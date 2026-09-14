ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום רשות התחרות אישרה: רונן גנון ירכוש את השליטה בביתילי ואייס
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מולטי ריטייל

רשות התחרות אישרה: רונן גנון ירכוש את השליטה בביתילי ואייס

גנון ישלם כ-173 מיליון שקל עבור 72.3% ממולטי ריטייל, המחזיקה בין היתר ברשתות אייס, ביתילי ואוטו דיפו • העסקה משקפת לחברה שווי של כ-240 מיליון שקל • בהמשך עשוי גנון לבחון חיבור בין פעילות החברה לזול סטוק

נבו שפיר 16:51
סניף של רשת ביתילי / צילום: יח''צ-יוני רייף
סניף של רשת ביתילי / צילום: יח''צ-יוני רייף

רשות התחרות אישרה את עסקת רכישת השליטה במולטי ריטייל בידי רונן גנון וקבוצת גנון, ובעקבות האישור צפויה קבוצת גנון להשלים את רכישת 72.3% ממניות החברה הציבורית, שמפעילה בין היתר את רשתות אייס, אוטו דיפו, ביתילי ואורבן, תמורת כ-173 מיליון שקל.

טדי הפקות נשארת בבית: טמירה ירדני מוכרת את השליטה ליואב צפיר
קרפור מתקרבת לבורסה: הגישה תשקיף לקראת הנפקה

העסקה נחתמה באוגוסט, אז סיכמה קבוצת גנון על רכישת מניותיה של קרן הפרייבט אקוויטי קדמה, שהחזיקה בכ-70% ממולטי ריטייל, תמורת 168 מיליון שקל. לעסקה הצטרף גם מנכ"ל החברה איציק אוזנה, שמוכר את מניותיו תמורת כ-5.5 מיליון שקל.

בסך-הכול משקפת העסקה למולטי ריטייל שווי של כ-240 מיליון שקל. בעת החתימה היה מדובר בפרמיה של כ-60% על שווי החברה בבורסה. אישור הממונה על התחרות היה אחד התנאים המתלים שנקבעו לעסקה.

מולטי ריטייל מפעילה 54 סניפים בפריסה ארצית ופועלת בשלושה תחומים מרכזיים: שדרוג הבית והרכב באמצעות אייס, אוטו דיפו וצ'ק אפ; עיצוב הבית באמצעות ביתילי ואורבן; ופעילות האונליין של אייס.

החברה הגיעה לעסקה לאחר כמה שנים תנודתיות. קדמה רכשה את אייס מאלקטרה מוצרי צריכה בסוף 2016, וב-2021 הונפקה החברה בבורסה לפי שווי של 400 מיליון שקל לפני הכסף. בהמשך נפגעה החברה בין היתר בעקבות רכישת פעילות ביתילי, אורבן ו-IDdesign, והמניה איבדה חלק ניכר מערכה. החברה ביצעה מאז תוכנית התייעלות שכללה בין היתר איחוד מטות וצמצום משרות.

בדוחות האחרונים, לרבעון השני של 2026 כבר נרשם שיפור ברווחיות, לצד ירידה בהכנסות. ההכנסות ירדו ב-2.2% לכ-181.4 מיליון שקל, אך הרווח הנקי עלה מ-224 אלף שקל ברבעון המקביל ל-5.8 מיליון שקל. בתוך כך, החברה צמצמה משמעותית את החוב הבנקאי וסיימה את יוני עם נכס פיננסי נטו של 13.6 מיליון שקל, בנטרול התחייבויות חכירה.

בוחנים אפשרות לחיבור עם זול סטוק

עבור גנון מדובר בהרחבה משמעותית של פעילותו הקמעונאית. בשנה שעברה הוא רכש מיוחננוף 50% מרשת זול סטוק תמורת 48 מיליון שקל. הוא פעיל גם בנדל"ן ובקמעונאות, ובין היתר היה שותף בהקמת רשת נטו חיסכון ומוביל את רשת המרקטים השכונתיים שי מרקט.

עם חתימת עסקת מולטי ריטייל דווח בגלובס כי בקבוצת גנון בוחנים אפשרות לחבר בעתיד בין מולטי ריטייל לזול סטוק, מהלך שאם יבשיל עשוי ליצור פעילות עם פדיון משולב של כ-1.7 מיליארד שקל וכ-155 חנויות. בשלב זה לא התקבלה החלטה על חיבור הפעילויות.

גנון מסר בעקבות קבלת האישור: "קבלת אישור הממונה והשלמת העסקה מסמנות עבורנו את תחילתו של פרק חדש. קיבלנו לידינו קבוצה עם מותגים חזקים, עובדים מצוינים, פריסה ארצית ופוטנציאל משמעותי, ועכשיו מתחילה העבודה. אנחנו מגיעים עם ניסיון רב בקמעונאות, בסחר, ביבוא ובלוגיסטיקה, והמטרה שלנו היא לחזק את הפעילות הקיימת, להצמיח את המותגים, לייעל את הקבוצה ולהביא לצרכן הישראלי הצעת ערך טובה ותחרותית יותר".