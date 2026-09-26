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נדל"ן ותשתיות במקום שיפוץ קנו נכס קרוב: בכמה נמכר דו־משפחתי בקריית אתא?
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עסקאות השבוע

במקום שיפוץ קנו את הנכס בהמשך הרחוב: בכמה נמכר דו־משפחתי בקריית אתא?

ברחוב האשל בשכונת גבעת רם בקריית אתא נמכר צמוד קרקע דו־משפחתי עם 5 חדרים, בשטח בנוי של 140 מ"ר על שני מפלסים, על מגרש בשטח של 260 מ"ר, תמורת 2.45 מיליון שקל • המתווכת: "השוק היום הוא של קונים, ויש הזדמנויות - מי שחכם מנצל את המצב וסוגר עסקה טובה" • ועוד עסקאות נדל"ן מהשבוע האחרון 

ניר וייס-ודררו 09:00
דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש
דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש

ברחוב האשל בשכונת גבעת רם בקריית אתא נמכר צמוד קרקע דו־משפחתי עם 5 חדרים, בשטח בנוי של 140 מ"ר על שני מפלסים, על מגרש בשטח של 260 מ"ר, תמורת 2.45 מיליון שקל.

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הנכס כולל שתי חצרות - קדמית ואחורית - בשטח כולל של כ־160 מ"ר, יחידת הורים עם מרפסת, חניה ומחסן, והוא פונה לנוף פתוח. הבית נבנה ב־1997, והוא זקוק לשיפוץ.

דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש
 דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש

מחיר השיווק של הנכס עמד על 2.65 מיליון שקל, והוא עמד כחודש וחצי על המדף.

המוכרים הם מצמצמי דיור שעברו לדירה במפלס אחד, והקונים הם משפחה מהשכונה.

"זיהו את הפוטנציאל"

לירון איש־לב, מרי/מקס family קריית מוצקין, מספרת כי "המוכרים רצו להתחיל את השיווק במחיר גבוה יותר, אבל מתוך היכרות שלי עם השוק - עזרתי להם לתמחר את הנכס בצורה ריאלית למצב כיום. הייתה להם מוטיבציה גבוהה למכור, ולכן גם העסקה נסגרה מהר יחסית.

"הקונים הגיעו מאותו הרחוב. הם רצו לשפץ את הבית שלהם, אך כשראו את שלט המכירה על הבית, החליטו לבדוק אותו, ובסוף רכשו אותו. בגלל שהם היו צריכים למכור את הבית שלהם, הם היססו בהתחלה, אבל לקחתי על עצמי גם את המכירה של הנכס, ופעלתי ב'אגרסיביות' לקדם את המכירה. בסוף הם רכשו את הנכס עוד לפני שמכרו את הבית שלהם, אבל כחודש לאחר מכן - מכרתי גם את הבית שלהם.

"הם זיהו את הפוטנציאל של הנכס בגלל הנוף, ומתכוונים לשפץ אותו ולהפוך אותו לבית חלומותיהם".

דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש
 דו־משפחתי בקריית אתא / צילום: אילן קדוש

לדבריה, "יש בשוק כרגע עצירה, אבל אני מקווה שאחרי החגים המצב ישתפר. השוק היום הוא של קונים, ויש הזדמנויות טובות - מי שחכם מנצל את המצב וסוגר עסקה טובה".

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ברחוב חרמון בשכונת בית בכפר, דירת 6 חדרים, 241 מ"ר, בקומה 5 מתוך 13, עם שתי חניות, ב־3.07 מיליון שקל.

ברחוב כנען בשכונת בית בכפר, דירת 4 חדרים, 148 מ"ר, בקומה 7 מתוך 13, עם חניה, ב־2.59 מיליון שקל.

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ברחוב תירוש, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־850 אלף שקל.

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ברחוב יעקב אורלנד בנווה זמר, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם שתי חניות, ב־3.52 מיליון שקל.

ברחוב ע. הלל בנווה זמר, דירת 4 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה ומעלית, ב־3.42 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב הדקל, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, עם חניה, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב משה שרת, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.28 מיליון שקל.

*** כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה