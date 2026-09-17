חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בנייה רוכשת את מלוא המניות של חברת "תרחיש" קידום שיווק יזמות, העוסקת בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית בשיתוף חברת "קן התור" הנדסה ובניין. במסגרת העסקה תיכנס מ. אביב לשותפות בצבר של 21 חברות פרויקט, הכולל כ־4,430 יחידות דיור.

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עבור 100% ממניות תרחיש תשלם מ. אביב ליזם תמיר חפץ 36.4 מיליון שקל, לצד תמורה מותנית של עד 20 מיליון שקל נוספים. התמורה הנוספת תשולם בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו ביחס לחלק מהפרויקטים, ובהם השגת הרוב הדרוש של בעלי הזכויות, אישורי תב"ע והתקדמות תכנונית. מועדי היעד שנקבעו לתנאים אלה נעים בין יוני 2028 לדצמבר 2030.

בנוסף, תשלם מ. אביב לקן התור כ־25 מיליון שקל עבור רכישת זכויות בחלק מ־21 חברות הפרויקט. לאחר השלמת העסקה יחזיקו תרחיש וקן התור ב־50% כל אחת מחלקן הכולל בחברות הפרויקט הרלוונטיות.

מימין לשמאל: עומדים - ידיד ישראלי, אסף אביב, רות רלבג ותמיר חפץ. יושבים - מרדכי אביב, צאלה עמור-רוזנבלום ויואב קן-תור / צילום: יח''צ

הפרויקטים נמצאים בהרצליה, פתח תקווה, רמת גן, תל אביב וירושלים. חלקה של תרחיש בצבר צפוי לעמוד על כ־1,100 יחידות דיור לשיווק. לפי מ. אביב, מרבית הפרויקטים כבר נמצאים בשלב שבו הושג הרוב הדרוש ו/או קיימת בהם תוכנית בניין עיר מאושרת.

בסך הכול, התשלומים במסגרת העסקה עשויים להגיע לכ־81.4 מיליון שקל: עד 56.4 מיליון שקל לחפץ, כולל התמורה המותנית, וכ־25 מיליון שקל לקן התור.

מ. אביב תעשיות בנייה , שנוסדה ב־1973 על ידי מרדכי אביב, נסחרת בבורסה בתל אביב מאז 1993. החברה פועלת בשני תחומים עיקריים: ייזום, תכנון והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, לצד פעילות של נדל"ן מניב הכוללת השכרה והפעלה של נכסים.

עוד דווח כי מ. אביב תממן את העסקה ממקורותיה העצמיים וכי השלמתה כפופה, בין היתר, לקבלת הסכמות מבעלי הזכויות במקרקעי הפרויקטים במקומות שבהם הדבר נדרש, להיעדר שינוי מהותי לרעה ולקבלת אישור הממונה על התחרות, ככל שיידרש.