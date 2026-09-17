ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות מ. אביב רוכשת את תרחיש ונכנסת לשותפות עם קן התור
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
התחדשות עירונית

ב־81.4 מיליון שקל: מ. אביב רוכשת את תרחיש ונכנסת לשותפות עם קן התור

מ. אביב תשלם עד 81.4 מיליון שקל עבור רכישת תרחיש וזכויות בפרויקטים של קן התור, ותיכנס לשותפות בצבר התחדשות עירונית הכולל כ־4,430 יחידות דיור בערים מרכזיות, חלקן בשלבי קידום מתקדמים

מאיה לוין 16:01
אחד הפרויקטים של מ.אביב, מרכז בליליוס, אזור התעשייה תלפיות בירושלים / צילום: מצגת החברה
אחד הפרויקטים של מ.אביב, מרכז בליליוס, אזור התעשייה תלפיות בירושלים / צילום: מצגת החברה

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בנייה רוכשת את מלוא המניות של חברת "תרחיש" קידום שיווק יזמות, העוסקת בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית בשיתוף חברת "קן התור" הנדסה ובניין. במסגרת העסקה תיכנס מ. אביב לשותפות בצבר של 21 חברות פרויקט, הכולל כ־4,430 יחידות דיור.

ירידה של 10% בקצב האכלוס: הערים שמובילות בהיצע הדירות שבבנייה
בפתח תקווה, בנתיבות, ובראשל"צ: באילו שכונות מחירי השכירות דווקא יורדים

עבור 100% ממניות תרחיש תשלם מ. אביב ליזם תמיר חפץ 36.4 מיליון שקל, לצד תמורה מותנית של עד 20 מיליון שקל נוספים. התמורה הנוספת תשולם בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו ביחס לחלק מהפרויקטים, ובהם השגת הרוב הדרוש של בעלי הזכויות, אישורי תב"ע והתקדמות תכנונית. מועדי היעד שנקבעו לתנאים אלה נעים בין יוני 2028 לדצמבר 2030.

בנוסף, תשלם מ. אביב לקן התור כ־25 מיליון שקל עבור רכישת זכויות בחלק מ־21 חברות הפרויקט. לאחר השלמת העסקה יחזיקו תרחיש וקן התור ב־50% כל אחת מחלקן הכולל בחברות הפרויקט הרלוונטיות.

מימין לשמאל: עומדים - ידיד ישראלי, אסף אביב, רות רלבג ותמיר חפץ. יושבים - מרדכי אביב, צאלה עמור-רוזנבלום ויואב קן-תור / צילום: יח''צ
 מימין לשמאל: עומדים - ידיד ישראלי, אסף אביב, רות רלבג ותמיר חפץ. יושבים - מרדכי אביב, צאלה עמור-רוזנבלום ויואב קן-תור / צילום: יח''צ

הפרויקטים נמצאים בהרצליה, פתח תקווה, רמת גן, תל אביב וירושלים. חלקה של תרחיש בצבר צפוי לעמוד על כ־1,100 יחידות דיור לשיווק. לפי מ. אביב, מרבית הפרויקטים כבר נמצאים בשלב שבו הושג הרוב הדרוש ו/או קיימת בהם תוכנית בניין עיר מאושרת.

בסך הכול, התשלומים במסגרת העסקה עשויים להגיע לכ־81.4 מיליון שקל: עד 56.4 מיליון שקל לחפץ, כולל התמורה המותנית, וכ־25 מיליון שקל לקן התור.

מ. אביב תעשיות בנייה , שנוסדה ב־1973 על ידי מרדכי אביב, נסחרת בבורסה בתל אביב מאז 1993. החברה פועלת בשני תחומים עיקריים: ייזום, תכנון והקמה של פרויקטים למגורים בישראל, לצד פעילות של נדל"ן מניב הכוללת השכרה והפעלה של נכסים.

עוד דווח כי מ. אביב תממן את העסקה ממקורותיה העצמיים וכי השלמתה כפופה, בין היתר, לקבלת הסכמות מבעלי הזכויות במקרקעי הפרויקטים במקומות שבהם הדבר נדרש, להיעדר שינוי מהותי לרעה ולקבלת אישור הממונה על התחרות, ככל שיידרש.