סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

19:35

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם זינק היום ביותר מ־5% וחצה את רף 85 אלף הדולר, כשהוא מגיע לשיא של כ־85.2 אלף דולר - הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 29 בינואר, כלומר כמעט שמונה חודשים. מאז השפל של אמצע אוגוסט התאושש הביטקוין ביותר מ־30%. אלא שגם אחרי הראלי האחרון, המטבע עדיין נמוך ב־3% מתחילת 2026.

בינתיים, בוול סטריט השווקים נצבעו ירוק בוהק עם פתיחת שבוע המסחר. ה-S&P 500 עולה במעל 1% והנאסד"ק מזנק בכ-2%, בעוד מחירי הנפט נופלים במעל 4%. מחיר נפט מסוג ברנט ירד מעט מתחת לרף ה-100 דולר לחבית.

ולמרות זאת, כדאי להכיר תחזית חדשה שפורסמה היום, לפיה השוק עלול לרדת 7% לפני שימשיך לעלות. מייקל ווילסון והצוות שלו במורגן סטנלי מעריכים שה־S&P 500 חשוף לירידה של עד 7% בטווח הקצר, אם מחירי האנרגיה יעלו שוב או שתנאי המימון יתהדקו. הם מציבים תרחיש של ירידה לאזור 7,100 נקודות, אבל במקביל שומרים על יעד של 8,000 נקודות בסוף השנה. כלומר: תיקון בדרך - אבל לא בהכרח סוף הראלי.

ומה באשר לעתיד הביטקוין?

בשבוע שעבר פרסם CoinDesk ניתוח המבוסס על עבודתו של דני גלינדו, מנהל השקעות בכיר במורגן סטנלי, שכותרתו "שישה סימנים לכך שחורף הקריפטו מסתיים". לפי הניתוח, מחזורי הקריפטו ההיסטוריים מצביעים על מעבר הדרגתי מתקופות ירידה ל״אביב קריפטו" - תקופה שבה המחירים מתייצבים עוד לפני שההתלהבות הציבורית חוזרת.

הראלי של היום מספק לשוריים סיבה נוספת לאופטימיות. העלייה נתמכת בביקושים לקרנות הסל על הביטקוין, בסימנים להתקדמות רגולטורית בארה"ב ובסגירת פוזיציות שורט. בתוך יממה חוסלו בשוק הקריפטו פוזיציות בהיקף של יותר מ־750 מיליון דולר, מתוכן כ־648 מיליון דולר בפוזיציות שורט - מהלך שיכול להאיץ את העלייה.

גם סביבת המאקרו מספקת רוח גבית: מחירי הנפט יורדים כאמור שוקי המניות מתחזקים והתיאבון לנכסי סיכון השתפר. לפי אנליסטים שצוטטו ב־WSJ, גם זרימות לקרנות הסל והתפתחויות רגולטוריות חיוביות תומכות בהתאוששות.

אלא שאחרי שנה שבה הביטקוין כבר הספיק לעלות כמעט ל־98 אלף דולר, לצנוח מתחת ל־58 אלף ולחזור כעת ל־85 אלף, השאלה בשוק השתנתה: לא עוד "מתי הביטקוין יתאושש?", אלא האם ההתאוששות הנוכחית היא תחילתו של המחזור הבא.

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