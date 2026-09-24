חברת מיקרון טכנולוג'י היא אחת המרוויחות הגדולות ביותר מגל ההשקעות העצום בבינה מלאכותית. הזינוק האדיר בביקוש לשבבי זיכרון מתקדמים מסוג HBM ולכונני אחסון מסיביים לשרתים, הקפיץ את המניה ביותר מ-560% בשנה האחרונה וביותר מ-230% מתחילת השנה, למחיר של כ-1,070 דולר המשקף לחברה שווי שוק של כ-1.2 טריליון דולר.

כדי לסבר את האוזן לגבי עוצמת הראלי: מדד הבנצ'מרק S&P 500 הסתפק בעלייה של כ-16% בשנה האחרונה (וכ-12.4% מתחילת השנה), ואפילו ענקית השבבים אנבידיה רשמה בתקופה זו עליות מתונות בהרבה של כ-27.4% בשנה האחרונה (וכ-19.4% מתחילת השנה). עם זאת, השאלה שמעסיקה כעת את המשקיעים בוול סטריט היא אחת: כמה זמן החגיגה הזו יכולה להימשך?

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טימותי ארקורי, אנליסט בכיר ב-UBS, הגדיר במרקטוואץ' את מניית מיקרון כ"שדה קרב בין מומנטום לבין משך הזמן של הביקוש". לדברי ארקורי, הפער בין היצע שבבי הזיכרון לביקוש צפוי להמשיך ולהתרחב אל תוך השנה הבאה. ב-UBS מעריכים כי מיקרון תוכל לספק רק כ-60% מהביקוש לשבבי DRAM בשנה הבאה, בעוד שהביקוש לזיכרון עבור שרתים (DDR) צפוי לצמוח בכ-80%, והביקוש לכונני SSD לאחסון ושרתים עשוי אף להכפיל את עצמו עד שנת 2027.

תמחור חסר: השוק מתנהג כאילו החגיגה מסתיימת מחר

למרות הצמיחה המטאורית ברווחים, מניית מיקרון סובלת מתמחור חסר בולט ביחס לשוק כשהיא נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-7 בלבד. לשם השוואה, מתחרתה ווסטרן דיגיטל נסחרת במכפיל 23, וזאת למרות שהמניה רשמה עלייה מתונה יותר מזו של מיקרון - כ-332% בשנה האחרונה וכ-152% מתחילת השנה. "השוק מתמחר את מיקרון כאילו הגאות מסתיימת מחר", נכתב ב-Yahoo Finance, תוך הסבר שהמשקיעים חוששים מהטבע המחזורי ההיסטורי של שוק הזיכרונות, שבו הצפת היצע מובילה בדרך כלל לקריסת מחירים.

התמחור הזול הזה לא נעלם מעיניו של הפרשן הכלכלי הבכיר ג'ים קריימר. בציטוט שהובא ב-Yahoo Finance, הסביר קריימר מדוע הוא מחזיק בפוזיציה גדולה במניה עבור קרן הצדקה שלו: "היא נסחרת אולי פי שישה מהרווחים של השנה הבאה. אכפת לי ממכפילי רווח, וזו פשוט מניה זולה להפליא - ולכן יש לנו פוזיציית ענק בה".

האנליסט ליאו סאן תומך בגישה זו ומוסיף כי גם במחיר של כ-1,040 דולר, המניה "נראית זולה להפליא במונחים של שש פעמים הרווח העתידי". להערכתו, אם השוק יתחיל לתמחר את מיקרון במכפיל נדיב יותר של 10 (הרחבת מכפילים), המניה עשויה לזנק בעוד כ-80% לרמות של כ-1,870 דולר בתוך 12 חודשים.

הטריגרים שיקפיצו את המניה: רכישות חוזרות ושינוי קידומת

וול סטריט רואה מספר זרזים שעשויים לדחוף את המניה מעלה בתקופה הקרובה. הראשון שבהם הוא חזרתה של החברה לרכישת מניותיה שלה. לפי הדיווח במרקטוואץ', במסגרת מענקים שקיבלה מיקרון מ"חוק השבבים" האמריקאי (CHIPS Act), הוטלו עליה מגבלות זמניות על רכישות חוזרות. מגבלות אלו צפויות לפוג בחודש דצמבר הקרוב. ב-UBS מעריכים כי החברה תפתח בתוכנית רכישות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר כבר ברבעון של חודש פברואר, ובהמשך הקצב עשוי לעלות ל-40 עד 50 מיליארד דולר.

זרז נוסף הוא אופיו השונה של מחזור העסקים הנוכחי. כריס קאסו, אנליסט ב-Wolfe Research, צוטט במרקטוואץ' כאומר שהסכמי האספקה ארוכי הטווח שחתמה מיקרון מעניקים למשקיעים "יותר ביטחון לגבי משך מחזור הגאות הנוכחי". קריש סאנקר, אנליסט ב-TD Cowen, הדגיש גם הוא כי בניגוד למחזורים קודמים, הביקוש הפעם אינו מוגבל למוצרי צריכה אלקטרוניים, אלא מונע מביקושי ה-AI הקשיחים. סאנקר הציב למניה יעד של 1,600 דולר, אפסייד של כ-70%, הנובע מ"התרחבות מכפילים", מתוך אמונה שהמשקיעים יבינו שעסקי החברה יציבים מבעבר.

גם בבנק ההשקעות סיטי שומרים על אופטימיות רבה. הבנק העלה את מחיר היעד למניה ל-1,300 דולר, תוך שהוא צופה התייקרות מתמשכת במחירי הזיכרונות. בסיטי צופים כי מגבלות ייצור וצווארי בקבוק בשרשרת האספקה יגבילו את גידול ההיצע לאזור ה-20% בלבד, מה שידחוף את המחירים מעלה לשיא שיירשם רק ברבעון השני של שנת 2027.

בטווח הארוך יותר, האופטימיות מרקיעה שחקים. האנליסט קית'ן דרורי, מציע תחזית שורית במיוחד, על בסיס תחזיות צמיחה שמרניות בוול סטריט לפיהן הכנסות החברה יזנקו ל-245 מיליארד דולר ב-2027, ובהנחה של חזרה למכפיל היסטורי ממוצע של 20, מחיר המניה עשוי לחצות את רף ה-3,100 דולר - מהלך שישלש את שווי ההשקעה הנוכחי עד שנת 2028.

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