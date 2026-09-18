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משפט חשד כי יו"ר נתיבי איילון ניפח קו"ח: המשטרה פתחה בחקירה
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רשות החברות הממשלתיות

חשד כי יו"ר נתיבי איילון ניפח קו"ח כדי לקבל את התפקיד: המשטרה פתחה בחקירה

תלונת רשות החברות הוגשה בעקבות פרסום תחקיר ערוץ 12 ממנו עלו חשדות כי עידן דוד, יו"ר חברת "נתיבי איילון" ניפח לכאורה קורות החיים שלו באופן שיטתי כדי לעמוד בתנאי הסף למשרה • נדרש להשיב לטענות עד ה-22 בספטמבר

אלה לוי-וינריב 14:31
עידן דוד / איור: גיל ג'יבלי
עידן דוד / איור: גיל ג'יבלי

בעקבות פניית רשות החברות הממשלתיות למשטרה בנוגע לחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות מצד יו"ר חברת "נתיבי איילון" עידן דוד, הנחה ראש אח"מ ניצב בועז בלט את חטיבת החקירות לפתוח בבדיקה. בשלב זה הובהר כי "לא מדובר בחקירה פלילית. מתבצעת בדיקה האם בוצעו עבירות או לא".

נדרש לתת תשובות

תלונת רשות החברות הוגשה בעקבות פרסום תחקיר ערוץ 12 ממנו עלו חשדות כי דוד ניפח לכאורה קורות החיים שלו באופן שיטתי כדי לעמוד בתנאי הסף למשרה בחברה ולייצר מצג שווא כי הוא בעל ניסיון ניהולי בכיר.

לאחר הפרסום דרשה רשות החברות מדוד להשיב עד 22 בספטמבר לטענות בנוגע לאמיתות הניסיון המקצועי שהציג בקורות חייו. במכתב שנשלח לדוד על ידי מנהל הרשות רועי כחלון נכתב: "עולה חשש כי מסרת לוועדה ולרשות פרטים בלתי מדויקים, אשר עליהם התבססה הוועדה במסגרת אישור מינויך. נבקש כי כל מידע המועבר, או החתום על ידך, יגובה בתצהיר המאמת נכונות הדברים החתום על ידי עורך דין".

דוד נכנס לתפקיד ביולי שעבר, והוא היה מועמדו של השר דוד אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות, לדירקטור בחברת נתיבי איילון. בתפקידו האחרון הוא שימש כמנכ"ל עיריית אשקלון תחת ראש העיר תומר גלאם. הוא מילא את התפקיד במשך שלוש שנים והתפטר חודשים לפני הבחירות המקומיות האחרונות.

חברת נתיבי איילון אחראית על כ־3 מיליארד שקל בשנה ואמונה על פיתוח התשתיות במטרופולינים, הקמת כבישים מהירים, תוכנית הפיתוח בחברה הערבית ותחום החדשנות בפרויקטי תחבורה.