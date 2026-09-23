סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

יום המסחר החדש נפתח כאשר הזירה הגאופוליטית עומדת במוקד תשומת הלב של המשקיעים, לאחר שאמש הצהיר הנשיא טראמפ כי בכירים אמריקאיים ואיראניים התכנסו לפגישה בת כמה שעות בשולי הוועידה הכללית של האו"ם - פגישה אותה הגדיר כ"טובה מאוד". מחירי הנפט נסוגו וכך גם תשואת האג"ח לעשר שנים בארה"ב, שנמצאת כעת סביב רמה של 4.95% - אך עדיין לא רחוקה מרף ה-5% הפסיכולוגי.

האירוע החשוב הבא בגזרה זו יהיה פגישתו של הנשיא טראמפ עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג מחר (ה'), במהלכה הם צפויים לדון במצב העניינים במזרח התיכון, וכן בסוגיות סחר ובנושאים הקשורים ב-AI.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת הונג קונג יורדת בכ-0.8%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.4% והבורסה בסיאול מטפסת בכ-0.3%. הבורסה בטוקיו סגורה היום בשל יום חג.

וול סטריט

הבורסה בניו יורק ננעלה אמש במגמה מעורבת. הנאסד"ק טיפס בכ-0.4% לשיא חדש של כל הזמנים, ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.4%. זאת, במקביל לירידה מסוימת שנרשמה במחירי הנפט בעולם (ראו הרחבה מטה). הבוקר, החוזים העתידיים נסחרים בשינויים קלים בלבד.

מניית יצרנית שבבי הזיכרון סנדיסק כיכבה אתמול עם עלייה של קרוב ל-7%, על רקע המלצת קנייה שקיבלה מפירמת ההשקעות רוזנבלאט. החברה החלה סיקור על המניה עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 2,400 דולר, שמשקף לה אפסייד של 36% לעומת שער הנעילה שלה ביום שני. על רקע בום ה-AI, המניה זינקה בקרוב ל-700% רק מתחילת השנה הנוכחית ובשיעור מסחרר של מעל 1,700% בשנה האחרונה.

נפט / מט"ח

כאמור, מחירי הנפט סיימו את היום החולף בירידות קלות, וגם הבוקר ממשיכים במגמה זו ונסוגים בשיעור של עד 1.5%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 89 דולר לחבית. מדובר ביום חמישי רצוף של ירידות בעבור שני סוגי הנפט.

ברקע למגמה, הצהרתו של הנשיא טראמפ על כך שהתקיימה פגישה בת כמה שעות בין בכירים אמריקאיים למשלחת איראנית בשולי הוועידה הכללית של האו"ם - פגישה אותה הגדיר כ"טובה מאוד". לצד זאת, הוא חזר כמה פעמים על כך שהוא יידרש בקרוב להחלטה האם לעשות עסקה מול טהרן או "להשמיד" את המדינה.

תל אביב

אתמול, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.3%.

את העליות הוביל מדד הטכנולוגיה, שטיפס בכ-1.8%, עם עליות בולטות בקרב מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק . המניות חזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים מוול סטריט, שם נרשם ראלי משמעותי במניות ה-AI אמש. גם מדד הביטוח בלט לחיוב עם עלייה של כ-1.3%.

מנגד, את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-2.3%, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית התוכנה נייס , שקפצה במעל 9%. המניה החלשה ביותר במדד הייתה תמר פטרוליום , שאיבדה מערכה מעל 4%.

בחזית התאגידית, אתמול דווח כי אחרי שנה של עיכובים, רשות התחרות הודיעה כי היא דורשת מיוניון השקעות של משפחת חורש, חלק מקבוצת יוניון הראל, למכור את מניותיה ברשת סופר-פארם (35%), כדי שתוכל להתקדם ולרכוש את כאל - מה שבפועל מטרפד את העסקה. לאחרונה התריע בנק דיסקונט בפני המפקח על הבנקים כי העסקה על סף פיצוץ וביקש הקלות שיאפשרו לו להוציא אותה לפועל, או לסגת מהליך המכירה.

עוד משהו שכדאי לדעת

מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) נמצאת על המסלול לסגור את החודש החזק ביותר שלה מזה מעל 13 שנה (יולי 2013), עם עלייה של כ-28.7% עד כה בספטמבר; זאת, הרבה בזכות אופטימיות לגבי עוזר ה-AI החדש שהשיקה החברה, Muse. הפלטפורמה החדשה מתמחה בביצוע משימות רב־שלביות כמו מציאת נתונים בקרב מספר חשבונות, מילוי טפסים ברשת, ביצוע משא ומתן ורכישות מקוונות.

"בעוד שעדיין מוקדם לומר, אנו מאמינים של-Muse יש את הפוטנציאל להפוך לאפליקציית ה-AI בעלת השימוש הצרכני הנרחב ביותר מאז ChatGPT", כתב דאג אנמות', אנליסט של ג'יי. פי. מורגן בהודעה למשקיעים. אנמות' ציין לחיוב את ממשק המשתמשים הידידותי למשתמש של האפליקציה, את המינוי החינמי (free tier) הנדיב שלה ואת יתרון ההפצה של מטא לרוחב פלטפורמות המדיה החברתית השונות שלה.

מארק מאהאני מחברת המחקר Evercore ISI כתב בהודעה למשקיעים כי "המון יכול להשתנות ועוד ישתנה בעתיד, אבל הנקודה הכי חשובה ופשוטה היא שלמטא יש להיט בידיים שלה עם Muse". ביאהו פייננס הביאו את דבריו המלאים של מאהאני:

"שוק ההון ממוקד כעת באופן מוגזם בשוק ה-AI הארגוני (Enterprise AI). מוגזם מדי, להערכתנו. אנחנו מבינים את ההיגיון: ארגונים משלמים על פרודוקטיביות; צרכנים פרטיים לא. או לפחות זה מה שהשוק מניח. Anthropic נמנעה משוק ה-AI הצרכני, ואף העבירה עליו ביקורת ישירה בפרסומות סופרבול כשאמרה את דעתה על אחת משיטות המוניטיזציה המרכזיות בשוק הצרכני - פרסום (יש אירוניה עמוקה במשפט האחרון הזה). OpenAI תרמה עוד למגמה הזו כשהצהירה כי יעד ההכנסות המרכזי שלה עד סוף 2026 יתבסס על המגזר הארגוני. והשוק, מצידו, העניק למטא את מכפיל הרווח הנמוך ביותר מבין קבוצת ה-Hyperscalers, בעיקר משום שהשקעות ה-AI המסיביות שלה לא היו מקושרות באופן מובהק להזדמנות בשוק הארגוני, כמו תחום מחשוב הענן. אבל עכשיו יש את Muse, ויש ראיות ראשוניות מאוד לכך שהוא מסוגל לצמוח ולהתרחב באופן דרמטי".

"Muse משמעותי עבור בעלי המניות של מטא מהסיבות הבאות:

א. הוא מהווה סימן מוחשי מאוד לחדשנות מוצרית מוצלחת ולהחזר על השקעות AI (ה-ROAI) - הוכחה לכך שהשקעות העתק של מטא ב-AI (למעלה מ-200 מיליארד דולר במונחים שנתיים של הון ותפעול, Capex ו-Opex) לא היו לשווא.

ב. הוא מצביע על מנוע חדש ופוטנציאלית דרמטי של שימוש ומעורבות בפלטפורמות של מטא.

ג. הוא טומן בחובו הזדמנויות מוניטיזציה חדשות ומשמעותיות עבור מטא - בצורה של פרסום, מנויים וחלוקת הכנסות מעסקאות (transaction revenue share), מול שווקים כוללים (TAM) בהיקף של טריליוני דולרים".

היום צפויה להתחיל וועידת Meta Connect בת היומיים בקמפוס של החברה בקליפורניה, במהלכה צפויה מטא להציג את הפיתוחים האחרונים שלה בתחום ה-AI, כך שעל רקע זה ייתכן שהמניה תרכז עניין היום ומחר.

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