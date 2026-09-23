א-שרע בשולי עצרת האו"ם: "הגענו עם ישראל ל-90% הסכמה

עדכונים שוטפים

05:17 - ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם בנאום באו"ם: "אנו עומדים לצד ישראל מול האיומים המתמשכים, כולל מאיראן, נגד ישראל והעם היהודי ברחבי העולם, אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית

03:23 - ויטקוף: היום, בשולי העצרת הכללית של האומות המאוחדות, ניהלנו שיחות ארוכות עם המשלחת האיראנית באמצעות המתווכים, שעברו בין שני הצדדים לאורך היום.

הם השלימו בהצלחה סבב דיונים שאנו מקווים שיוכח כבונה ומבטיח. המתווכים ימשיכו בעבודתם.

02:14 - נשיא סוריה לברק רביד: "אני מבין את מה שקרה ב-7 באוקטובר לחפים מפשע, אך לא ייתכן שזה יקבע את המדיניות כלפי סוריה"

נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) ליחסי מדינתו עם ישראל ולמלחמה בעזה בריאיון שקיים בשולי עצרת האו"ם. הוא קרא לישראל לשנות את המדיניות שלה כלפי סוריה.

במהלך הכינוס, הוא השיב לשאלת ברק רביד על התחושות הישראליות והחשד בנוגע לסוריה אחרי 7 באוקטובר. "אני מבין את מה שקרה ב-7 באוקטובר עבור חלק מהאנשים החפים מפשע", אמר א-שרע. "אך באותו הזמן, לא ייתכן שכל המדיניות תיקבע על סמך תקרית שהתרחשה בהיסטוריה, משום שבמקביל עלינו להבין גם מה שקרה בעזה, ויותר מ-70,000 בני אדם נהרגו שם". לטענתו, קביעת המדיניות כלפי סוריה על סמך אירועים אלו אינה הגיונית ומובילה לאיומים ביטחוניים נוספים.

הנשיא הסורי תיאר את הפעילות הצבאית של ישראל בשטח מדינתו, הכוללת לדבריו פשיטות, מעצרים והפצצות באתרים שונים. "מתבצעים מעצרים חסרי הבחנה בתוך סוריה", אמר א-שרע. "אפילו ארמון הנשיאות הופצץ פעמיים בידי צבא ישראל. שדות התעופה שלנו מופצצים, וכך גם כל שדות התעופה הצבאיים שיש לנו. האם זה יביא ביטחון לאזרח הישראלי?"

לדבריו, סוריה בחרה בנתיב דיפלומטי לפתרון המשבר ופנתה לסיוע של מדינות הידידותיות לישראל, בהן גם ארצות הברית. א-שרע חשף כי התקיימו כמה סבבי משא ומתן עם ישראל. "כמעט הגענו להסכמה של 90%", טען. "אך בנקודה זו ישראל נסוגה מההסכם מסיבות שונות שהציגה". הוא הוסיף כי אם הסדרים אלו יצליחו בעתיד, ניתן יהיה להיכנס לדיונים על שלום בר קיימה. לכתבה המלאה

01:33 - נשיא סוריה א-שרע: "היו כמה סבבי משא ומתן עם ישראל, וכמעט הגענו להסכמה של 90%, אך בנקודה זו ישראל נסוגה מההסכם מסיבות שונות שהיא הציגה"

00:43 - באיראן מדווחים על פיצוצים מכיוון הים באזור האי קשם שבמצר הורמוז

00:23 - האזהרה: "חמאס יפעל עד סוף ספטמבר 2023" - פרטים חדשים משיחת נתניהו-בן זאיד

שירות המודיעין של איחוד האמירויות התריע בחודש ספטמבר 2023 בפני השב"כ שחמאס עלול לנקוט פעולה אלימה כלשהי עד סוף אותו החודש, כך אישרו שלושה מקורות בכירים בעלי ידע ישיר בסוגיה. מדובר במידע זהה שהשב"כ קיבל גם מערוץ אחר. כמה ימים אחר כך מתקיימת שיחת הטלפון המפורסמת בין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לראש הממשלה בנימין נתניהו.

באותה שיחה, כך אישרו שלושת המקורות, בן זאיד מוודא שהמסר נקלט והועבר גם לנתניהו. רה"מ ענה שהוא מכיר את המידע ושזה בטיפול. כשהסתיים חודש ספטמבר, בכירים ישראלים פנו לגורמי ביטחון באיחוד אמירויות ואומרים להם - "תראו, לא קרה כלום. המקור שלכם שיקר לכם". כמה ימים אחר כך החלה מתקפת הפתע ב-7 באוקטובר. לכתבה המלאה

00:15 - יו"ר ישר גדי איזנקוט הגיב גם הוא לדברי נשיא צרפת מקרון: "האמירה של נשיא צרפת מקרון מנותקת באופן קיצוני מהמציאות בשטח.

כמי שפיקד על אוגדת יהודה ושומרון וכמי שנלחם כדי למגר את טרור החמאס, אני מכיר היטב את פעילותו של ארגון הטרור גם ביהודה ושומרון ואת האיום שהוא מציב על אזרחי ישראל, כפי שנוכחנו רק לפני יומיים בפיגוע הרצחני בבנימין"

00:09 - מקור איראני בכיר התייחס לנאומו של טראמפ באו"ם ואמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס: "ארה"ב לא הציבה קווים אדומים באזור, ואיראן מוכנה לכל תרחיש אפשרי. במקרה של מלחמה חדשה, איראן אינה חוששת מהסלמה ומוכנה להנחית על האויב תבוסה גדולה יותר מזו שבמלחמה הקודמת"

23:51 - ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בתגובה לדברי נשיא צרפת עמנואל מקרון: "מכחיש הטרור עמנואל מקרון מביא את הפייק ניוז לשיא חדש.

אמירותיו החמורות של מקרון הן תמיכה שפלה בארגון הטרור חמאס, שחטף, ירה וטבח בישראלים ביהודה ושומרון במשך עשרות שנים ועד השבוע. מקרון, חזור בך והתנצל בפני המשפחות מיד"

23:45 - רה"מ בנימין נתניהו הגיב לדבריו של מקרון באו"ם: "האבסורד המקומם שבדבריו של עמנואל מקרון הוא בלתי נתפס

ביום ראשון, ערב יום כיפור, רק לפני יומיים, נתנאל שוקרון, אזרח צרפת ואב לשישה, נרצח במכוניתו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. בנשימתו האחרונה, הוא אמר לבנו לברוח"

"מחבלי חמאס מבצעים פיגועים נגד יהודים כמעט מדי יום. הם רצחו אין-ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם", הוסיף נתניהו

23:21 - ראש ממשלת קנדה הודיע כי המדינה מתכוונת להעניק סיוע בין-לאומי בסך 100 מיליון דולר קנדי לפלסטינים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס

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