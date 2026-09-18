אנתרופיק מציגה: 3 מדדים שיסייעו לחברות AI לעקוב אחר קצב הפיתוח

בהמשך לקריאת המנכ"ל לבלימת המרוץ - אנתרופיק מציגה שלושה מדדים למעקב אחר קצב פיתוח הבינה המלאכותית. הצעד מגיע ימים ספורים לאחר שדריו אמודיי טלטל את הענף בקריאה להאטה מתואמת של החברות השונות.

בפוסט שהעלתה אנתרופיק אתמול (ה'), פרסמה החברה כי בדקה את מידת המעורבות של ה-AI בפיתוח עצמי, את מנגנוני הפיקוח על סוכנים אוטונומיים ואת חלוקת משאבי המחשוב בחברה. היא שיתפה את שיטות המדידה, זאת בכדי לעודד חברות נוספות לפעול כך, כחלק מתוכנית ההאטה בת שלושת השלבים שהציג אמודיי בשבת שעברה - תוכנית שעד כה חסרו בה פרטים על אופן יישומה בפועל.

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"בעוד העולם שוקל את האטת קצב ההתקדמות בחזית הטכנולוגיה, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפער בין מה שידוע למעבדות המובילות לבין מה שידוע לציבור", כתבה אנתרופיק בפוסט מיום חמישי. "המשמעות היא מדידה טובה יותר של פיתוח ה-AI, דיווח על כך בפומבי, ומתן הזדמנות לחברה להחליט כיצד להשתמש במידע הזה".

קריאתו של אמודיי להאטה במהלך סוף השבוע זכתה לתמיכה מצד מובילי תעשייה, בהם מנכ"ל OpenAI סם אלטמן, מנכ"ל SpaceX אילון מאסק ויו"ר גוגל DeepMind דמיס חסביס, וזאת בעקבות אזהרות חמורות מצד חוקרים מפני הפוטנציאל הגובר של ה-AI לגרום נזק. אמודיי ציין כי תוכניתו נועדה למתן את קצב שיפור יכולות המודלים מבלי "להקריב את היתרון המסחרי או את ההובלה של ארצות הברית בתחום ה-AI".

במסגרת המדד הראשון, ציינה אנתרופיק כי מודלי קלוד עדיין אינם פועלים באופן עצמאי לחלוטין באף אחת ממשימות המחקר והפיתוח שנבחנו.

המדד השני - כלל בניית מערכת לפיקוח ולהתערבות בפעולות שמבצעים סוכני בינה מלאכותית. נקבע כי כ-30 אלף סוכנים ביצעו עבודות מחקר והנדסה בפלטפורמה הפנימית הנפוצה ביותר שלה בו-זמנית בכל רגע נתון.

עבור המדד השלישי שלה, אנתרופיק מדדה "תמונת מצב" של אופן השימוש בכלל משאבי המחשוב שלה בין ה-13-20 ביולי. החברה מסרה כי מצאה שכ-6% ממשאבי המחשוב שהופנו למחקר ופיתוח של AI הוקצו לבטיחות. עוד ציינה כי כ-12% ממשאבי המחשוב שהוקצו למחקר ופיתוח "מונחה AI" הופנו לבטיחות.

בחברה אמרו כי מדדים אלה מראים כיצד המודלים מפותחים בפועל, בניגוד למבחני היכולת הקיימים שמתמקדים רק בתוצאה הסופית. שילוב שתי הגישות יספק לגורמים מחוץ למעבדות בסיס להערכת קצב הפיתוח האמיתי של ה-AI.

"אנו מקווים להוות דוגמה לשקיפות זו באמצעות פרסום המדידות, ונמשיך לעשות זאת", נמסר מאנתרופיק.