שמואל ורשבסקי יקבל פרס מפעל חיים מטעם ברנד אקדמי

1 פרס מפעל חיים לשמואל ורשבסקי

הפרסומאי הוותיק שמואל ורשבסקי, שותף מייסד של קבוצת הפרסום אדלר חומסקי & ורשבסקי, יקבל פרס מפעל חיים במסגרת תחרות Isarel brand award של ברנד אקדמי, בהובלת יריב עמית. האירוע, שיתקיים זו השנה השלישית, ייערך ב-19 בנובמבר בסינמה סיטי גלילות.

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הפרס יוענק לוורשבסקי בן ה-91 על כך שבמשך יותר משישה עשורים הטביע את חותמו כ"אדריכל של מותגים ומצפן של עסקים". עוד צוין כי הוא "עד ראייה, יוצר ומהפכן תרבותי, חלוץ שיווקי שהחל לכתוב חזון ערכי לחברות במשק, ולהטמיע ערכים בתהליכי המיתוג".

לתחרות המיתוג הוגשו כ-210 עבודות ב-14 קטגוריות, כמו מזון, משקאות, נדל"ן, ריטייל ושוק ההון. הפיינליסטים נקבעו על ידי צוות של 26 שופטים ממגוון דיסציפלינות, בהן אקדמיה, שיווק, מיתוג, עיצוב ופרסום. ההחלטה התקבלה על פי ארבעה קריטריונים: עומק אסטרטגי, יצירתיות וייחודיות, שפה ויזואלית ומילולית, וישימות והמשכיות.

הניקוד מבוסס על אסטרטגיה מותגית (30%), שפה מותגית, קריאייטיב, חווית מותג, מסע לקוח ואימפקט (60%), ומקוריות יוצאת דופן (10%). בין הפיינליסטים של הנדל"ן נמנים זוהי ת"א, white, מגדל מאזה והמועצה המקומית עומר; בין הפיינליסטים של שוק ההון נמנים פליי קארד, BKRT, ג'ינג'ר, ביט ומגדל.

לדברי עמית, "תחרות המיתוג של ישראל נולדה מתוך הרצון לתת במה מקצועית, מכובדת ומשמעותית לעשייה הישראלית בתחום המיתוג - תחום שמחבר בין אסטרטגיה, יצירתיות, עיצוב ויכולת לייצר ערך אמיתי למותגים.

"בעיניי, הייחוד של התחרות הוא בכך שהיא לא רק מציינת עבודות מצטיינות, אלא גם מסייעת לבנות בישראל תרבות מקצועית של מצוינות, להעלות את הרף בענף ולחבר בין אנשי המקצוע, הסטודיואים, המשרדים והמותגים שמובילים אותו. זו במה ישראלית ייחודית, שמכירה בכוחו של מיתוג להשפיע על עסקים, ארגונים ותרבות, ומעניקה לעשייה המקומית את ההכרה והחשיפה שהיא ראויה להן".

2 קמפיין

לאחר שבית הנשיא השיק את קמפיין "קו אדום", למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער, הצטרפו אליו שורה של גופים מסחריים - בהם מרכזי הקניות של BIG (בתמונה), מקדונלד'ס, ארומה, וולט, yes ופלאפון, סיבוס, סינמה סיטי ועוד. מי שמובילה את התגייסות המגזר העסקי היא חברת הטכנולוגיה AppsFlyer.

קמפיין ''קו אדום'' במרכז הקניות של BIG / צילום: ביג מרכזי קניות

המהלך יצא לדרך על רקע נתונים שלפיהם אחד מכל שלושה ילדים ובני נוער בישראל מדווח שחווה חרם או דחייה חברתית, ושליש נחשפו לאלימות או לבריונות. במקביל, נרשמה עלייה במספר האירועים שטופלו במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.

3 מינויים חדשים

דרור גורלניק / צילום: יח''צ לקסוס

קבוצת יוניון מוטורס מבצעת שורה של מינויים: דרור גורלניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, יכהן כיו"ר יוניון מוביליטי ויו"ר יוניון רכב תעשייתי; איתי חיון לוין ימונה למנכ"ל לקסוס ישראל; דור פיקל ימונה לסמנכ"ל המכירות והמוצר של טויוטה ישראל; ואריה לייב ימונה למנכ"ל יוניון מוביליטי. המינויים ייכנסו לתוקף בתחילת 2027.