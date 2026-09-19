אירופה בכוננות: המסדרון הצר שעלול להפוך לזירת עימות עם רוסיה

שורת התבטאויות חריגות של מנהיגי מדינות מרכז אירופה בימים האחרונים ואזהרות פומביות מעלות חשש לעימות מתקרב בין רוסיה לנאט"ו, במיוחד באזור של "מסדרון סובאלקי" המפריד בין פולין לליטא. גורמים מערביים הדליפו לתקשורת ביבשת כי ישנה אפשרות של גיוס המוני ברוסיה אחרי הבחירות המסתיימות מחר (א'). במקביל, נשיא צרפת כינס את ראשי המפלגות לעדכון מודיעיני חריג "בשל עניינים של ביטחון לאומי" ובליטא הזהירו ממבצע הונאה רוסי שידמה התקפה אוקראינית כצידוק לשינוי הסטטוס קוו.

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שני מקומות באזור הבלטי נמצאים כעת גבוה ברשימת התסריטים של נאט"ו לפלישת בזק מצד רוסיה במטרה להשיג יתרון אסטרטגי מיידי: המסדרון היבשתי באזור סובאלקי (Suwałki) בין פולין לליטא והאי השבדי גוטלנד, במרכז הים הבלטי.

מסדרון סובאלקי הפך מאז פרוץ המלחמה באוקראינה למוקד החשש המרכזי של המדינות הבלטיות. אורכו פחות מ־100 קילומטר, תוואי השטח בו נוח יחסית, והוא מחבר בין המובלעת הרוסית קלינינגראד לבלארוס, עד כה מדינת חסות ושותפה נאמנה של מוסקבה.

השתלטות מהירה עליו משני הצדדים על ידי רוסיה תנתק למעשה את המדינות הבלטיות ממעבר יבשתי לפולין ולמדינות נאט"ו שאולי ינסו לעזור להן להתמודד עם מתקפה רוסית. גם פולין וגם ליטא מנסות למנוע זאת, ומשקיעות רבות בביצור הגבולות שלהן, בחפירת תעלות נגד טנקים ובהצבת אמצעי מגן מכיבוש יבשתי מהיר. גם השנה, כפי שנעשה בשנים האחרונות, התקיים באזור תרגיל של נאט"ו שנועד לסמן כי הברית מוכנה להגן על המסדרון במקרה של עימות צפוי אם רוסיה.

החשש ממבחן רוסי לנאט"ו

מוקד נוסף באזור הבלטי שבו התקיים השנה תרגיל גדול של נאט"ו היה האי השבדי גוטלנד. באביב האחרון סיימה ברית נאט"ו תרגיל רחב היקף שנועד להגיב לניסיון השתלטות רוסי ימי על האי, שנכון לעכשיו כמעט אין בו נוכחות קבע צבאית.

שר החוץ הליטאי אמר היום (ש') כי המדינה הבלטית "קיבלה את אותו מידע מודיעיני" כמו מדינות אחרות בסביבה, כולל פולין, וכי האפשרויות שנידונות הן מבצע הונאה רוסי שידמה תקיפה אוקראינית או התקפה שרוסיה לא תקח עליה אחריות ישירה כניסיון לבחון את התגובה של המדינות, ושל ברית נאט"ו. הוא אמר כי האזהרות שנשמעו בימים האחרונים ממנהיגים אירופים כלפי מוסקבה שלא להחריף את העימות הן חלק מ"מאמץ מתואם" להרתיע את רוסיה מלחשוב כי נאט"ו לא תגיב. ראש ממשלת פולין אמר כי "השבועות והחודשים הקרובים" עשויים לכלול איומים חדשים מוגברים מצד רוסיה.

בחודשים האחרונים נראה כי רוסיה הגבירה את ההתקפות על מדינות אירופה, כולל ניסיונות לפגוע בשרשראות אספקה לאוקראינה בגרמניה ובפולין. גרמניה הודיעה כי שירותי המודיעין הרוסים נמצאים מאחורי תוכנית לפוצץ מטוסי מטען אוקראינים באמצעות רחפנים. היא הודיעה על סגירת קונסולייה של המדינה וסגירת מרכז התרבות שלה בברלין. מעשי חבלה נרשמו גם במפעלים צבאיים באיטליה.

בלארוס פתחה לפני יומיים בתרגיל צבאי בן ארבעה ימים באזור הגבול עם פולין וליטא, סמוך למסדרון סובאלקי. התרגיל כולל כוחות חי"ר וטנקים, המדמים הגנה על הגבול, לפי הדיווחים באירופה. משרד ההגנה אמר כי מדובר בתרגילים "הגנתיים לחלוטין" וכי הם נאמנים להסכמי עבר בנוגע לתרגילים צבאיים באזור.