלת האישורים הנדרשים, ובהם אישור הממונה על התחרות.

עציון ואלך, מייסד ומנכ״ל סוהו: "אנו שמחים על החיבור לקבוצת TERMINAL X ועל הצעד המשמעותי שאנו עושים יחד לקראת הפרק הבא של סוהו. לאורך השנים בנינו מותג חזק ומזוהה בעולמות העיצוב והלייף סטייל בישראל, ואנו בטוחים שהשותפות עם TERMINAL X תאפשר לנו להמשיך לצמוח , להרחיב את הפעילות ולחזק את המותג".