האם המערכת הבנקאית מתחילה לטפל לעומק בבעיית הלקוחות שמפגרים בתשלומי המשכנתאות שלהם? נתוני בנק ישראל מעלים, כי יתרת הפיגורים במשכנתאות ירדה בין החודשים יוני לאוגוסט ב-345 מיליון שקל, מה שאומר שהייתה ירידה של מאות משקי בית מה"רשימה השחורה" של כאלו המפגרים בהחזרי המשכנתאות.

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מאז פרוץ המלחמה, גדל היקף פיגורי המשכנתאות בשיעורים ניכרים. כיום הוא מגיע ל-4.1 מיליארד שקל, היקף שגבוה ב-53% מזה שנרשם בספטמבר 2023. במאי השנה ההיקף הגיע כבר ל-4.45 מיליארד שקל, אך בין יוני לאוגוסט נרשמה ירידה של כ-8% ו-345 מיליון שקל, והיקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות שב שנה לאחור.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות בחנו את היקפי הפיגורים לעומת היקפי כלל יתרות המשכנתא בישראל ומצאו, כי שיעור הפיגורים שב לרמה של מאי שנה שעברה, עם 0.61% מכלל יתרות המשכנתא, וזאת בעוד שבחודשים האחרונים הוא כבר הגיע ל-0.68%.

ההסכמות שבין הבנקים למשכנתאות והלווים

אין בנמצא נתונים על הסדרים בין הבנקים למשכנתאות ללווים, אך ניתן להעריך כי הירידות הרציפות וההיקפים שלהן מבטאים שורה ארוכה של הסכמות שאליהן הגיעו הבנקים למשכנתאות עם אותם לווים שלא הצליחו לעמוד בתשלומי החזרי המשכנתא החודשיים.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות מכנים את המגמה וגם נתונים נוספים מהמשק, "התחלת סימנים של הקלה אצל משקי הבית". מההתאחדות נמסר, כי "הירידה המתמשכת בפיגורים היא נתון מעודד, והורדת הריבית מתחילה להחזיר תנועה לשוק. אנחנו מרגישים את זה היטב בשטח, לא רק בבדיקות כדאיות למחזור ולהפחתת עלויות, אלא גם בהתעוררות של רוכשי דירות שחוזרים להתעניין, לבדוק אפשרויות מימון ולבחון עסקאות. במקביל, העלייה במחזורים החיצוניים, כלומר מעבר של משכנתאות בין בנקים, היא נתון חשוב לתחרות. אנחנו מתחילים לראות גם את השפעת הרפורמה במחזורים שקידם ח"כ יעקב אשר, שנועדה להסיר חסמים ולהקל על מעבר בין בנקים. ככל שהמעבר פשוט ונגיש יותר, ללקוח יש יותר כוח מיקוח והבנקים נדרשים להתחרות על המשכנתא שלו".

יתר נתוני המשכנתאות, כפי שדווחו ע"י בנק ישראל מעלים, כי שוק המשכנתאות התנהל בדומה למדי לחודשים האחרונים: גם באוגוסט היקף המשכנתאות שנלקחו חצה את רף ה-10 מיליארד שקל והגיע ל-10.3 מיליארד; בדיוק כמו בחודשים האחרונים, המשקיעים הם המובילים את גובה המשכנתא הממוצעת שהם לוקחים, שהגיעה באוגוסט ל-1.28 מיליון שקל; אחריהם הגיעו רוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים, שלקחו משכנתא ממוצעת של 1.09 מיליון שקל ואילו רוכשי דירות מסובסדות במסגרת "דירה בהנחה", לקחו משכנתא ממוצעת של 680 אלף שקל. אף לא אחד מהנתונים מורה על חריגה או שינוי משמעותי מהדפוס שנרשם בחודשים מלפני אוגוסט.