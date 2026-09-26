ברחוב האשל בשכונת גבעת רם בקריית אתא נמכר צמוד קרקע דו־משפחתי עם 5 חדרים, בשטח בנוי של 140 מ"ר על שני מפלסים, על מגרש בשטח של 260 מ"ר, תמורת 2.45 מיליון שקל.

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הנכס כולל שתי חצרות - קדמית ואחורית - בשטח כולל של כ־160 מ"ר, יחידת הורים עם מרפסת, חניה ומחסן, והוא פונה לנוף פתוח. הבית נבנה ב־1997, והוא זקוק לשיפוץ.

דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש

מחיר השיווק של הנכס עמד על 2.65 מיליון שקל, והוא עמד כחודש וחצי על המדף.

המוכרים הם מצמצמי דיור שעברו לדירה במפלס אחד, והקונים הם משפחה מהשכונה.

"זיהו את הפוטנציאל"

לירון איש־לב, מרי/מקס family קריית מוצקין, מספרת כי "המוכרים רצו להתחיל את השיווק במחיר גבוה יותר, אבל מתוך היכרות שלי עם השוק - עזרתי להם לתמחר את הנכס בצורה ריאלית למצב כיום. הייתה להם מוטיבציה גבוהה למכור, ולכן גם העסקה נסגרה מהר יחסית.

"הקונים הגיעו מאותו הרחוב. הם רצו לשפץ את הבית שלהם, אך כשראו את שלט המכירה על הבית, החליטו לבדוק אותו, ובסוף רכשו אותו. בגלל שהם היו צריכים למכור את הבית שלהם, הם היססו בהתחלה, אבל לקחתי על עצמי גם את המכירה של הנכס, ופעלתי ב'אגרסיביות' לקדם את המכירה. בסוף הם רכשו את הנכס עוד לפני שמכרו את הבית שלהם, אבל כחודש לאחר מכן - מכרתי גם את הבית שלהם.

"הם זיהו את הפוטנציאל של הנכס בגלל הנוף, ומתכוונים לשפץ אותו ולהפוך אותו לבית חלומותיהם".

דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש

לדבריה, "יש בשוק כרגע עצירה, אבל אני מקווה שאחרי החגים המצב ישתפר. השוק היום הוא של קונים, ויש הזדמנויות טובות - מי שחכם מנצל את המצב וסוגר עסקה טובה".

דירות יד שנייה נוספות שנמכרו

ירושלים

ברחוב מאיר בלבן בשכונת נווה יעקב, דירת 3 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־2.18 מיליון שקל.

ברחוב שמואל יפה בפסגת זאב, דירת 2 חדרים, 47 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב פרופ' אבנר חי שאקי בגילה, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, עם חניה, ב־3 מיליון שקל.

ברחוב גלבר ברמת דניה, דירת 5 חדרים, 136 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, עם שלוש חניות, ב־4.15 מיליון שקל.

אור יהודה

ברחוב השקמה במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב חרמון בשכונת בית בכפר, דירת 6 חדרים, 241 מ"ר, בקומה 5 מתוך 13, עם שתי חניות, ב־3.07 מיליון שקל.

ברחוב כנען בשכונת בית בכפר, דירת 4 חדרים, 148 מ"ר, בקומה 7 מתוך 13, עם חניה, ב־2.59 מיליון שקל.

נוף הגליל

ברחוב החצב, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־1.2 מיליון שקל.

ברחוב תירוש, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־850 אלף שקל.

ברחוב סתוונית, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־2.05 מיליון שקל.

השקמה, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, ב־950 אלף שקל.

רעננה

ברחוב חטיבת גבעתי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 136 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, עם שתי חניות, ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב יעקב אורלנד בנווה זמר, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם שתי חניות, ב־3.52 מיליון שקל.

ברחוב ע. הלל בנווה זמר, דירת 4 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה ומעלית, ב־3.42 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב הדקל, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חניה, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב משה שרת, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.28 מיליון שקל.

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