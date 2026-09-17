כשלושה שבועות לאחר שגלובס דיווח על המתווה שמקדם המסעדן אילן זגדון מפורום המסעדות להפחתת האגרות על העסקת עובדים זרים, המהלך מתקדם שלב נוסף. ועדת המנכ"לים לענייני עובדים זרים אישרה אתמול (ד') המלצה להפחית באופן דרסטי את האגרה השנתית שמשלמים עסקים קטנים ובינוניים עבור העובדים הזרים הראשונים שהם מעסיקים. עם זאת, ההפחתה עדיין אינה בתוקף, ונדרש להשלים את הליך שינוי התקנות.

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לפי המתווה, האגרה השנתית עבור עד עשרה עובדים זרים המועסקים במקביל בעסק קטן או בינוני תרד לרמה הנהוגה כיום בחקלאות, כ-1,420 שקל לעובד בשנה. כיום עומדת האגרה במרבית הענפים על 8,490 שקל. המשמעות היא הפחתה של יותר מ-80% בעלויות, וחיסכון של כ-7,000 שקל בשנה לעובד. במילים אחרות, עסק שיממש את ההטבה עבור עשרה עובדים יוכל לחסוך כ-70 אלף שקל בשנה באגרה זו בלבד.

עד עשרה עובדים זרים במשרה מלאה

הזכאות להטבה אמורה להיבחן על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, על בסיס מצבת כוח האדם בעסק ובהתאם להגדרות שייקבעו בהליך החקיקה שיביא את ההמלצה לכדי תקנות של ממש. לאחר אישור הזכאות, היא תינתן לעסק למשך חמש שנים, עבור עד עשרה עובדים זרים המועסקים במשרה מלאה ובו זמנית, ללא צורך בהגשת בקשה חדשה בכל שנה. עבור עובדים מעבר לעשרת הראשונים תמשיך להיגבות האגרה המלאה.

במקביל ממליצה הוועדה לאחד את אגרת הבקשה להעסקת עובד זר, ולהעמידה על 370 שקל ברוב הענפים. אגרת הבקשה והאגרה השנתית בגין העסקת עובד זר הן שתי אגרות שונות - ושתיהן צפויות להיות מצומצמות משמעותית על פי המתווה המתגבש. לעסקים קטנים ובינוניים מוצע להפחית את האגרה השנתית עבור עד עשרה עובדים זרים לרמה הנהוגה בענף החקלאות, כ-1,420 שקל לעובד בשנה.

שינוי נוסף נוגע למנגנון הגבייה עצמו. לפי ההמלצה, האגרה השנתית תחושב באופן יחסי למספר הימים בתקופת הרישיון של העובד, החל ממועד כניסתו לישראל. גם במקרה שבו מעסיק זכאי להחזר, החישוב אמור להתבצע בהתאם למספר הימים שבהם העובד היה רשום אצלו. המהלך נועד בין היתר למנוע מצבים שבהם מעסיקים משלמים אגרה שנתית מלאה גם כשהעובד מגיע לישראל במהלך השנה.

מי שמוביל בשנתיים וחצי האחרונות את המאבק בנושא מצד ענף המסעדות הוא זגדון, מבעלי מסעדת סבא ג'בטו בבאר שבע. בסוף אוגוסט סיפר לגלובס כי קידם מול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוכנית להפחתת האגרות לעסקים קטנים, במקביל למאבק להרחבת מכסות העובדים הזרים למסעדות. המהלך נולד על רקע מצוקת כוח האדם שהחריפה בענף מאז אוקטובר 2023, לאחר הפסקת כניסתם של עובדים פלסטינים והמחסור המתמשך בעובדי מטבח ושירות.

בהודעה ששלח אמש למסעדנים לאחר החלטת הוועדה, כתב זגדון כי מדובר מבחינתו בתוצאה של מאבק שנמשך יותר משנתיים וחצי, והודה לסמוטריץ' על תמיכתו במהלך. עם זאת, גם הוא הדגיש כי הדרך טרם הסתיימה: "כעת נשאר לנו שלב נוסף בדרך לאישור התקנות, כדי שהפחתת האגרות תיכנס בפועל", מסר.